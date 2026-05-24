Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 38 mới nhất

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 38)
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến vòng 38, vị trí các đội bóng như sau.
XH Đội Trận Bàn thắng/
bàn thua
Điểm 1 Arsenal 37 69:26 82 2 Man City 37 76:33 78 3 Man Utd 37 66:50 68 4 Aston Villa 37 54:48 62 5 Liverpool 37 62:51 59 6 Bournemouth 37 57:53 56 7 Brighton 37 52:43 53 8 Chelsea 37 57:50 52 9 Brentford 37 54:51 52 10 Sunderland 37 40:47 51 11 Newcastle United 37 53:53 49 12 Everton 37 47:49 49 13 Fulham 37 45:51 49 14 Leeds United 37 49:53 47 15 Crystal Palace 37 40:49 45 16 Nottingham 37 47:50 43 17 Tottenham 37 47:57 38 18 West Ham 37 43:65 36 19 Burnley 37 37:74 21 20 Wolves 37 26:67 19
Wolves là đội đầu tiên chắc chắn xuống hạng ở vòng 33. Tiếp đến, Burnley cũng chính thức hết cơ hội trụ hạng sau trận thua Man City ở vòng 34.
Theo thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026, có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.
Top 5 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 6 tham dự Europa League.
Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng. Coventry City và Ipswich Town là 2 đội đầu tiên có suất lên Ngoại Hạng Anh mùa sau.
Dự đoán vòng 38 Ngoại Hạng Anh
Sau khi Arsenal giành chức vô địch giải Ngoại Hạng Anh, lễ đăng quang của đội bóng này được tổ chức tại sân Selhurst Park (London) ngay sau trận đấu với Crystal Palace. Các vị trí thứ hai và thứ ba cũng được xác định là Man City và Man Utd.
Cuộc cạnh tranh suất dự cúp châu Âu tiếp tục hấp dẫn đến vòng cuối khi Bournemouth vẫn còn hy vọng chiếm vị trí của Liverpool để được dự UEFA Champions League. Brighton, Chelsea, Brentford và Sunderland cạnh tranh các suất dự Europa League và Conference League. Cơ hội dự cúp châu Âu của Newcastle United, Everton và Fulham vẫn còn trên lý thuyết.
Ở nhóm cuối bảng xếp hạng, vòng 38 sẽ xác định đội cuối cùng xuống hạng, sau Burnley và Wolves. West Ham là đội có nguy cơ cao nhất. Họ chỉ trụ hạng nếu thắng Leeds United, đồng thời Tottenham thua Everton.
Dự đoán cơ hội thắng của các đội ở vòng 38 Ngoại Hạng Anh
Brighton vs Man Utd: 50,7% - 27,2%.
Burnley vs Wolves: 41,8% - 32,9%.
Crystal Palace vs Arsenal: 23,7% - 53,2%.
Fulham vs Newcastle: 33,7% - 42,1%.
Liverpool vs Brentford: 52,6% - 25.9%.
Man City vs Aston Villa: 72,65% - 11,6%.
Nottingham Forest vs Bournemouth: 28,9% - 47%.
Sunderland vs Chelsea: 28,3% - 47,4%.
Tottenham vs Everton: 50,6% - 25,5%.
West Ham vs Leeds United: 53,3% - 24,6%.
Lịch thi đấu vòng 38 Ngoại Hạng Anh
Theo thông lệ, tất cả các trận đấu của vòng 38 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra cùng giờ (22h ngày 24/5, giờ Việt Nam).
Brighton vs Man Utd.
Burnley vs Wolves.
Crystal Palace vs Arsenal.
Fulham vs Newcastle.
Liverpool vs Brentford.
Man City vs Aston Villa.
Nottingham Forest vs Bournemouth.
Sunderland vs Chelsea.
Tottenham vs Everton.
West Ham vs Leeds.
Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV.
Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Arsenal: Nhà vô địch Ngoại Hạng Anh nâng cúp
Nhận định Crystal Palace vs Arsenal, vòng 38 Ngoại Hạng Anh (22h ngày 24/5): Phân tích số liệu thống kê, dự đoán tỷ số Crystal Palace đấu với Arsenal.
Nhận định bóng đá Brighton vs Man Utd, vòng 38 Ngoại Hạng Anh ngày 24/5
Nhận định Brighton vs Man Utd, vòng 38 Ngoại Hạng Anh (22h ngày 24/5): Phân tích số liệu thống kê, dự đoán tỷ số Brighton đấu với Man Utd.
Pep Guardiola hé lộ kế hoạch sau khi rời Man City
Sau khi xác nhận chia tay Man City sau mùa 2025-2026, Pep Guardiola cho biết ông sẽ tạm nghỉ huấn luyện vì sức khỏe suy giảm, khép lại 10 năm huy hoàng tại Etihad.
Hà Nội: Toàn cảnh nút giao Phạm Tu - đường 70 sau gần một thập kỷ đình trệ
Sau gần 10 năm đình trệ, khu vực nút giao Phạm Tu - đường 70 đang được khẩn trương giải phóng mặt bằng, kỳ vọng giảm ùn tắc cửa ngõ Tây Nam Hà Nội.
Phim kinh dị của Kiều Minh Tuấn lập kỷ lục doanh thu 200 tỷ đồng
"Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng" cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng - là phim kinh dị Việt Nam đầu tiên đạt thành tích này - cùng 2,5 triệu lượt khán giả ra rạp.
Harry Kane lập hat-trick, Bayern Munich vô địch Cúp Quốc gia Đức
Harry Kane lập hat-trick giúp Bayern Munich thắng Stuttgart 3-0 ở chung kết Cúp Quốc gia Đức, hoàn tất cú đúp quốc nội mùa 2025-2026.
Thận của người U30 bị bào mòn bởi thói quen ăn mặn, thức khuya, lười vận động
Thói quen thức đêm triền miên, lạm dụng nước tăng lực, sử dụng thuốc bừa bãi… khiến nhiều người trẻ suy thận, thậm chí phải đối mặt nguy cơ chạy thận suốt đời.
Nổ súng gần Nhà Trắng, 2 người bị thương
Vụ nổ súng gần Nhà Trắng tối 23/5 khiến hai người bị thương, trong đó có nghi phạm ở tình trạng nguy kịch.
Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Arsenal: Nhà vô địch Ngoại Hạng Anh nâng cúp
Nhận định Crystal Palace vs Arsenal, vòng 38 Ngoại Hạng Anh (22h ngày 24/5): Phân tích số liệu thống kê, dự đoán tỷ số Crystal Palace đấu với Arsenal.
Giá xăng dầu hôm nay 24/5: Đồng loạt đi lên
Lúc 6h ngày 24/5, giá dầu WTI là 96,6 USD/thùng, tăng 0,25 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹl là 103,5 USD/thùng, tăng 0,96 USD/thùng.
Giá vàng hôm nay 24/5: Tiếp tục đứng sát ngưỡng 4.500 USD/ounce
Sáng 24/5, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 4.508 USD/ounce, tăng 4 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Vì sao mật ong có thể để hàng nghìn năm mà không hỏng?
Nếu đóng nắp kín, mật ong có thể bảo quản được cả nghìn năm, bí quyết là ở cách thức độc đáo mà chỉ loài ong làm được.
Nhận định bóng đá Brighton vs Man Utd, vòng 38 Ngoại Hạng Anh ngày 24/5
Nhận định Brighton vs Man Utd, vòng 38 Ngoại Hạng Anh (22h ngày 24/5): Phân tích số liệu thống kê, dự đoán tỷ số Brighton đấu với Man Utd.
Bình luận