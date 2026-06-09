4 vị trí không nên đặt phòng tắm khi thiết kế nhà

(VTC News) -

Vị trí phòng tắm ảnh hưởng đáng kể đến sự tiện nghi, vệ sinh và giá trị tổng thể của ngôi nhà. Vì vậy, khi thiết kế hoặc mua nhà, gia chủ nên tránh đặt phòng tắm ở một số vị trí không phù hợp để hạn chế bất tiện trong quá trình sử dụng và tối ưu công năng của không gian sống.

Phòng tắm ở trung tâm ngôi nhà

Trung tâm ngôi nhà thường là khu vực kết nối các không gian sinh hoạt chính như phòng khách, phòng ăn hoặc hành lang. Nếu bố trí phòng tắm ở vị trí này, việc thoát khí và xử lý độ ẩm sẽ khó khăn hơn, dễ gây cảm giác bí bách và ảnh hưởng đến môi trường trong nhà.

Ngoài ra, hệ thống cấp thoát nước tập trung ở giữa nhà thường khiến việc thi công, bảo trì trở nên phức tạp và tốn kém hơn.

Không nên đặt phòng tắm ở trung tâm nhà. (Ảnh: Homedit)

Do đó, kiến trúc sư thường ưu tiên bố trí phòng tắm sát tường ngoài hoặc gần khu vực kỹ thuật để thuận tiện cho việc lắp đặt đường ống và thông gió.

Phòng tắm thông thẳng nhà bếp

Nhà bếp là nơi chế biến và bảo quản thực phẩm, trong khi phòng tắm là không gian có độ ẩm cao và phát sinh nhiều vi khuẩn hơn. Việc bố trí hai khu vực này quá gần nhau hoặc dùng chung cửa thông trực tiếp có thể ảnh hưởng đến vệ sinh và trải nghiệm sinh hoạt.

Nếu diện tích nhà hạn chế khiến hai không gian phải ở gần nhau, nên có tường ngăn kín, hệ thống hút mùi và thông gió riêng biệt để giảm thiểu tác động qua lại giữa hai khu vực.

Phòng tắm đối diện cửa chính

Một trong những lỗi thiết kế phổ biến là phòng tắm nằm ngay đối diện cửa ra vào. Khi cửa chính mở, tầm nhìn trực tiếp vào khu vực vệ sinh có thể làm giảm tính thẩm mỹ và tạo cảm giác thiếu riêng tư.

Nếu hệ thống thông gió hoạt động không hiệu quả, mùi ẩm hoặc hơi nước từ phòng tắm cũng có thể lan ra khu vực đón khách. Để khắc phục, nên bố trí phòng tắm lệch hướng cửa chính hoặc sử dụng vách ngăn, hành lang chuyển tiếp nhằm tạo sự kín đáo.

Phòng tắm mở cửa trực tiếp vào phòng khách hoặc phòng ăn

Phòng khách và phòng ăn là những không gian sinh hoạt chung, nơi tiếp đón khách và sum họp gia đình. Nếu cửa phòng tắm mở trực tiếp vào các khu vực này, người sử dụng có thể cảm thấy bất tiện, đồng thời làm giảm sự hài hòa trong thiết kế nội thất.

Thay vào đó, phòng tắm nên được bố trí gần hành lang hoặc khu vực chuyển tiếp, vừa đảm bảo dễ tiếp cận từ các phòng chức năng, vừa giữ được tính riêng tư cần thiết.

Theo các kiến trúc sư, dù đặt ở vị trí nào, phòng tắm cũng cần có hệ thống thông gió hiệu quả để hạn chế độ ẩm, nấm mốc và mùi khó chịu. Nếu có điều kiện, nên thiết kế cửa sổ hoặc ô thông gió hướng ra bên ngoài nhằm tận dụng ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí.

Trong trường hợp không thể bố trí cửa sổ, quạt hút gió kết hợp với hệ thống chiếu sáng phù hợp sẽ giúp không gian luôn khô ráo và sạch sẽ hơn.