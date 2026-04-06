Băng trộm hoá 'người nhện' khoắng sạch tài sản nhà dân ở Hà Nội

Trả lời phóng viên, anh P.M.P - chủ ngôi nhà 5 tầng ở phường Yên Hoà, Hà Nội vừa bị trộm đột nhập - vẫn chưa hết hoang mang, lo sợ sau vụ việc.

Anh P. cho biết, rất may mắn khi vào thời điểm các đối tượng đột nhập, vợ chồng và hai con nhỏ đều không tỉnh giấc. “Nếu phát hiện chúng đang ở trong nhà, rất có thể gia đình tôi đã bị đe doạ đến tính mạng”, anh P. lo lắng nói.

Hai tên trộm quan sát trước khi thực hiện hành vi đột nhập, trộm tài sản. (Ảnh: Trích xuất camera)

Theo trình bày của anh P.M.P, khoảng 4h00 ngày 31/3, hai tên trộm thực hiện hành vi liều lĩnh khi dùng sào gỗ dài trèo qua cửa sổ tầng 2, đột nhập vào nhà tại số 9D, ngõ 204 phố Trần Duy Hưng, lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, anh P.M.P trình báo vụ việc tới Công an phường Yên Hòa. Dữ liệu trích xuất từ hệ thống camera an ninh khu vực cho thấy, vào khoảng 3h58, hai kẻ lạ mặt đi xe máy không gắn biển kiểm soát xuất hiện tại hẻm số 9, ngõ 204 phố Trần Duy Hưng, sau đó giấu xe ở đầu hẻm.

Cả hai đều đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mặt; một người mặc áo dài màu đen, người còn lại mặc áo khoác gió màu vàng.

Sau khi lượn một vòng và quan sát toàn bộ 7 căn hộ tại khu nhà liền kề (5 tầng 1 tum) mới xây ở hẻm số 9, ngõ 204 Trần Duy Hưng, phát hiện cửa sổ (mở hất) tầng 2 nhà anh P.M.P tại số 9D mở hé, hai người quay trở ra hướng đầu ngõ 204 rồi vác một cây tre dài khoảng gần 4m trở lại.

Tiếp đến, một thanh niên áo đỏ đứng dưới, giữ cây tre để thanh niên áo đen trèo lên, đột nhập vào nhà anh P.M.P và lấy đi nhiều tài sản giá trị.

Thanh niên áo đỏ vác một cây tre dài khoảng 4m từ đầu ngõ vào. (Ảnh: Trích xuất camera)

Sau đó, thanh niên áo đỏ đứng dưới, giữ cây tre để thanh niên áo đen trèo lên, đột nhập vào nhà anh P. (Ảnh: Trích xuất camera)

Theo lời kể của anh P., khoảng 7h ngày 31/3, khi anh P. ngủ dậy thì phát hiện bị mất 2 chiếc điện thoại iPhone đang sạc pin ở đầu giường phòng ngủ tầng 3 (nơi anh P. cùng vợ và hai con đang ngủ).

Tiếp tục xuống tầng 1 kiểm tra, anh P. phát hiện túi xách, ví tiền để trên kệ tủ giày bị lật tung giấy tờ, bỏ lại ở nền nhà, toàn bộ tiền mặt trong ví của hai vợ chồng anh đều bị lấy mất. Cùng với đó còn có một số hộp trang sức (2 chỉ vàng 24k, trong đó có một nhẫn vàng 1 chỉ, một vòng ngọc gắn hạt trang trí 1 chỉ vàng 24k) và một số vật dụng khác bị mất.

Trích xuất camera xung quanh cho thấy, sau khi lấy các đồ đạc có giá trị, hai kẻ trộm mở cánh cửa vòm khóa vân tay tầng 1 từ bên trong rồi lên xe tẩu thoát từ hẻm số 9 theo hướng ra đầu ngõ 204 Trần Duy Hưng.

Hai tên trộm lấy đi nhiều tài sản có giá trị bao gồm 2 điện thoại, tiền mặt, trang sức. (Ảnh: Trích xuất camera)

Anh P. cho biết, trong số 2 chiếc điện thoại iPhone bị mất, có một chiếc iPhone 16 Pro Max 512 GB vợ anh P. mua năm 2025 trị giá khoảng 40 triệu đồng; một chiếc iPhone 13 Pro Max 128 GB của anh P. mua khoảng năm 2022 trị giá khoảng 33 triệu đồng, bên trong có rất nhiều dữ liệu quan trọng liên quan đến công việc của anh P. và vợ.

Đặc biệt, hành vi của hai kẻ trên rất liều lĩnh, manh động; dám đột nhập vào phòng ngủ của cả gia đình để lục ngăn kéo tủ cũng như lấy cắp tài sản ngay đầu giường có 4 người đang ngủ. Trong trường hợp gia chủ tỉnh ngủ và phát hiện các đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội, hậu quả sẽ khôn lường.

Được biết, ngay sau khi nhận được trình báo về vụ việc trộm đột nhập vào nhà anh P. lấy cắp nhiều tài sản có giá trị lớn (lên tới hàng trăm triệu đồng), Đội Cảnh sát Hình sự, Công an phường Yên Hòa đã có mặt tại hiện trường để thu thập hình ảnh cũng như xác định dụng cụ hai tên trộm sử dụng để đột nhập vào nhà dân. Đồng thời, công tác truy vết đường đi của các nghi phạm cũng đang được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa có kết quả.