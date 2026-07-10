Bên trong ngôi chùa ở Huế có khu mộ tập thể lớn nhất Việt Nam

Ông Phạm Nguyên ( 84 tuổi), quản tự chùa Ba Đồn cho biết, trước đây, nghi lễ cúng tế ở đây rất được coi trọng. Ngoài lễ tế của triều đình, các phường nghề cũng tổ chức cúng riêng. Theo thời gian, cùng với sự rút lui của các phường nghề, các nghi thức cúng bái tại đây cũng dần được lượt bỏ. Ngày nay, chỉ còn những nghi lễ quan trọng nhất được gìn giữ và tổ chức vào ngày 23 tháng 5 âm lịch, nhằm tưởng niệm biến cố thất thủ kinh đô năm xưa.