Aeon Mall tiếp tục xin lỗi, khẳng định khách hàng hoàn toàn đúng

(VTC News) -

Tối 9/6, Fanpage Aeon Mall Long Biên tiếp tục thông tin về vụ việc khách hàng tố bị vu khống trộm đồ khi đi mua sắm tại trung tâm thương mại này.

Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam và Công ty TNHH Aeon Việt Nam (gọi chung là Aeon) xin ghi nhận các ý kiến phản hồi từ khách hàng và cập nhật thông tin như sau:

Chiều cùng ngày, Aeon đã chủ động gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với khách hàng để lắng nghe đầy đủ những chia sẻ, cảm nhận và trải nghiệm của khách hàng về sự việc.

"Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự nhận định không chính xác của chúng tôi về sản phẩm của khách hàng. Quá trình rà soát nội bộ đã xác nhận rằng khách hàng thanh toán đầy đủ tất cả các sản phẩm đã mua tại trung tâm thương mại. Chúng tôi thực sự lấy làm tiếc về sự bất tiện và lo lắng đã gây ra cho Quý Khách hàng và Gia đình do sự nhầm lẫn này cũng như cách xử lý không phù hợp của chúng tôi, xuất phát từ những thiếu sót trong công tác đào tạo và giám sát", Aeon nhấn mạnh.

Vụ việc nữ khách hàng bị vu khống, xúc phạm danh dự tại Aeon Mall Long Biên gây xôn xao mạng xã hội.

Sau khi lắng nghe lời xin lỗi và thiện chí khắc phục của Aeon, khách hàng và gia đình đã tiếp nhận lời xin lỗi, đồng ý với giải pháp khắc phục mà đơn vị này đề xuất.

Aeon cam kết không để những sự việc tương tự tái diễn. Doanh nghiệp này cho biết đang triển khai các biện pháp khắc phục triệt để như rà soát, cập nhật lại toàn bộ quy trình vận hành và hướng dẫn xử lý tình huống nội bộ. Đồng thời, tăng cường đào tạo thường xuyên cho toàn bộ đội ngũ nhân viên an ninh trên toàn hệ thống.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài tố cáo kèm clip về việc nữ khách hàng bị vu khống, xúc phạm danh dự tại Aeon Mall Long Biên.

Theo phản ánh của chị N., khoảng 21h45 ngày 7/6, chị cùng hai con nhỏ ra khu vực cổng 8 Aeon để đặt taxi. Khi đi qua bãi gửi xe máy, chị bất ngờ bị hai nam thanh niên áp sát, chặn lại và yêu cầu về công an phường với lý do “ăn cắp đồ”.

Chị N. cho biết, thời điểm tiếp cận, hai người này không mặc sắc phục, không đeo thẻ nhận diện; một người đeo khẩu trang, người còn lại đeo kính. Dù chị khẳng định đã mua hàng, có hóa đơn và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ, một người vẫn yêu cầu gọi ô tô để đưa ba mẹ con về công an phường, khiến hai cháu nhỏ hoảng sợ.

Chỉ khi chị N. hô hoán và nhiều người xung quanh chú ý, một người mới lấy thẻ ra đeo và giới thiệu là nhân viên an ninh. Sau đó, túi đồ của chị được kiểm tra tại chỗ, đối chiếu hóa đơn nhưng không phát hiện sản phẩm nào thừa.

Chị N. cho rằng việc bị nghi ngờ, xô đẩy, yêu cầu lên xe khi chưa kiểm tra hàng hóa đã ảnh hưởng đến danh dự và tâm lý 2 cháu nhỏ. Chị đề nghị đơn vị liên quan kiểm tra camera, làm rõ sự việc và có lời xin lỗi thỏa đáng.