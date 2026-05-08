Bảng xếp hạng V.League vòng 22 mới nhất: CLB Công an Hà Nội vô địch sớm?

Theo thể thức V.League 2025-2026 , giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất. Tính đến vòng 22, vị trí các câu lạc bộ như sau.

Vòng 21 V.League: CAHN có thể vô địch sớm

Sau vòng 21, câu lạc bộ Công an Hà Nội tạo ra khoảng cách lên tới 11 điểm so với đội nhì bảng Thể Công Viettel trong bối cảnh V.League chỉ còn lại 5 vòng đấu. Thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking tiến rất gần tới chức vô địch thứ hai chỉ sau 4 mùa góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Lịch thi đấu V.League vòng 22.

Ở vòng 22, đội bóng ngành công an chạm trán Nam Định trên sân nhà trong trận đấu muộn nhất. Nếu Nguyễn Quang Hải và đồng đội giành chiến thắng, đồng thời Thể Công Viettel không thể đánh bại Hà Tĩnh, cuộc đua vô địch V.League mùa giải này sẽ kết thúc.

Ở nhóm cuối bảng, cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và PVF CAND cũng rất đáng chú ý. Với khoảng cách 8 điểm so với vị trí nguy hiểm, HAGL nắm lợi thế trong cuộc đua trụ hạng của nhóm 5 đội cuối bảng nhưng vẫn chưa an toàn.

Trận đấu trên sân Thanh Hóa cũng hứa hẹn hấp dẫn. Đội chủ nhà khát điểm để trụ hạng trong khi đối thủ của họ là Hà Nội (đứng thứ ba) đang hướng tới vị trí á quân, đồng thời phải cảnh giác sự bám đuổi ngay phía sau của Ninh Bình.