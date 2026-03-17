Chính thức: AFC xử Malaysia thua đội tuyển Việt Nam 0-3

Chiều 17/3, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) công bố quyết định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đối với đội tuyển nước này. Theo đó, đội tuyển Malaysia bị xử thua 2 trận đấu, một trong số đó là trận thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027. Kết quả trận đấu được thay đổi thành đội tuyển Việt Nam thắng 3-0.

Quyết định được Ủy ban Đạo đức và Kỷ luật của AFC đưa ra sau cuộc họp hôm nay 17/3, sớm hơn so với kỳ vọng. Hôm qua trong buổi họp báo tại Kualia Lumpur (Malaysia), Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John cho biết AFC đang chờ giải trình đầy đủ bằng văn bản theo đúng quy trình của LĐBĐ Malaysia (FAM) để tiếp tục xem xét. Quá trình này dự kiến mất khoảng 1 tuần đến 10 ngày, nhưng phán quyết được đưa ra ngay hôm nay.

Đội tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-4 nhưng được AFC xử thắng 4-0.

Chủ tịch Ủy ban Quy tắc & Đạo đức AFC, ông Jahangir Baglari kết luận rằng Liên đoàn bóng đá Malaysia sử dụng cầu thủ không hợp lệ trong 2 trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027. Đó là các trận Malaysia thắng Nepal 2-0 (ngày 25/3/2025) và thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 (ngày 10/6). Theo Quy chế về Đạo đức và Kỷ luật của AFC, đội tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 ở cả 2 trận đấu này. LĐBĐ Malaysia bị phạt 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng).

Sau trận đấu diễn ra vào tháng 6/2025, LĐBĐ thế giới (FIFA) lập tức nhận được khiếu nại (sau này được AFC xác nhận là từ phía Việt Nam nhưng không phải LĐBĐ Việt Nam) về vấn đề quốc tịch của 7 cầu thủ Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces và Rodrigo Holgado.

Đây là những cầu thủ nhập tịch theo diện có ông bà là người Malaysia. Một số cầu thủ được FIFA chấp thuận cho thi đấu (theo giấy tờ được LĐBĐ Malaysia cung cấp) ngay trước trận gặp đội tuyển Việt Nam vài giờ. Tất cả họ đều ra sân trong trận đấu trên sân vận động Bukit Jalil, giúp đội tuyển Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam 4-0.

Tháng 8/2025, FIFA công bố kết luận điều tra xác định toàn bộ 7 cầu thủ kể trên sử dụng hồ sơ chứa thông tin giả mạo về nguồn gốc gia đình. LĐBĐ thế giới cũng kết luận Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces và Rodrigo Holgado không đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia.

Kháng cáo sau đó của FAM lên FIFA và Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) đều thất bại.

Với việc Malaysia bị xử thua 2 trận, đội tuyển Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 mà chưa cần thi đấu lượt trận cuối.