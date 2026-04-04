Tháo dỡ khách sạn 10 tầng ở 'đất vàng' ven hồ Gươm

Quá trình giải phóng mặt bằng ven hồ Gươm được triển khai khẩn trương, nhiều công trình được tháo dỡ, bàn giao mặt bằng trong thời gian ngắn.
Sau khi phần lớn các hộ dân và cơ quan hoàn tất di dời, công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực phía đông hồ Gươm bước sang giai đoạn mới khi khách sạn 10 tầng Aurora Oriental ở số 26 Lý Thái Tổ bắt đầu được dọn dẹp, chuẩn bị phá dỡ.
Đây là khách sạn boutique được khởi công xây dựng từ năm 2019 và đi vào hoạt động từ tháng 5/2025. Với vị trí nằm ngay khu vực trung tâm, khách lưu trú ở đây chỉ mất vài phút đi bộ để đến các điểm tham quan nổi tiếng như hồ Hoàn Kiếm, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, Nhà hát Múa rối nước Thăng Long hay quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Sở hữu mặt tiền hướng thẳng ra hồ Gươm, vị trí được xem là “đất vàng” của Thủ đô, Aurora Oriental từng là cơ sở lưu trú quy mô lớn hiếm hoi còn lại tại khu vực này. Tuy nhiên, theo quy hoạch mở rộng không gian công cộng phía đông hồ Gươm, công trình vẫn thuộc diện phải di dời, tháo dỡ để phục vụ dự án. Đây cũng là một trong những công trình cuối cùng hoàn tất di dời, khép lại quá trình giải phóng mặt bằng tại khu vực ven hồ.
Theo ghi nhận của phóng viên, việc tháo dỡ được triển khai theo từng tầng, từ trong ra ngoài. Các hạng mục như cửa kính, khung nhôm, thiết bị điện được thu gom trước, sau đó mới xử lý phần kết cấu.
Do khách sạn đi vào hoạt động chưa lâu, nhiều thiết bị vẫn còn giá trị sử dụng nên bên cạnh lực lượng thi công còn có các nhóm thợ chuyên nghiệp đến tháo dỡ, thu hồi cục nóng điều hòa, bình nóng lạnh, thiết bị điện… để vận chuyển đi nơi khác. Việc thu gom, phân loại được thực hiện song song với quá trình dọn dẹp, góp phần tận dụng lại tài sản và hạn chế lãng phí.
Không chỉ khách sạn này, dọc các tuyến phố Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, nhiều công trình khác cũng đã được tháo dỡ hoặc đang trong quá trình xử lý.
Vào cuối tháng 3, lực lượng chức năng phá dỡ các hạng mục của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và khách sạn Điện lực tại số 30 phố Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm.
Những khu nhà từng đông đúc nay chuyển thành công trường, máy móc cơ giới hoạt động liên tục để san gạt, thu dọn, chuẩn bị mặt bằng. Khu vực thi công được quây rào, che lưới và phun nước giảm bụi, hạn chế tiếng ồn.
Khu đất sau khi giải phóng sẽ được sử dụng để xây dựng quảng trường và công viên phía đông hồ Gươm, góp phần mở rộng không gian công cộng, tăng diện tích sinh hoạt cộng đồng và cải thiện cảnh quan khu vực trung tâm Thủ đô. Việc giải phóng toàn bộ khu vực quảng trường phía đông Hồ Gươm dự kiến hoàn thành trong tháng 4.
Bình luận