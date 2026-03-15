Bản làng Tây Yên Tử rộn ràng ngày bầu cử: Đồng bào Dao háo hức đi bỏ phiếu

Tính đến trước giờ khai mạc, toàn tỉnh có gần 2,4 triệu cử tri đăng ký tham gia bầu cử để lựa chọn 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI, 85 đại biểu HĐND tỉnh và 2.235 đại biểu HĐND cấp xã.

Người dân bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tổ dân phố Hà Liễu, phường Phương Liễu, Bắc Ninh.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh, dù địa bàn rộng, quy mô dân số lớn song với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, bài bản và đúng quy định.

Tỉnh đã thành lập 6 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 18 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 689 ban bầu cử HĐND cấp xã và 2.765 tổ bầu cử. Đồng thời kiện toàn 4 tiểu ban giúp việc gồm: Tiểu ban tuyên truyền; Tiểu ban an ninh, trật tự; Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban giúp việc.

Người dân xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lúc 6h30 sáng nay 15/3 các Tổ bầu cử trong toàn tỉnh khai mạc bầu cử. Sau đó, 7h cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử, lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm trước Nhân dân, có khả năng tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương.

Qua đó góp phần trực tiếp vào việc xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Kiểm tra hòm phiếu để niêm phong trước khi bỏ phiếu bầu cử.

Tại phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh, sáng 15/3, gần 14.000 cử tri, trong đó có 558 cử tri tạm trú đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 5 đơn vị bầu cử với 11 khu vực.

Anh Trần Tiến Lâm, quê Hà Tĩnh hiện làm công nhân tại Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, KCN Quế Võ 1, phường Phương Liễu, Bắc Ninh chia sẻ, dù làm việc xa quê nhưng khi được đăng ký bầu cử tại nơi tạm trú, anh rất phấn khởi và được quan tâm. Điều này giúp công nhân như anh vẫn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân.

“Được trực tiếp bỏ phiếu lựa chọn đại biểu khiến tôi cảm thấy mình có trách nhiệm hơn với xã hội. Chúng tôi cũng mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống người lao động, đặc biệt là các vấn đề thiết thực như nhà ở, dịch vụ y tế và điều kiện sinh hoạt", anh Lâm mong muốn.

Người lao động tạm trú trên địa bàn đi bỏ phiếu bầu cử.

Tại xã vùng cao Tây Yên Tử - nơi có 13 dân tộc cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là đồng bào Dao không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đang rộn ràng khắp các thôn bản.

Từ chiều 14/3, công tác chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng tại các điểm bỏ phiếu, tạo nên không khí phấn khởi nơi miền sơn cước.

Người dân xã Tây Yên Tử, Bắc Ninh đi bỏ phiếu bầu cử.

Ông Lê Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh cho biết, toàn xã có 4 tổ bầu cử với 12 khu vực bỏ phiếu. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, an ninh trật tự đều được chuẩn bị đầy đủ.

“Chúng tôi đã rà soát kỹ lưỡng từng khâu để bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định. Cán bộ và nhân dân trong xã kỳ vọng sẽ lựa chọn được những đại biểu thực sự có tâm, có tầm, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần đưa quê hương, đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới", ông Thắng chia sẻ.

Khu vực phát phiếu bầu cử cho cử tri.

Theo ông Thắng, với Tây Yên Tử, người dân mong muốn tiếp tục phát huy những giá trị đặc sắc của rừng, thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc để phát triển kinh tế, du lịch, từng bước nâng cao đời sống người dân.

Ở thôn Mậu, ông Triệu Văn Tài (61 tuổi), người có uy tín trong cộng đồng - những ngày này vẫn đều đặn đi từng nhà vận động bà con tham gia bầu cử. Người dân nơi đây chủ yếu làm nông nghiệp, vào mùa thường bận lên nương, đi rừng.

“Vì bà con bận việc nương rẫy nên tôi thường tranh thủ lúc mọi người đi chợ hoặc trước, sau bữa cơm tối để trò chuyện, nhắc mọi người sắp xếp thời gian đi bỏ phiếu”, ông Tài kể.

Ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra công tác bầu cử tại xã Tây Yên Tử.

Cầm lá phiếu cử tri trên tay, ông Tài cho biết dù đã nhiều lần đi bầu cử nhưng mỗi lần bầu cử đều mang ý nghĩa đặc biệt.

“Mỗi lá phiếu đều gửi gắm niềm tin của người dân. Chúng tôi mong sẽ bầu được những đại biểu có uy tín, biết lắng nghe và nói lên tiếng nói của đồng bào vùng cao”, ông chia sẻ.

Theo ông Tài, bà con nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là việc làm cho thanh niên và điều kiện học tập của học sinh. Vì vậy, người dân thôn Mậu mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm hơn đến phát triển sinh kế, thúc đẩy du lịch gắn với bản sắc văn hóa, mở rộng mô hình nông nghiệp xanh để cuộc sống vùng cao ngày càng khởi sắc.