Cấp dưới khai bà Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo ‘phải gặp tổ kiểm tra để giải trình’

Sáng 20/5, TAND TP Hà Nội xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tại phần thủ tục, tòa thông báo bà Tiến đã từ chối 2 luật sư trong số 4 luật sư đăng ký bào chữa cho mình.

Khai tại toà, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế), cho hay đơn vị của mình có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng khi đó là bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến về 2 dự án bệnh viện.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo tại toà.

Ông Thắng trình bày, trước khi thuê tư vấn nước ngoài đều có văn bản trình lên Bộ trưởng Y tế và được Bộ trưởng phê duyệt đồng ý.

Sau khi thuê tư vấn nước ngoài, Trần Văn Sinh (SN 1974, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế) làm các hồ sơ trình bị cáo ký.

Theo điều tra, việc ký hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài sai quy định với 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 bị xác định gây thiệt hại hơn 70,2 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, tư vấn nước ngoài trong vụ án này là Công ty VK Group - doanh nghiệp có loại hình là Công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng đến từ Vương quốc Bỉ, hiện đã đóng cửa và không còn tồn tại.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng khi làm Giám đốc Ban vẫn đề nghị, để Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến quyết định cho phép thuê tư vấn nước ngoài, hợp thức việc thuê Công ty VK Studio Architects, Planners and Designers tư vấn thiết kế, lập dự án đầu tư hai bệnh viện. Hành vi này vi phạm Luật Đấu thầu và Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Đồng thời, với việc cho phép thuê tư vấn nước ngoài, Nguyễn Chiến Thắng còn ký tờ trình, đề nghị Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc 2 bệnh viện.

Tờ trình này nhằm hợp thức căn cứ để Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ký quyết định cho Công ty VK Architects and Engineers được lập và báo cáo các phương án thiết kế kiến trúc hai dự án bệnh viện. Từ đó, hợp đồng được ký giữa Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế và Công ty VK Group.

Ông Thắng bị cáo buộc không khảo sát, đánh giá năng lực các nhà thầu trong nước nhưng vẫn nhận định "không đáp ứng yêu cầu".

Khai tại toà, ông Thắng ban đầu ông khẳng định có khảo sát. Tuy nhiên, khi chủ tọa hỏi khảo sát thời điểm nào, có hồ sơ lưu lại hay không, bị cáo lúng túng trả lời "hồ sơ chắc là có nhưng không biết có đủ không".

Khi được hỏi vì sao không chọn nhà thầu khác mà chỉ định luôn VK với giá 24 tỷ đồng, bị cáo nói do thấy công ty này trình bày nên tin tưởng, ngoài ra còn vì "các công ty khác đến nhưng hồ sơ của họ không nhiệt tình, giá cao hơn".

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng ban đầu phủ nhận việc ép buộc các nhà thầu chi cho mình 5%. Chủ tọa liền truy vấn: “Tại sao lại là 5%? Không ai vừa phải làm, vừa phải đưa tiền cho bị cáo nếu bị cáo không đòi hỏi”.

Ông Thắng đáp, số tiền tương ứng 5% nhận từ các nhà thầu, được dùng để: “Bôi trơn cho dự án, rất nhiều việc chứ không phải nhận cho cá nhân bị cáo”.

Cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm thừa nhận bị truy tố tội Nhận hối lộ là đúng.

Trong vụ án, bị cáo Thắng còn bị cáo buộc đưa Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng 2 triệu USD.

Cáo trạng thể hiện, năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương lập đoàn làm việc với Bộ Y tế về các dự án Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2. Do vậy, ông Thắng gặp bị cáo Lê Thanh Thiêm nhờ giúp tác động tới Trưởng đoàn kiểm tra là ông Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên ủy ban kiểm tra Trung ương.

Bị cáo Thắng đã đưa cho Thiêm 2 triệu USDnhưng theo cáo trạng, ông Thiêm chiếm đoạt số tiền này, không tìm ai để giúp đỡ Bộ Y tế.

Tại tòa, Nguyễn Chiến Thắng khai được Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo, nói “phải gặp tổ kiểm tra để giải trình”. Sau đó, ông Thắng muốn thông qua Lê Thanh Thiêm để tiếp cận đoàn kiểm tra nên mới đưa 2 triệu USD, bị cáo chỉ biết đưa tiền cho Thiêm, không biết ông Thiêm dùng vào việc gì.