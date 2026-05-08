Bảng xếp hạng V.League vòng 22 mới nhất: CLB Công an Hà Nội vô địch sớm?

Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 (vòng 22)
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất. Tính đến vòng 22, vị trí các câu lạc bộ như sau.
XH Đội Trận Bàn thắng-
bàn thua
Điểm 1 CAHN 21 50 - 17 54 2 Thể Công Viettel 21 32 - 19 43 3 Hà Nội 21 40 - 24 39 4 Ninh Bình 21 43 - 28 38 5 Nam Định 21 26 - 24 31 6 CA TP.HCM 21 20 - 30 29 7 Hải Phòng 21 30 - 26 28 8 SLNA 21 23 - 29 24 9 Hà Tĩnh 21 12 - 23 24 10 HAGL 21 18 - 28 22 11 Thanh Hóa 21 24 - 29 21 12 Becamex TP.HCM 21 25 - 33 21 13 PVF-CAND 21 17 - 36 14 14 Đà Nẵng 21 23 - 37 13
Theo thể thức V.League 2025-2026, giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.
Vòng 21 V.League: CAHN có thể vô địch sớm
Sau vòng 21, câu lạc bộ Công an Hà Nội tạo ra khoảng cách lên tới 11 điểm so với đội nhì bảng Thể Công Viettel trong bối cảnh V.League chỉ còn lại 5 vòng đấu. Thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking tiến rất gần tới chức vô địch thứ hai chỉ sau 4 mùa góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.
Ở vòng 22, đội bóng ngành công an chạm trán Nam Định trên sân nhà trong trận đấu muộn nhất. Nếu Nguyễn Quang Hải và đồng đội giành chiến thắng, đồng thời Thể Công Viettel không thể đánh bại Hà Tĩnh, cuộc đua vô địch V.League mùa giải này sẽ kết thúc.
Ở nhóm cuối bảng, cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và PVF CAND cũng rất đáng chú ý. Với khoảng cách 8 điểm so với vị trí nguy hiểm, HAGL nắm lợi thế trong cuộc đua trụ hạng của nhóm 5 đội cuối bảng nhưng vẫn chưa an toàn.
Trận đấu trên sân Thanh Hóa cũng hứa hẹn hấp dẫn. Đội chủ nhà khát điểm để trụ hạng trong khi đối thủ của họ là Hà Nội (đứng thứ ba) đang hướng tới vị trí á quân, đồng thời phải cảnh giác sự bám đuổi ngay phía sau của Ninh Bình.
Lịch thi đấu, kênh trực tiếp vòng 22 V.League
Ngày 8/5
18h: Đà Nẵng vs Becamex TP.HCM (Kênh trực tiếp FPT Play, HTV Thể thao, TV360, MyTV, SCTV).
Ngày 9/5
18h: Ninh Bình vs Hải Phòng (FPT Play, TV360, MyTV).
18h: Đông Á Thanh Hoá vs Hà Nội FC (FPT Play, TV360).
Ngày 10/5
17h: Hoàng Anh Gia Lai vs PVF CAND (FPT Play, TV360).
18h: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công Viettel (FPT Play, TV360).
18h: Công an TP.HCM vs Sông Lam Nghệ An (FPT Play, VTV5, HTV Thể thao, TV360, MyTV, SCTV).
19h15: Công an Hà Nội vs Nam Định (FPT Play, VTV7, TV360, MyTV, SCTV).
