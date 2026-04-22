Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh thông tin về chính sách ngày nghỉ lễ 24/11

(VTC News) -

Sáng 22/4, tiếp tục Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam.

Dự thảo thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị về ngày 24/11 hàng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Trong ngày này, các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ người dân, cũng như khuyến khích thanh thiếu niên tham gia các hoạt động văn hóa.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh.

Làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu vào cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết Nghị quyết tập trung giải quyết hai vấn đề lớn, gồm: Tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong phát triển văn hóa; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển văn hóa.

Dự thảo nghị quyết đề xuất Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết các vấn đề cần có sự điều hành linh hoạt, các vấn đề mới cần được thí điểm ban hành chính sách đặc thù.

"Nghị quyết xác định rõ nguồn lực phát triển văn hóa gồm nguồn ngân sách Nhà nước hàng năm bảo đảm tối thiểu 2% trong tổng chi ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương để xác định rõ cơ cấu 2% này, đảm bảo để việc chi cho văn hóa đúng mục tiêu và đúng ưu tiên trọng tâm như ý kiến của đại biểu cũng đã đề xuất sáng nay", bà Lâm Thị Phương Thanh nói.

Về Ngày Văn hóa Việt Nam, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh quy định này nhằm phát huy các giá trị văn hóa trong các ngày lễ lớn của dân tộc chứ không chỉ ngày 24/11. Mục đích nhằm chăm lo, bảo đảm cho Nhân dân được tiếp cận, tham gia thụ hưởng văn hóa, đồng thời nâng cao khả năng cảm thụ văn hóa của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên.

"Các đại biểu cũng đề xuất cơ chế quy định các đơn vị công lập sẽ miễn giảm phí, lệ phí cho Nhân dân trong các dịp tham quan và các hoạt động của Ngày Văn hóa 24/11, đề xuất thêm cơ chế để khuyến khích các cơ sở tư nhân tham gia vào cơ chế này thì cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ nghiên cứu để tiếp thu", Bộ trưởng nói.

Về chính sách đãi ngộ phát triển tài năng nhân lực đặc thù về nghề nghiệp, lĩnh vực trong văn hóa thể thao, một số ý kiến góp ý về đối tượng thụ hưởng các chính sách thu hút, tuyển dụng, đãi ngộ. Bộ trưởng cho biết đã chỉ đạo rà soát tiếp thu và chỉnh lý phù hợp.

Với nhân lực lĩnh vực văn hóa, bà Lâm Thị Phương Thanh cho biết hiện nay có nhiều chính sách trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Ví dụ, đề án về đào tạo, bồi dưỡng và chương trình đầu tư cho trường học, trong đó tập trung vào đối tượng học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, cơ quan soạn thảo cũng đã tính đến những quy định cụ thể để thu hút, giữ chân những người giỏi, những người thực sự có tài năng.

Về Quỹ Văn hóa nghệ thuật, Chính phủ đã bổ sung vào dự thảo nghị quyết quy định về việc thí điểm thành lập Quỹ Văn hóa nghệ thuật theo mô hình hợp tác công tư, là quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận khả năng rủi ro, bảo đảm công khai, minh bạch.

Bộ trưởng khẳng định đây là cơ chế phù hợp với đặc thù đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Nguồn vốn của quỹ gồm vốn nền từ ngân sách và nguồn đối ứng xã hội từ doanh nghiệp, từ các tổ chức cá nhân và các nguồn bổ sung như tài trợ quốc tế hoặc là các nguồn thu hợp pháp khác.

"Việc thành lập quỹ chủ yếu là huy động các nguồn lực xã hội, ngân sách Nhà nước chủ yếu đóng vai trò vốn mồi để khuyến khích việc đóng góp của khu vực tư nhân và đây cũng là một chủ trương rất lớn, rất quan trọng của Nghị quyết 80", Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh.

Theo nữ Bộ trưởng, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát điều chỉnh chặt chẽ hơn với mô hình quỹ này trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, các mô hình quỹ tương tự đã được thí điểm. Chính phủ sẽ xây dựng các tiêu chí đánh giá rủi ro, cơ chế chấp nhận rủi ro, đảm bảo hoạt động hiệu quả, không làm lãng phí nguồn lực.