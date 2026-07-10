Bên trong ngôi chùa ở Huế có khu mộ tập thể lớn nhất Việt Nam

Sau 20 năm kiên trì "theo đuổi" một dãy số, Kath trúng giải 422 tỷ đồng nhưng thật oái oăm là mẹ cô đã vứt tấm vé đó vào thùng rác.
Theo chuyên gia, tự do tôn giáo không thể được đánh giá từ vài lát cắt đơn lẻ, thiếu bối cảnh lịch sử, văn hóa và thực tiễn đời sống tín ngưỡng tại Việt Nam.
Đầu tháng 7, mức lãi suất huy động của nhiều ngân hàng có xu hướng đi lên và vượt 7%/năm.
Chùa Ba Đồn (phường An Cựu, TP Huế) không chỉ nối tiếng là di tích lịch sử được xếp hạng mà còn là nơi gắn với những khu mộ tập thể lớn nhất Việt Nam.
Đội tuyển Anh tiếp tục phải đối mặt với tình huống bất ngờ đe dọa đến an ninh an toàn trong quá trình tham dự FIFA World Cup 2026.
Sáng 10/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.122 USD/ounce, tăng 45 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Lúc 6h ngày 10/7, giá dầu WTI đứng ở mức 71,82 USD/thùng, giảm 2,74 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ ở mức 76,30 USD/thùng, giảm 1,72 USD/thùng.
Theo phương án được Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành gửi Bộ Xây dựng, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được mở rộng từ 6 lên 10-12 làn xe.
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) bố trí 3 trọng tài người Bồ Đào Nha làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa Argentina và Thụy Sỹ.
Các chuyên gia cho rằng vụ phóng này không chỉ là cột mốc kỹ thuật mà còn là thông điệp chiến lược gửi tới Mỹ và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Thần đồng Mexico Gilberto Mora đón tin vui tốt nghiệp trung học ở tuổi 17, ngay sau khi khép lại kỳ World Cup 2026 đáng nhớ cùng đội tuyển quốc gia.
Tổng kinh phí xây dựng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức độ hoàn thiện, vật liệu sử dụng..., vậy xây nhà 1 tầng 120m² hết bao nhiêu tiền?
Từ ngày hay tin tìm thấy hài cốt mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, bà Nguyễn Thị Lệ chuẩn bị áo đẹp, mâm cúng và chỉ chờ cuộc gọi để lên đường đón ông trở về.
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 10/7 Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to thì nhiều địa phương.
Huấn luyện viên Hong Myung-bo lần đầu tiên lên tiếng sau thất bại nặng nề của đội tuyển Hàn Quốc tại FIFA World Cup 2026.
Bình luận