Bị phản đối vì chọn nghề đặc biệt, chàng trai 25 tuổi giờ khiến hàng triệu người ngưỡng mộ

(VTC News) -

Trong môi trường y tế vốn được xem là lĩnh vực có đông nữ giới đảm nhiệm, một nam hộ sinh 25 tuổi tại Trung Quốc đang trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nhờ chuyên môn vững vàng, thái độ tận tâm và ngoại hình điển trai. Không chỉ vượt qua những định kiến về giới trong nghề nghiệp, anh còn truyền cảm hứng khi kiên trì theo đuổi công việc đặc biệt ý nghĩa này.

Nhân vật đang thu hút sự chú ý là Zhang Jintao (25 tuổi, sống tại thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp đại học, Zhang trở thành hộ sinh tại một bệnh viện hàng đầu của tỉnh và hiện là một trong số rất ít nam giới làm việc trong lĩnh vực này.

Zhang Jintao gây sốt mạng nhờ sự “dịu dàng mạnh mẽ” và ngoại hình điển trai. (Ảnh: Weixin)

Theo Southern Daily, nam giới chỉ chiếm khoảng 3% tổng số y tá tại Trung Quốc vào năm 2021. Trong số đó, tỷ lệ nam hộ sinh còn thấp hơn nhiều, khiến nghề nghiệp của Zhang trở nên đặc biệt hiếm hoi.

Tuy nhiên, hành trình theo đuổi công việc này của chàng trai trẻ không hề dễ dàng. Chia sẻ với tạp chí y khoa Yixuejie, Zhang cho biết anh từng phải đối mặt với nhiều lời bàn tán và chỉ trích từ người thân.

Một số người thân trong gia đình cho rằng, công việc hộ sinh là nghề không phù hợp với nam giới, thậm chí gọi đó là lựa chọn “đáng xấu hổ” hay “đáng hổ thẹn”. Dẫu vậy, những trải nghiệm thực tế tại bệnh viện đã giúp Zhang có cái nhìn hoàn toàn khác.

Anh cho biết, việc trực tiếp chứng kiến quá trình sinh nở khiến bản thân vô cùng xúc động trước sức mạnh và sự hy sinh của phụ nữ. Chính điều đó càng củng cố niềm tin rằng công việc mình đang làm mang ý nghĩa lớn lao đối với các gia đình và xã hội.

“Càng tiếp xúc với các sản phụ, tôi càng cảm nhận rõ sự mạnh mẽ của người phụ nữ trong quá trình sinh con”, Zhang chia sẻ.

Zhang chăm sóc một em bé sơ sinh trong bệnh viện. (Ảnh: Weixin)

Bên cạnh áp lực từ định kiến xã hội, thử thách lớn nhất đối với nam hộ sinh trẻ tuổi là giành được sự tin tưởng của các sản phụ và gia đình họ.

Do những quan niệm truyền thống liên quan đến quyền riêng tư, không ít phụ nữ cảm thấy e ngại hoặc từ chối sự chăm sóc của nam hộ sinh. Zhang cho biết việc tôn trọng mong muốn của bệnh nhân luôn là nguyên tắc hàng đầu trong công việc.

Đã có thời điểm anh cân nhắc từ bỏ nghề vì những khó khăn và áp lực phải đối mặt. Tuy nhiên, sau nhiều lần suy nghĩ, Zhang quyết định tiếp tục gắn bó với công việc mà anh cho là có giá trị đặc biệt.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh diễn ra trong ca trực đêm khi tiếp nhận một sản phụ rơi vào tình trạng chuyển dạ nhanh. Đây là tình huống nguy hiểm có thể gây xuất huyết nghiêm trọng cho người mẹ hoặc dẫn đến xuất huyết nội sọ ở trẻ sơ sinh (chảy máu não).

Sau khi thăm khám, Zhang đã dùng tay hỗ trợ một cách nhẹ nhàng để làm chậm quá trình đầu em bé đi ra ngoài, đồng thời liên tục động viên, trấn an tinh thần sản phụ.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của đội ngũ y tế, ca sinh diễn ra an toàn. Zhang cho biết khoảnh khắc nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của em bé mang lại cho anh cảm giác hạnh phúc và nhận thấy đó là một thành tựu sâu sắc.

Nam hộ sinh trẻ cũng bác bỏ quan niệm phổ biến cho rằng hộ sinh chỉ đơn thuần là những người hỗ trợ bác sĩ hoặc thực hiện các công việc điều dưỡng cơ bản.

Theo anh, hộ sinh đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ hành trình sinh nở. Họ tham gia theo dõi sự phát triển của thai nhi trước khi sinh, hướng dẫn sản phụ trong quá trình chuyển dạ, nhận diện các nguy cơ, hỗ trợ giảm đau cũng như tư vấn chăm sóc trẻ sơ sinh và cho con bú sau sinh.

Nam hộ sinh 25 tuổi càng thấu hiểu sức mạnh của phụ nữ và quyết tâm theo đuổi nghề bất chấp định kiến. (Ảnh: Weixin)

Tại Trung Quốc, hộ sinh chủ yếu được đào tạo về điều dưỡng và chăm sóc sinh nở thông thường. Trong khi đó, bác sĩ sản khoa là những người có chuyên môn để điều trị biến chứng, thực hiện phẫu thuật và xử lý các trường hợp mang thai nguy cơ cao.

Zhang cho rằng, nghề hộ sinh không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn đòi hỏi thể lực tốt. Đây cũng là lý do anh tin rằng nam giới có thể phát huy những thế mạnh riêng trong lĩnh vực này.

Anh gọi đó là khả năng mang đến “sự dịu dàng mạnh mẽ” cho các sản phụ. “Các hộ sinh cần thấu hiểu nỗi đau mà người mẹ phải trải qua trong lúc sinh nở và giúp họ giảm bớt lo lắng. Nếu nhân viên y tế mất kiên nhẫn vào thời điểm đó, mọi chuyện sẽ càng trở nên khó khăn hơn đối với họ”, Zhang chia sẻ với truyền thông Trung Quốc.

Hiện tại, Zhang là một trong ba nam hộ sinh đang làm việc tại khoa sản của bệnh viện. Bên cạnh chuyên môn, ngoại hình điển trai của anh cũng trở thành chủ đề được nhiều cư dân mạng quan tâm. Nhiều người nhận xét Zhang sở hữu vẻ ngoài nổi bật và so sánh anh với các nam diễn viên nổi tiếng Trung Quốc là Trương Lăng Hách và Trần Hiểu.

Zhang gây ấn tượng với ngoại hình điển trai. (Ảnh: Weixin)

Một sản phụ từng được Zhang chăm sóc chia sẻ với truyền thông địa phương rằng anh rất nhẹ nhàng, tận tâm và chuyên nghiệp không thua kém bất kỳ đồng nghiệp nữ nào.

“Mỗi ngày chúng tôi đều mong chờ anh hộ sinh đẹp trai này đến thăm các phòng bệnh. Điều đó thực sự khiến tâm trạng của mọi người trở nên vui vẻ hơn”, người phụ nữ cho biết.

Sự nổi tiếng bất ngờ trên mạng xã hội không làm thay đổi định hướng nghề nghiệp của Zhang. Anh cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục học tập, nghiên cứu và tham gia các hoạt động phổ biến kiến thức y khoa nhằm giúp công chúng hiểu rõ hơn về quá trình sinh nở cũng như vai trò của đội ngũ hộ sinh.

“Ngành y không phân biệt giới tính. Các nam hộ sinh cũng có những thế mạnh riêng”, anh khẳng định.

Câu chuyện của Zhang nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng năng lực chuyên môn và sự tận tâm mới là yếu tố quan trọng nhất, thay vì giới tính của người làm nghề.

Một cư dân mạng bình luận: “Thật đáng mừng khi thấy một nam hộ sinh xuất sắc như vậy. Khi niềm tin vào chuyên môn được thiết lập, sự khác biệt về giới tính dần trở nên ít quan trọng hơn”. Trong khi đó, một người khác hài hước viết: “Thật may mắn cho một em bé sơ sinh khi được một hộ sinh đẹp trai chào đón ngay từ khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời”.