Báo chí quan tâm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Hãng tin AP nhận định, chuyến thăm là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi nhậm chức, thể hiện tầm quan trọng của quan hệ với Trung Quốc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Các bài báo thông tin về các cuộc hội đàm tại Bắc Kinh, trong đó khẳng định hai bên cam kết tăng cường kết nối hạ tầng, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và bán dẫn, đồng thời thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng.

Một nội dung được truyền thông quốc tế đặc biệt chú ý là vai trò của hợp tác kinh tế trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Theo hãng tin Reuters, hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, giáo dục và phát triển đường sắt, nhằm thúc đẩy kết nối kinh tế và hạ tầng giữa hai nước.

Hãng tin này cho biết, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với chuỗi cung ứng giữa hai nền kinh tế ngày càng gắn kết. Hai nước cam kết mở rộng hợp tác trong các ngành công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và các lĩnh vực liên quan đến internet. Đồng thời, phía Trung Quốc cũng bày tỏ sẵn sàng tạo điều kiện để nhiều sản phẩm của Việt Nam tiếp cận thị trường nước này.

Sáng ngày 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Bắc Kinh tới thăm và làm việc tại thành phố Nam Ninh.

Theo phân tích của Reuters và một số chuyên gia quốc tế, chuyến thăm cũng phản ánh cách tiếp cận đối ngoại cân bằng của Việt Nam. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung gia tăng, Việt Nam vẫn duy trì quan hệ hợp tác với cả hai bên nhằm bảo đảm lợi ích chiến lược, vừa duy trì ổn định khu vực vừa mở rộng cơ hội phát triển.

Trong khi đó, Channel NewsAsia (CNA) của Singapore đánh giá, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chọn Trung Quốc làm điểm đến đầu tiên sau khi nhậm chức là tín hiệu cho thấy các ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn mới. Theo CNA, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam mong muốn đóng vai trò tích cực hơn trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, đồng thời tiếp tục duy trì quan hệ ổn định với các đối tác lớn.

Truyền thông Trung Quốc cũng dành sự quan tâm đáng kể cho chuyến thăm. Báo Toàn Cầu cho rằng, sự kiện này có thể mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ song phương, đặc biệt khi hai nước đang thúc đẩy xây dựng “cộng đồng chia sẻ tương lai” và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ thương mại, hạ tầng đến giao lưu nhân dân.

Nhiều bài viết đăng tải trên tờ báo này nhấn mạnh vai trò định hướng của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc duy trì ổn định và phát triển quan hệ lâu dài. Trong bối cảnh khu vực và thế giới đang có nhiều biến động, các cuộc gặp cấp cao và thỏa thuận hợp tác đạt được trong chuyến thăm được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định và sâu rộng hơn trong thời gian tới.