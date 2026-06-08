Bi kịch mùa World Cup: Dính bẫy cá độ, dân chơi tan cửa nát nhà

(VTC News) -

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World Cup là ngày hội bóng đá được cả thế giới chờ đợi, diễn ra 4 năm một lần. Tuy nhiên, với không ít người, bóng đá, đặc biệt là mùa World Cup, lại gợi nhắc những ký ức buồn mà họ gọi là “tấn bi kịch”.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả ở miền Bắc, có công việc ổn định, thu nhập cao và lối sống “chịu chơi”, anh N.V. Sơn từng được bạn bè xem là một “dân chơi”.

Một trong cái thú… chơi của anh Sơn là cá độ bóng đá. “World Cup mà, ban đầu chỉ cá độ nhỏ để xem cho vui, thắng thì nhậu, thua thì cay cú muốn gỡ. Cứ thế mình trượt dài”, anh Sơn kể.

Theo anh Sơn, ban đầu việc cá cược được thực hiện qua mạng xã hội, chỉ cần nạp tiền là có thể tham gia. Tuy nhiên, hình thức giao dịch này tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi khi người chơi thắng lớn và muốn rút tiền, có thể bị nhà cái khóa tài khoản để “bùng kèo”.

Mặt khác, lo ngại dòng tiền qua tài khoản ngân hàng có thể bị cơ quan chức năng phát hiện, anh Sơn chuyển sang hình thức cá cược “báo miệng” với các đường dây tại địa phương.

Theo anh Sơn, các đối tượng tổ chức cờ bạc sẵn sàng nhận kèo từ người chơi sau khi đã nắm rõ thông tin cá nhân, địa chỉ. Việc thanh toán thắng thua thường được thực hiện theo ngày hoặc theo tuần.

“Kiểu truyền thống an toàn hơn, vì không để lại vết giao dịch của mình trên mạng. Nhưng khi thua không có khả năng trả, gia đình mình sẽ khổ vì xã hội đen kéo đến nhà uy hiếp”, anh Sơn cho biết.

Dù tham gia theo hình thức nào, từ nạp tiền đánh trực tiếp trên mạng đến giao dịch qua các đường dây địa phương, kết cục của anh Sơn vẫn là thua độ.

Anh Sơn nhớ lại: “Ban đầu là tài sản tích cóp, rồi vay mượn tiền, vàng của gia đình, bạn bè. Tôi nói dối họ là vay đầu tư làm ăn. Đến khi sự việc vỡ lở thì tôi đã nướng sạch 30 tỷ. Ngoài ra, gia đình còn phải bán mất 2 căn nhà vì tôi”.

Tuy nhiên, đó chưa phải bi kịch cuối cùng. Anh Sơn vẫn cố xoay sở với hy vọng lấy lại vàng và nhà cho vợ con. Sau đó, anh bị xử lý khi cơ quan chức năng triệt phá đường dây cá cược mà anh tham gia.

Sau khi chấp hành án, anh Sơn vào TP.HCM làm ăn, kinh doanh. Anh thổ lộ: “Tôi bị bắt và phải ngồi tù ở ngoài Bắc. Lúc ấy tôi mới thấm. Tôi mất tất cả tài sản, danh dự. Bóng đá với tôi là tấn bi kịch”.

Cùng cảnh đam mê cá độ bóng đá, anh N.P. Sinh (TP.HCM) vừa bước ra khỏi cánh cửa Trại tạm giam T30 để trở về nhà.

“Ngày 24/11/2024 tôi bị bắt. Thời điểm đó tôi đã nghĩ mình sẽ phải xa nhà ít nhất một mùa World Cup. Nhưng nhờ thành khẩn khai báo, lý lịch tốt, tôi được tòa án khoan hồng xử 18 tháng”, anh Sinh nhớ lại.

Bước ngoặt dẫn tới bi kịch của anh Sinh bắt đầu từ cú sốc mà Saudi Arabia tạo ra trước Argentina ở trận mở màn bảng C World Cup 2022.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên với chiến thắng 2-1 thuộc về Saudi Arabia, dường như cả châu Á ăn mừng, trừ anh Sinh. Bởi lẽ, như anh nói: “Messi rất buồn, nhưng tôi còn buồn hơn Messi, vì tôi mất một khoản tiền cược lớn”.

Nhưng Messi có cơ hội sửa sai, làm lại để rồi bước lên đỉnh vinh quang tại World Cup 2022 ở Qatar, còn anh Sinh thì không, bởi càng cố gỡ, anh càng lún sâu vào thua lỗ.

Sau một kỳ World Cup đầy thua lỗ và nợ nần, anh Sinh tiếp tục sa vào nhiều hình thức cờ bạc khác với hy vọng gỡ gạc, nhưng hậu quả là các khoản nợ ngày càng chồng chất.

Tới ngày 24/11/2024, một tổ chức cờ bạc mà anh Sinh tham gia bị cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá. Anh Sinh cho biết: “Tôi mất sự nghiệp, mất vợ con vì cờ bạc. Nhưng không thể dừng lại được. Ai khuyên cũng không nghe, cho đến khi công an còng chiếc lắc bạc vào tay, tôi mới nhận thấy mình đã sai như thế nào”.

Những trường hợp như anh Sơn, anh Sinh không phải cá biệt. Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng thời gian qua đã liên tục triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá. Tuy nhiên, vì lợi nhuận lớn, các tổ chức tội phạm loại này vẫn tìm cách duy trì hoạt động trên không gian mạng.

Đáng chú ý, vào thời điểm chỉ còn ít ngày nữa trái bóng Trionda của World Cup 2026 chính thức lăn trên đất Bắc Mỹ, hoạt động quảng cáo, lôi kéo người dân tham gia cá cược bóng đá trực tuyến lại có dấu hiệu bùng phát mạnh, công khai và phức tạp hơn.

Nhiều đường dây, trang mạng được cho là tiếp tay cho nhà cái như Lương Sơn TV, Cà khịa TV, Ra khơi TV, Cá heo TV… đã bị lực lượng chức năng triệt phá. Một số cá nhân như Giàng A Lôi, Giàng A Páo, Giàng A Tử… cũng đã bị xử lý, khởi tố.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, vẫn còn một số kênh và tài khoản như Cola TV, “Kèo bóng Văn Khánh” hay “Tiên tri giải mã kèo bóng”… tiếp tục hoạt động, lôi kéo người dùng tham gia cá cược trực tuyến bất chấp quy định pháp luật.

Các thuật toán mạng xã hội hiện nay có thể tự động phân phối những nội dung quảng cáo liên quan đến cá cược bóng đá, từ các “tư vấn kèo” với tỷ lệ thắng cao, “không bao giờ thua” đến những lời mời gọi “bảo hiểm vốn” cho người chơi, tới tài khoản người dùng từng quan tâm đến tin tức bóng đá.

Trong vai một người chơi thua lỗ, “cháy túi” muốn tìm “kèo thơm” để gỡ gạc, phóng viên Báo Điện tử VTC News đã tiếp cận một trang fanpage quảng cáo công khai trên mạng xã hội để “xin một kèo”.

Rất nhanh chóng, phóng viên được nhân viên của trang tiếp cận. Tuy nhiên, thay vì cung cấp “kèo thắng” như quảng cáo, người này lại hướng dẫn tạo tài khoản trên một trang cá cược.

Theo hướng dẫn, chỉ sau vài thao tác trên điện thoại, tài khoản cá độ tại một nhà cái đã được lập thành công. Tại đây, người chơi chỉ cần nạp tiền qua chuyển khoản là có thể tham gia đặt cược ở nhiều môn thể thao đang diễn ra.

Lúc này, nhân viên của trang liên tục thúc giục người lập tài khoản chuyển tiền để được “tư vấn kèo thắng”.

Trong nhiều ngày liên tiếp, đối tượng này vẫn nhắn tin dụ dỗ nạp tiền, dù phóng viên trong vai người chơi liên tục trả lời “không còn tiền để nạp”.

Vậy có hay không những quân sư có khả năng tiên tri kết quả bóng đá để “đánh sập nhà cái” nhờ các chuyên gia phân tích số liệu có kinh nghiệm và đặc biệt là phân tích của AI như quảng cáo?

Từng rơi vào vòng xoáy của bóng đá, từng đốt sạch hơn 30 tỷ đồng, 2 căn nhà cùng những năm tháng tù tội, anh N.V.Sơn hiểu hơn ai hết những mánh khỏe của nhà cái.

Anh Sơn tiết lộ: “Tư vấn kèo thơm, thắng 100% chỉ là chiêu trò lôi kéo người chơi vào nhà cái thôi. Một trận bóng đá theo tỷ lệ cược châu Á phải có đội thắng và đội thua. Nó tư vấn một nửa số con bạc bắt kèo trên, một nửa bắt kèo dưới. Ví dụ kèo trên thắng thì nhóm cược kèo trên đương nhiên tin lời tư vấn và sẽ tiếp tục theo, thậm chí còn quảng cáo cho bạn bè theo”.

Anh Đào Ngô Thiện làm việc trong lĩnh vực cung cấp giải pháp hỗ trợ AI cho doanh nghiệp, có nickname Thành Fast, chuyên cảnh báo cờ bạc và lừa đảo trên không gian mạng được nhiều người theo dõi cho biết, nhà cái rất hiểu tâm lý của các con bạc và luôn biết cách trói chặt họ vào vòng xoáy của cuộc chơi.

“Khi bạn thua trong nhóm A thì sẽ xuất hiện nhóm B họ gạ bạn vào trong nhóm B. Nhóm này lại đưa ra những kèo đã tư vấn thắng, lúc đó bạn sẽ theo, vì người thua luôn có tâm lý muốn… về bờ”, anh Thiện chia sẻ.

Phân tích sâu hơn về hệ thống công nghệ, anh Đào Ngô Thiện cho rằng, nhà cái còn áp dụng cả công nghệ AI theo dõi hành vi, tâm lý của con bạc để nắm bắt và lôi kéo cho phù hợp.

Ngay cả khi người chơi vô tình thắng lớn trong một vài kèo, việc lấy lại được tiền thật từ nhà cái cũng là một “nhiệm vụ bất khả thi”. Khi hệ thống ghi nhận tài khoản có dấu hiệu thắng liên tục và đặt lệnh rút tiền, chúng sẽ tự động kích hoạt các kịch bản cản trở: Báo lỗi mạng lag, hệ thống bảo trì, hoặc trắng trợn vu khống người chơi “gian lận” để khóa tài khoản.

Tinh vi hơn, khi người chơi đã bị lột sạch tiền, chính các hệ thống này sẽ xuất hiện những đường link, những lời gợi ý vay tiền nhanh từ các tổ chức tín dụng đen.

“Nhà cái không cần thắng bạn một trận, họ cần bạn gắn bó rồi từ từ lột sạch. Và bạn đã hiểu vì sao những người như anh Sơn, anh Sinh mất sạch tài sản và nhà cửa chưa!?”, anh Thiện kết luận.

Về chiêu trò này thì anh Sinh xác nhận: “Từ việc thua bạc, tôi phải vay app này trả nóng app kia. Không có thì bọn chúng đến nhà, vợ tôi không chịu được và chia tay tôi là vì vậy”.

Câu chuyện của anh Sơn và anh Sinh có lẽ là minh chứng điển hình cho bi kịch mang tên cá độ mùa World Cup.

Trong bối cảnh các cạm bẫy trên không gian mạng đang lan rộng, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để những người có thói quen cá cược tránh sập bẫy.

Là người mới ra trại vì cờ bạc, anh Sinh chẳng dám khuyên ai, mà chỉ tự nhắc mình: “Tôi sẽ vẫn xem World Cup. Nhưng sẽ không cá độ nữa, chiếc “lắc bạc” luôn nhắc tôi điều đó”.

Còn anh Sơn thẳng thắn: “Tôi không khuyên mà nhắc lại rằng: Nhà cái đã dỡ nhà tôi rồi, có thể nó đang rình nhà bạn đấy”.