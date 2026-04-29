Ca khúc 'Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời' của Bùi Trường Linh gây sốt trở lại

(VTC News) -

Sau những tranh cãi xoay quanh ca khúc Người Việt mình thương nhau của Châu Đăng Khoa,đặc biệt là câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu”, công chúng “đào lại” ca khúc cùng chủ đề yêu nước nhưng mang cách tiếp cận khác, đó là bài Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời của Bùi Trường Linh.

Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời do Bùi Trường Linh tự sáng tác và thể hiện, ra mắt năm 2023. Tác phẩm được Alterboi phối khí, nghệ sĩ Thúy Quyên chơi đàn tranh và Mai Chí Công đánh đàn bầu, tạo nên sự hòa quyện giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu truyền thống. Bài hát hiện có 11 triệu lượt xem trên Youtube.

Bùi Trường Linh từng chia sẻ rằng anh hoàn thành ca khúc chỉ trong khoảng hai giờ. Tuy nhiên, đó không phải là sự ngẫu hứng đơn thuần. Anh đã đọc tài liệu, tìm hiểu về lịch sử và văn hóa trước khi đặt bút.

Khi đã có đủ “chất liệu”, thử thách lớn nhất lại nằm ở việc kết nối tất cả thành một tổng thể mạch lạc, vừa đúng tinh thần vừa đảm bảo tính nghệ thuật. Thậm chí, trong lúc bế tắc, anh đã “thắp hương xin các cụ cho chữ”. Chính cách tiếp cận này khiến ca khúc, dù được sáng tác nhanh, vẫn giữ được sự chặt chẽ về nội dung và cảm xúc.

Không đi theo lối mòn ca từ hô khẩu hiệu, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời chọn cách kể chuyện bằng cảm xúc và hình ảnh. Ca khúc ca ngợi lịch sử đấu tranh, tri ân thế hệ đi trước, đồng thời khẳng định khát vọng dựng xây đất nước trong thời đại mới.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách hòa trộn giữa âm nhạc đương đại và chất liệu truyền thống, với sự tham gia của các nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn bầu. Phần phối khí hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần dân tộc, tạo nên một không gian âm nhạc vừa gần gũi vừa hào sảng.

Ban đầu được phát hành trên nền tảng số (từ năm 2023), ca khúc dần lan tỏa, thu hút hàng triệu lượt nghe và được lựa chọn trình diễn trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025). Đây được xem là dấu mốc đặc biệt trong hành trình sáng tác của Bùi Trường Linh.

Liên khúc "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời" do khối nghệ sỹ thể hiện trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Ít ai biết rằng, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời từng không được đánh giá cao khi xuất hiện tại chương trình Big Song Big Deal. Chính nhạc sỹ Châu Đăng Khoa là giám khảo nhận xét thẳng thắn rằng âm nhạc của Bùi Trường Linh “rất tầm thường”. Thay vì phản ứng tiêu cực, Bùi Trường Linh cho biết anh ghi nhớ góp ý này như một động lực để hoàn thiện bản thân.

Sự trở lại của ca khúc này không chỉ đến từ yếu tố âm nhạc, mà còn từ cách nó được nhìn nhận như một ví dụ về sáng tạo thận trọng, tôn trọng chất liệu văn hóa.

Bùi Trường Linh sinh năm 1999 tại Hà Nội, được đào tạo âm nhạc bài bản. Từ năm 8 tuổi, anh đã trúng tuyển vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, theo học violin. Khi cùng gia đình chuyển vào Nam sinh sống, anh tiếp tục theo học tại Nhạc viện TP.HCM chuyên ngành Thanh nhạc.

Trường Linh được biết đến qua những ca khúc Đường tôi chở em về, Dù cho mai về sau, Mong rằng em hạnh phúc suốt cuộc đời này. Những giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc cùng ca từ gần gũi đã giúp anh sở hữu lượng fan nhất định.

Bước ngoặt đáng chú ý trong hành trình âm nhạc của Bùi Trường Linh đến khi anh xuất hiện tại Big Song Big Deal 2022. Tại đây, ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời cho thấy khía cạnh khác của Bùi Trường Linh khi thử sức với đề tài quê hương, đất nước.

Đến năm 2025, nam ca sỹ tiếp tục gây chú ý khi tham gia Anh trai say hi, giành vị trí Á quân cùng danh hiệu “Anh trai tương lai”.