Becamex TP.HCM nhắm top 3 V.League, HLV Nguyễn Anh Đức hứa chơi đẹp, cống hiến

(VTC News) -

Tại lễ xuất quân mùa giải 2025-2026, ban lãnh đạo câu lạc bộ Becamex TP.HCM giao nhiệm vụ cho đội bóng lọt vào top 3 V.League. Đây là mùa giải đầu tiên đội bóng sử dụng tên mới là Becamex TP.HCM, sau nhiều năm gắn liền với thương hiệu Becamex Bình Dương.

Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Anh Đức phát biểu: “Thay mặt ban huấn luyện và các cầu thủ, chúng tôi xin hứa quyết tâm đưa Becamex TP.HCM nằm trong top 3 tại V.League 2025 – 2026, đồng thời luôn thể hiện lối chơi đẹp, cống hiến và chiến thắng, tinh thần Becamex TP.HCM hết lòng vì người hâm mộ. Xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì danh dự, vì người hâm mộ và vì niềm tự hào mang tên Becamex TP.HCM".

Để chuẩn bị cho mùa giải 2025-2026 với mục tiêu top 3, Becamex TP.HCM tích cực hoạt động trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ. Họ chiêu mộ nhiều gương mặt đáng chú ý như Nguyễn Trọng Hùng, Phan Thanh Hậu, Nguyễn Văn Anh, Lê Minh Bình, Adriano Schmidt và thay mới 3 ngoại binh. Ở chiều ngược lại, đội bóng chia tay 2 ngôi sao Quế Ngọc Hải và Nguyễn Tiến Linh.

“Mỗi cầu thủ khi khoác lên mình màu áo Becamex TP.HCM không chỉ thi đấu cho bản thân, cho đồng đội, mà còn cho niềm tự hào của hàng triệu người dân ở TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và toàn vùng. Hãy chơi bằng tất cả nhiệt huyết, tận hiến từng phút giây trên sân cỏ, để mỗi trận đấu là một món quà dành cho người hâm mộ và là lời tri ân cho những người đã ủng hộ chúng ta", Chủ tịch Becamex TP.HCM Hồ Hồng Thạch nhắc nhở toàn đội.

Lãnh đạo câu lạc bộ nhấn mạnh việc lọt vào top 3 V.League không chỉ là một chỉ tiêu chuyên môn, mà còn là lời khẳng định bản lĩnh của đội bóng trước người hâm mộ, trước thành phố và trước chính bản thân các thành viên của câu lạc bộ.

"Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, kỷ luật, tinh thần chiến đấu không ngừng và sự cổ vũ của hàng triệu trái tim yêu bóng đá, chúng ta sẽ làm được”, ông Hồ Hồng Thạch nói.