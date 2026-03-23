Bị bắt nạt vì cao hơn 2m, cô gái khiến tất cả 'quay xe' nhờ lột xác ngoạn mục

Từng là mục tiêu của những lời trêu chọc vì chiều cao đặc biệt, Amira Evans, cô gái sống tại Bristol (Anh), đã trải qua hành trình dài để học cách chấp nhận và yêu cơ thể mình. Từ một người luôn tự ti về đôi chân quá dài, giờ đây cô trở thành nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 1 triệu người theo dõi, biến đặc điểm từng khiến mình tổn thương thành lợi thế giúp thay đổi cuộc sống.

Amira Evans, 26 tuổi, sở hữu chiều cao 2,01m, vượt trội so với phần lớn phụ nữ và thậm chí cao hơn nhiều người đàn ông cùng tuổi. Chính sự khác biệt này từng khiến tuổi thơ của cô không mấy dễ dàng. Amira cho biết khi còn nhỏ, cô thường xuyên bị trêu chọc và chế giễu vì vóc dáng cao lớn, đặc biệt là đôi chân dài nổi bật.

Cao hơn hầu hết đàn ông, Amira học cách yêu thương cơ thể mình. (Ảnh: Amira Evans)

Những lời nhận xét tiêu cực khiến cô từng ghét ngoại hình của mình. Trong thời gian dài, Amira cảm thấy lạc lõng và không thoải mái khi luôn nổi bật giữa đám đông. Tuy nhiên, theo thời gian, cô dần học cách nhìn nhận cơ thể theo hướng tích cực hơn và nhận ra rằng điều từng khiến mình tự ti lại chính là điểm khiến cô trở nên đặc biệt.

“Trước đây tôi nghĩ mình chỉ là một cô gái cao gầy. Tôi sống ở Anh, nơi phụ nữ thường không quá cao, nên tôi luôn là người nổi bật ở bất cứ đâu", Amira chia sẻ.

Phải mất nhiều năm trưởng thành, cô mới hoàn toàn chấp nhận hình thể của bản thân. Hiện tại, Amira gọi chiều cao của mình là một “siêu năng lực”. Không chỉ mang lại sự tự tin, đặc điểm này còn mở ra những cơ hội nghề nghiệp mới và mang lại nguồn thu nhập đáng kể.

Bước ngoặt đến khi Amira bắt đầu công việc dẫn chương trình webcam. Ban đầu, cô không nghĩ ngoại hình của mình sẽ được chú ý, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Cô nhanh chóng nhận ra có rất nhiều người đàn ông bị thu hút bởi vóc dáng cao ráo và đôi chân dài, thứ khiến cô bị chế giễu trong quá khứ.

Hiện nay, Amira sở hữu hơn một 1 triệu người theo dõi trên Instagram, nơi cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh và câu chuyện cá nhân. Lượng người hâm mộ đông đảo giúp cô xây dựng cộng đồng trực tuyến ổn định và mang lại thu nhập.

Amira Evans cho biết, nhiều đàn ông rất thích đôi chân dài của cô. (Ảnh: Amira Evans)

“Bây giờ tôi rất tự tin và yêu cơ thể mình. Những người đăng ký trả phí rất tử tế và thường dành cho tôi những lời khen ngọt ngào về ngoại hình. Nhiều người thậm chí muốn tôi tăng cân, nhưng đó không phải điều tôi mong muốn", cô nói.

Dù nhận được nhiều sự ủng hộ, Amira vẫn phải đối mặt với các bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Một số người chê bai ngoại hình hoặc cho rằng cô không phù hợp với chuẩn sắc đẹp phổ biến. Tuy nhiên, điều đó không còn ảnh hưởng nhiều đến cô.

“Khi trở nên nổi tiếng trên mạng, tôi gặp phải những bình luận như ‘bạn cần đến phòng tập’ hay những lời chê bai ngoại hình. Tôi vẫn tập luyện đều đặn và có thể nâng tạ rất nặng. Việc tôi không giống những cô gái có thân hình sau phẫu thuật thẩm mỹ không có nghĩa là tôi không khỏe mạnh, mạnh mẽ hay xinh đẹp", Amira bộc bạch.

Theo Amira, chính sự ủng hộ từ người theo dõi đã giúp cô học cách yêu những đường cong và sự khác biệt của bản thân. Hiện tại cô rất tự tin và cảm thấy may mắn khi vẻ ngoài độc đáo của mình được nhiều người đánh giá cao.

Trải nghiệm làm việc trực tuyến cũng giúp cô hiểu rõ hơn về quan niệm cái đẹp của nam giới. Amira nhận thấy mỗi người có sở thích khác nhau, và nhiều đàn ông trong số những người theo dõi cô thực tế đã kết hôn.

“Họ thường bị thu hút bởi điều trái ngược với những gì họ đang có. Ví dụ, có thể họ có vợ nhỏ nhắn nhưng lại bị hấp dẫn bởi một phụ nữ cao lớn và đầy đặn", cô giải thích.

Hiện tại Amira đang có tình hình tài chính tốt hơn trước nhiều. (Ảnh: Amira Evans)

Ban đầu, điều này khiến Amira cảm thấy áy náy, nhưng theo thời gian, cô thay đổi góc nhìn, hiểu rằng nếu cô không mang đến điều họ tìm kiếm, họ cũng sẽ tìm ở nơi khác.

Câu chuyện của Amira Evans không phải là trường hợp duy nhất về hành trình vượt qua sự bắt nạt để chấp nhận bản thân. Hành trình này cho thấy cách một người biến điều từng bị xem là “khuyết điểm” thành lợi thế cá nhân. Từ cô gái chán ghét đôi chân dài của mình, Amira giờ đây tự tin đứng giữa đám đông, tận hưởng cuộc sống và truyền cảm hứng cho nhiều người về việc chấp nhận sự khác biệt của chính mình.