Xuất bản ngày 25/05/2026 07:05 AM
Cập nhật lúc 09:02 AM ngày 25/05/2026

Arsenal nâng cúp vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi

Arsenal đã nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh sau chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace tại Selhurst Park ở vòng hạ màn. Thực tế, thầy trò Mikel Arteta đã vô địch sớm một vòng đấu sau loạt kết quả thuận lợi hồi giữa tuần.

Đoàn quân của Mikel Arteta cán đích với 85 điểm, nhiều hơn Manchester City 7 điểm sau khi đối thủ này bất ngờ để thua Aston Villa 1-2 ở vòng cuối.

Đội trưởng Martin Odegaard nâng cao chiếc cúp vô địch trong tiếng reo vang của người hâm mộ. Khán đài Arsenal bùng nổ trong tiếng hát “North London Forever”. HLV Mikel Arteta được các học trò tung lên không trung để ăn mừng.

HLV người Tây Ban Nha thừa nhận ông cảm thấy vừa hạnh phúc vừa nhẹ nhõm sau hành trình dài chinh phục Ngoại hạng Anh. “Từng có lúc nhiều người nghi ngờ liệu tôi có phù hợp để dẫn dắt đội bóng hay không. May mắn là chúng tôi đã làm được”, Arteta chia sẻ với Sky Sports.

Stan Kroenke, chủ sở hữu CLB Arsenal, cùng con trai Josh có mặt tại London để trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của đội bóng. Đây tiếp tục là dấu ấn thành công của đế chế Kroenke Sports & Entertainment. Josh Kroenke cho biết gia đình ông đã dành toàn bộ tâm huyết cho CLB. “Arsenal có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Có thể phải mất vài năm để mọi người hiểu điều đó, nhưng giờ đội bóng đang sở hữu những con người tuyệt vời, từ cầu thủ cho tới HLV", ông chia sẻ.

Stan Kroenke (bên phải) trở thành cổ đông lớn của Arsenal vào năm 2011 - cùng năm đội bóng chiêu mộ cầu thủ Mikel Arteta từ Everton. Năm 2018, nhà Kroenke chính thức sở hữu toàn bộ cổ phần Arsenal. Sau đó 1 năm, Arteta quay lại CLB trong vai trò huấn luyện viên trưởng.

Kai Havertz cùng chiếc cúp đầu tiên kể từ khi gia nhập Arsenal từ Chelsea

Declan Rice nâng cúp trước các cổ động viên Arsenal.

Đáng chú ý, thủ môn David Raya dù không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu vẫn xuất hiện với đôi găng tay quen thuộc. Trong khi đó, Ben White được nhìn thấy đeo nẹp đầu gối khi anh tiếp tục quá trình hồi phục chấn thương.

Các cầu thủ Arsenal sau đó lần lượt nâng cúp, chụp ảnh cùng đồng đội và gia đình. Tuy nhiên, mùa giải của “Pháo thủ” vẫn chưa kết thúc. Ngày 30/5, Arsenal sẽ chạm trán PSG trong trận chung kết Champions League (Cúp C1 châu Âu).

Arsenal vẫn còn cơ hội hoàn tất mùa giải trong mơ nếu đánh bại Paris Saint-Germain ở chung kết Cúp C1 châu Âu để lần đầu bước lên đỉnh châu Âu. Dù vậy, chức vô địch Ngoại hạng Anh cũng đã đủ để khép lại quãng thời gian dài trắng tay của “Pháo thủ”, đồng thời mang về danh hiệu lớn thứ hai cho Mikel Arteta kể từ khi ông dẫn dắt đội bóng, sau FA Cup năm 2020.

Khánh Ly(Nguồn: AP, Reuters)
