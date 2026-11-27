(VTC News) -

Dữ liệu TikTok Shop cho thấy, mùa mua sắm Tết 2026 ghi nhận hơn 2,8 triệu đơn hàng áo dài trong quý IV/2025 và khoảng 200.000 đơn hàng hoa, cây cảnh.

Tuy nhiên, đằng sau những con số tăng trưởng là bài toán không nhỏ như làm thế nào để người bán truyền tải đúng giá trị sản phẩm, bảo đảm chất lượng khi giao hàng và duy trì lợi nhuận trong cuộc cạnh tranh ngày càng lớn trên môi trường số?

Những mặt hàng triệu đơn trên sàn

Nếu trước đây, việc mua áo dài thường gắn với những chuyến đi đến cửa hàng để lựa chọn kiểu dáng, thử trang phục và chỉnh sửa kích cỡ thì nay, hành trình mua sắm có thể bắt đầu từ một video ngắn trên mạng xã hội.

Một bộ áo dài xuất hiện trong video giới thiệu thời trang, hình ảnh người mẫu mặc thử hoặc phiên livestream tư vấn về chất liệu, kích cỡ có thể khơi gợi nhu cầu mua sắm. Người xem tiếp tục tìm kiếm mẫu mã, so sánh giá, đọc đánh giá và đặt hàng ngay trên nền tảng.

Áo dài là một trong những mặt hàng có sức mua nổi bật trên các sàn thương mại điện tử mỗi dịp Tết.

Theo bà Oanh Nguyễn, Giám đốc ngành hàng Thời trang TikTok Shop, trong mùa mua sắm Tết 2026, ngành thời trang trên nền tảng ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 60%. Trong đó, thời trang nữ tăng 40%, giày dép và túi xách tăng khoảng 28-32%.

Đáng chú ý, áo dài là một trong những mặt hàng có sức mua nổi bật. Quý IV/2025, TikTok Shop ghi nhận hơn 2,8 triệu đơn hàng áo dài, chiếm khoảng một nửa tổng số đơn hàng mặt hàng này trên nền tảng trong cả năm 2025. Riêng tháng 1/2026, số lượng đơn hàng tiếp tục đạt khoảng 2 triệu.

Không chỉ thời trang, những sản phẩm gắn với phong tục đón Tết như hoa và cây cảnh cũng bắt đầu tạo dấu ấn trên thương mại điện tử. Theo dữ liệu nền tảng, mùa Tết 2026 ghi nhận hơn 200.000 đơn hàng hoa và cây cảnh, gấp đôi mục tiêu ban đầu của TikTok Shop.

Đây là diễn biến đáng chú ý bởi hoa, cây cảnh vốn là nhóm hàng có đặc thù kinh doanh khác biệt so với thời trang hay đồ gia dụng. Người mua thường muốn trực tiếp quan sát màu sắc, dáng cây, kích thước và tình trạng hoa trước khi lựa chọn. Trong khi đó, bán hàng trực tuyến đòi hỏi người bán phải truyền tải được những đặc điểm này thông qua hình ảnh, video và tư vấn từ xa.

Sự xuất hiện của những mặt hàng truyền thống trên sàn thương mại điện tử cũng phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Theo nghiên cứu của Kantar với gần 3.000 người Việt, có 79% người được khảo sát dự định tăng chi tiêu trong dịp Tết 2027, gần tương đương năm trước. Đáng chú ý, tỷ lệ dự định cắt giảm chi tiêu giảm từ 14% xuống còn 6%.

Thay vì chỉ chờ khách đến cửa hàng, nhiều nhà bán hàng chủ động tiếp cận người mua thông qua video giới thiệu sản phẩm và livestream.

Dù chịu áp lực từ chi phí sinh hoạt và những bất ổn kinh tế toàn cầu, người tiêu dùng vẫn dành sự ưu tiên nhất định cho Tết. Tuy nhiên, cách họ phân bổ ngân sách đang thay đổi, trong đó trải nghiệm, kết nối gia đình và nhu cầu cá nhân ngày càng được chú trọng.

Bà Lilly Nguyễn, đại diện bộ phận nghiên cứu hành vi người tiêu dùng và truyền thông của Kantar, nhận định: “Người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu chọn lọc hơn, nhưng Tết vẫn là thời khắc có ý nghĩa và được ưu tiên trong kế hoạch chi tiêu của họ”.

Theo khảo sát, 75% người tiêu dùng cho biết đã sử dụng công nghệ, nền tảng số hoặc mạng xã hội để mua sắm và chuẩn bị đón Tết. Điều này cho thấy môi trường số không chỉ là nơi giao dịch mà còn trở thành kênh tìm kiếm cảm hứng, hình thành nhu cầu và lựa chọn sản phẩm.

Bà Oanh Nguyễn cho rằng, sự thay đổi quan trọng nằm ở điểm bắt đầu của hành trình mua sắm. “Trước đây, người tiêu dùng thường bắt đầu bằng việc chủ động tìm kiếm sản phẩm. Còn hiện nay, hành trình đó có thể bắt đầu từ việc khám phá một nội dung bất kỳ trên nền tảng số”, bà Oanh chia sẻ.

Bước vào mùa Tết 2027, dấu hiệu chuẩn bị mua sắm đã xuất hiện từ tháng 11. Số lượng nội dung liên quan đến Tết trên TikTok tăng đáng kể so với tháng trước. Những từ khóa như “đồ Tết dành cho nữ 2027”, “áo dài mặc Tết nữ 2027” cũng ghi nhận xu hướng tìm kiếm tăng.

Bà Oanh Nguyễn, Giám đốc ngành hàng Thời trang TikTok Shop, chia sẻ về xu hướng mua sắm các mặt hàng thời trang phục vụ Tết trên sàn thương mại điện tử.

Như vậy, thay vì chờ đến sát Tết mới tìm mua, người tiêu dùng đang có xu hướng khám phá sản phẩm và lên kế hoạch sớm hơn. Đây cũng là lý do các nhà bán hàng phải thay đổi thời điểm đưa hàng ra thị trường.

Người bán phải thay đổi cách kinh doanh để không bị bỏ lại

Sự dịch chuyển của hàng hóa truyền thống lên môi trường số mở ra cơ hội tiếp cận khách hàng rộng hơn, nhưng đồng thời buộc doanh nghiệp phải đầu tư nhiều hơn cho khâu chuẩn bị, sản xuất nội dung và vận hành bán hàng.

Bà Ngô Diễm Kiều, nhà sáng lập Cocobebe, cho biết sau mùa kinh doanh áo dài Tết 2026, doanh nghiệp đã chuẩn bị bộ sưu tập mới và mở bán từ đầu tháng 11/2026. Dù sức mua ở thời điểm đầu mùa chưa tăng mạnh, doanh nghiệp vẫn đầu tư video và livestream để khách hàng biết đến sản phẩm, tham khảo mẫu mã và có thêm thời gian cân nhắc.

Theo kế hoạch, từ tháng 12, Cocobebe dự kiến tăng tần suất livestream từ 8-10 lên 15-20 phiên mỗi tháng, đồng thời kéo dài thời lượng phát sóng từ 2-3 giờ lên 4-6 giờ mỗi ngày.

Với ngành thời trang, video giúp khách hàng hình dung cách phối đồ, hoàn cảnh sử dụng sản phẩm, trong khi livestream cho phép người bán tư vấn trực tiếp về chất liệu, kích cỡ và vóc dáng. Đây là những thông tin quan trọng đối với người mua khi không thể trực tiếp thử sản phẩm trước khi đặt hàng.

Không chỉ doanh nghiệp thời trang, các thương hiệu điện gia dụng cũng đang điều chỉnh chiến lược tiếp cận khách hàng trong mùa cao điểm.

Hoa tươi, cây cảnh phục vụ Tết cũng được đưa lên sàn thương mại điện tử, tiếp cận khách hàng ở nhiều địa phương thay vì chỉ phụ thuộc vào cửa hàng và chợ truyền thống. (Ảnh minh họa)

Bà Trần Ngọc Hiếu Ngân, Trưởng phòng Thương mại điện tử Philips SDA, cho biết trước đây doanh nghiệp chủ yếu triển khai hoạt động bán hàng thông qua các nhà sáng tạo nội dung lớn và KOL. Tuy nhiên, trong mùa Tết năm nay, Philips điều chỉnh tỷ trọng đóng góp giữa các kênh, đẩy mạnh livestream nội bộ và livestream tại cửa hàng.

Thông thường, doanh nghiệp livestream khoảng 8-10 tiếng mỗi ngày. Trong giai đoạn chuẩn bị Tết, thời lượng dự kiến tăng lên 12-16 tiếng. Nội dung tập trung vào các tình huống sử dụng sản phẩm trong dịp Tết, từ máy hút bụi, nồi cơm điện, nồi áp suất đến thiết bị phục vụ chế biến món ăn.

Tuy nhiên, cơ hội tiếp cận thị trường rộng hơn không đồng nghĩa mọi nhà bán hàng đều dễ dàng có lợi nhuận. Việc tăng tần suất livestream, sản xuất video, hợp tác với nhà sáng tạo nội dung và tham gia các chương trình khuyến mại đều đòi hỏi nguồn lực tài chính, nhân sự và khả năng vận hành.

Đặc biệt, với những hộ kinh doanh nhỏ, nhà vườn và cơ sở sản xuất truyền thống, rào cản không chỉ nằm ở kỹ năng bán hàng trực tuyến mà còn ở khả năng đáp ứng đơn hàng và bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Những thay đổi trong hành vi mua sắm đang mở ra cơ hội để hàng hóa truyền thống tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, không còn bị giới hạn trong phạm vi chợ, cửa hàng hay địa phương sản xuất. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, người bán phải giải quyết đồng thời nhiều bài toán từ chất lượng sản phẩm, đóng gói, vận chuyển đến dịch vụ sau bán hàng.

Thị trường có thể mở rộng nhờ những phương thức bán hàng mới, nhưng khả năng giữ chân người mua vẫn phụ thuộc vào chất lượng và uy tín của người bán. Cuộc chuyển dịch từ chợ truyền thống lên môi trường số vì vậy không chỉ là thay đổi kênh phân phối, mà còn là phép thử về năng lực thích ứng và sức cạnh tranh của hàng hóa truyền thống trong nền kinh tế hiện đại.