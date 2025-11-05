Người đàn ông kiếm bộn nhờ đôi chân thon, nuột hơn cả chị em, mặc váy siêu đẹp

(VTC News) -

Anh Xu (31 tuổi, sống tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc) cao 177cm và nặng 60kg, đang gây sốt trên mạng vì đôi chân dài miên man, nữ tính. Xu chia sẻ video trên Douyin với tài khoản Xu Moumou hiện có khoảng 15.000 người theo dõi, những người không chỉ ủng hộ những nỗ lực sáng tạo của anh mà còn ngưỡng mộ đôi chân của anh. Tài khoản này do vợ chồng anh cùng quản lý.

Xu thường xuyên đăng tải hình ảnh anh mặc váy ngắn và trang phục phụ nữ, khoe chân thon, làm mẫu trang phục sành điệu hoặc nhảy múa. Thỉnh thoảng, anh còn đội tóc giả. “Tôi luôn nói với vợ rằng tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể kiếm sống bằng đôi chân của mình”, Xu hài hước chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Jiupai News.

Xu gây sốt mạng với đôi chân thon thả, chuyên làm mẫu cho đồ nữ.

Một số dân mạng cáo buộc Xu sử dụng bộ lọc chỉnh sửa ảnh để kéo dài chân, nhưng Xu bác bỏ, khẳng định rằng hình dáng chân của mình được di truyền từ mẹ. Nhiều người theo dõi đã tìm đến để xin lời khuyên về cách cải thiện hình dáng đôi chân, nhưng Xu thẳng thắn nói: "Thành thật mà nói, tôi không thực sự biết bí quyết nào cả".

Từ nhỏ, Xu đã duy trì vóc dáng thon thả. Sự chú ý và lời khen ngợi dành cho đôi chân từ khi còn nhỏ đôi khi khiến anh cảm thấy không thoải mái. “Hồi học cấp 2, khi mọi người khen chân tôi, tôi thường nghĩ họ đang chế giễu”, anh chia sẻ.

Anh vô tình biến lợi thế thể chất của mình thành cơ hội nghề nghiệp trong một buổi chụp ảnh. Khi còn làm thiết kế 3D tại một công ty quảng cáo, doanh nghiệp này ký hợp đồng quảng cáo cho một thương hiệu quần bó. Để giảm thiểu chi phí thuê người mẫu, sếp yêu cầu anh làm việc này.

Kết quả thật bất ngờ, những bức ảnh của Xu trông rất đẹp, khách hàng thậm chí còn không nhận ra đôi chân đó là của một người đàn ông.

Đôi chân của Xu trắng, thon, dài chẳng kém gì phụ nữ.

Xu thường làm người mẫu cho thương hiệu quần legging và tất.

Sau này, khi công ty phá sản, Xu bắt đầu chăm sóc con tại nhà, đồng thời quản lý tài khoản mạng xã hội của mình. Anh cũng thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh đôi chân thon dài của mình, thu hút nhiều nhà sản xuất quần legging, tất và quần dài đang muốn tìm kiếm sự hợp tác.

Chi tiết về thu nhập của anh từ các mối quan hệ hợp tác này vẫn chưa được tiết lộ. Một số thương hiệu quần áo nữ cũng đã tìm đến, nhưng Xu thừa nhận rằng do vóc dáng cao lớn và thân trên rộng nên nhiều kiểu dáng không phù hợp với anh.

Nói về kế hoạch tương lai, Xu nhấn mạnh rằng trọng tâm chính của anh là giới thiệu sản phẩm thời trang; anh không có ý định livestream để thu hút thêm sự chú ý.

Xu nhấn mạnh rằng trọng tâm chính của anh là giới thiệu sản phẩm thời trang.

Các video trên mạng xã hội của Xu đã khơi dậy sự ghen tị và thích thú của nhiều chị em phụ nữ trên mạng xã hội. Hội chị em để lại nhiều bình luận: "Sao một người đàn ông trưởng thành lại có đôi chân đẹp thế nhỉ? Ngay cả chân tôi cũng đâu có thon thả đến thế!"; "Anh ấy không chỉ có đôi chân dài và thẳng mà còn có vòng ba săn chắc nữa"; "Tôi thực sự lấy cảm hứng để mua chiếc váy do một người đàn ông làm người mẫu!"...