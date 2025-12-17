Cận cảnh khu đất 'kim cương' ven Hồ Hoàn Kiếm được đền bù 400 tỷ đồng

Khách sạn này có hai lối tiếp cận, gồm lối chính trên phố Lý Thái Tổ và cổng phụ phía sau thông ra ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng.
Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường – công viên phía đông Hồ Hoàn Kiếm do UBND phường Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư, quy mô khoảng 2,14 ha.
Giai đoạn 1 tập trung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên diện tích khoảng 21.151 m², đồng thời đầu tư quảng trường, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe, chiếu sáng, wifi và camera an ninh.
Giai đoạn 2 phát triển không gian ngầm khoảng ba tầng, kết nối trực tiếp với ga C9 tuyến metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo), phục vụ đa chức năng văn hóa, dịch vụ, thương mại.
Dự kiến giai đoạn 1 hoàn thành trong năm 2026.
