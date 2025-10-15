Trang trại bị trộm ghé thăm: Dân Hải Phòng mất ngủ, cầm đèn soi đêm bắt kẻ gian

(VTC News) -

Những tháng gần đây, nhiều hộ chăn nuôi tại một số xã ở TP Hải Phòng luôn thấp thỏm, đứng ngồi không yên khi vật nuôi sắp đến ngày xuất chuồng lại bị kẻ gian đột nhập, bắt trộm số lượng lớn.

Các hộ chăn nuôi như gia đình bà Trần Thị Thêu, anh Bùi Thanh Toản và chị Vũ Thị Kim Phương (xã Quyết Thắng, TP Hải Phòng) cho biết, từ khoảng tháng 8/2025 đến nay, trang trại của họ liên tục bị kẻ gian đột nhập, bắt trộm vật nuôi.

Trong đó, gia đình bà Trần Thị Thêu bị mất trộm gần 300 con thỏ, bao gồm cả thỏ mẹ sinh sản và thỏ thịt lớn. Ước tính thiệt hại tài sản của gia đình bà vào khoảng 40-50 triệu đồng.

Theo bà Thêu, thỏ được nuôi trong lồng nên gia đình biết chính xác số lượng bị mất trộm, kẻ gian cắt lưới ở cuối chuồng và cuộn lại rất cẩn thận, tạo một lối đi để đột nhập rồi bắt trộm đàn thỏ.

Trang trại của gia đình anh Lê Ngọc Khiêm, trú tại xã Tân Minh, TP Hải Phòng bị kẻ gian lấy mất 300 con gà ác đẻ trứng.

Tại xã Tân Minh, trang trại chăn nuôi gà ác để đẻ trứng của anh Lê Ngọc Khiêm cũng bị kẻ gian đột nhập bắt đi khoảng 300 con.

Theo anh Khiêm, sự việc mới xảy ra đầu tháng 10/2025, khu vực chuồng trại có lắp camera an ninh và thuê người trông coi nhưng hôm bị mất gà thì hệ thống camera bị hỏng.

“Giống gà ác giá cao hơn bình thường nên bị mất số lượng lớn khiến chúng tôi rất đau xót. Gia đình cũng đã báo công an mà chỉ mong sớm bắt được hung thủ để còn yên tâm sản xuất”, anh Khiêm bày tỏ.

Thẫn thờ sau khi bị mất đến gần 500 con gà, chị Phạm Thị Lừng, chủ trang trại gà ở xã Tiên Lãng cho biết cách đây hơn một tháng, gia đình phát hiện bị mất trộm đến 400 con gà trống, 70 con gà mái hậu bị và một con chó trông giữ trang trại.

“Đàn gà bị trộm là giống gà hồ nặng từ 3-4kg/con, lại chuẩn bị được xuất chuồng nên thiệt hại ước tính hơn 100 triệu đồng. Từ sau khi bị mất trộm đến nay, hàng đêm tôi phải thức trắng để canh số gà còn lại”, chị Lừng chia sẻ.

Chị Phạm Thị Lừng thẫn thờ sau khi trang trại bị trộm đột nhập, hiện nay ban đêm phải thức trắng để canh đàn gà còn lại.

Theo chị Lừng, suốt 17 năm nuôi gà, chưa bao giờ gặp phải tình trạng này nên khu vực chuồng bị bắt trộm hiện gia đình cũng chưa dám mua giống để nuôi tiếp.

Tương tự các hộ dân trên, ông Phạm Văn Hạ, chủ trang trại ở xã Tiên Lãng (xã Khởi Nghĩa cũ) cho biết, trong đợt mất trộm gần đây nhất, khu vực xã Khởi Nghĩa cũ có một số gia đình bị mất vài chục con gà con. Ngoài ra, còn có những hộ dân bị mất tới 300- 500 con gà. Trong đó, gia đình ông Nguyễn Phượng Đồng ở thôn An Dụ, bị mất tới 300 con gà đẻ.

Theo người dân, thủ đoạn của nhóm trộm này rất tinh vi, thường lợi dụng đêm tối hoặc thời tiết bất lợi như mưa dông, sấm sét để ra tay. Một số trường hợp, kẻ trộm còn sử dụng các thiết bị hiện đại để vô hiệu hóa hệ thống an ninh như camera, đèn năng lượng mặt trời xung quanh khu vực chuồng trại.

Đặc biệt, kẻ gian có vẻ nắm rõ quy luật sinh hoạt, cách thức vận hành của trang trại trước khi thực hiện hành vi trộm cắp. Gần đây, người dân mật phục và phát hiện một số đối tượng xuất hiện tại vườn nhà chị Vũ Thị Kim Phương ở xã Quyết Thắng nhưng do đêm tối, xung quanh lại rậm rạp nên đối tượng chạy thoát.

“Chúng đột nhập kiểu gì mà chó không sủa, rất khó phát hiện. Hiện tại gia đình tôi đang có gà sắp được bán nên rất lo lắng, hai vợ chồng phải chia nhau thức đêm để trông cũng rất mệt mỏi”, chị Phương cho hay.

Người dân cắt cử nhân sự để tuần tra xuyên đêm tại các trang trại chăn nuôi.

Theo các hộ dân, trước tình hình trộm cắp diễn biến phức tạp, người dân nhiều lần trình báo lên chính quyền địa phương và cơ quan công an. Lực lượng chức năng cũng đã xuống hiện trường để điều tra và có nơi còn hỗ trợ bà con lập chốt, tổ chức mật phục.

Anh Phạm Văn Hạ (xã Tiên Lãng) cho biết, hơn 30 trang trại trên địa bàn hiện phải chủ động cắt cử người để thay nhau tuần tra, canh gác mỗi đêm. Trước tình trạng trên, cơ quan chức năng cũng đang tích cực vào cuộc để điều tra.

Ông Phạm Văn Giang, Chủ tịch UBND xã Tiên Lãng cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, cơ quan công an cũng đã vào cuộc nhưng chưa làm rõ được đối tượng cụ thể nào do cách thức hoạt động rất tinh vi.

Theo ông Giang, tình hình hiện nay cũng đã ổn định hơn trước khi không phát sinh thêm trang trại bị mất cắp. Lãnh đạo địa phương cũng giao cơ quan công an tiếp tục điều tra để ổn định cuộc sống của người dân.