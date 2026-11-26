(VTC News) -

Chương trình kết hợp hướng dẫn người tiêu dùng nhận diện sản phẩm chính hãng với giới thiệu, kết nối tiêu thụ hàng Việt. Đặc biệt, lần đầu tiên nội dung hướng dẫn phân biệt hàng thật - hàng giả được triển khai trên sóng livestream, cùng hoạt động quảng bá, tiêu thụ sản phẩm Việt Nam.

Với chủ đề “Hiểu hàng Thật - Tránh hàng Giả”, không gian trưng bày giới thiệu nhiều sản phẩm thuộc các lĩnh vực gia dụng, thể thao, thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng. Trong đó có các thương hiệu được người tiêu dùng Việt Nam quan tâm như Panasonic, Yonex, S&B, Uniqlo, Transino; các sản phẩm máy tính, đồng hồ Casio, dầu nhớt, phụ tùng xe máy Honda và gia vị Acecook.

Tại đây, đại diện Cục TTTN phối hợp với đại diện các nhãn hiệu trực tiếp hướng dẫn khách tham quan nhận diện, phân biệt hàng thật - hàng giả thông qua những dấu hiệu cụ thể trên từng sản phẩm. Nội dung tập trung vào đặc điểm nhận biết, thông tin sản phẩm, dấu hiệu nhận diện thương hiệu và những lưu ý khi lựa chọn, sử dụng hàng hóa.

Đại diện các nhãn hàng trực tiếp tư vấn, hướng dẫn người tiêu dùng nhận biết hàng thật - hàng giả.

Thay vì chỉ tiếp cận thông tin qua các tài liệu tuyên truyền, người tiêu dùng có cơ hội trực tiếp quan sát, đối chiếu sản phẩm và trao đổi với đại diện các nhãn hiệu. Qua đó, kiến thức nhận diện hàng hóa chính hãng được truyền tải một cách trực quan, giúp người tiêu dùng chủ động hơn trong việc lựa chọn sản phẩm và bảo vệ quyền lợi của mình.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, việc nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện hàng thật - hàng giả cho người tiêu dùng có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh. Người tiêu dùng không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thị trường tiêu thụ minh bạch, khuyến khích hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và chất lượng được bảo đảm.

“Phòng, chống hàng giả cần sự chung tay của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Khi người dân có kiến thức nhận diện, chủ động lựa chọn hàng hóa chính hãng sẽ góp phần hạn chế đầu ra của hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức người tiêu dùng, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tích cực bảo vệ thương hiệu và quyền lợi khách hàng” Cục trưởng Trần Hữu Linh nói.

Kết nối tiêu thụ, đưa hàng Việt đến gần người tiêu dùng

Trưng bày đối chứng sản phẩm thật - giả, giúp người tiêu dùng nâng cao khả năng nhận diện và phòng tránh hàng giả.

Cùng với hoạt động nhận diện hàng thật - hàng giả, “Sức sống hàng Việt” số 16 dành không gian giới thiệu các sản phẩm Việt Nam, tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp, cơ sở sản xuất với người tiêu dùng.

Các sản phẩm tham gia chương trình gồm nước yến của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Avanest Việt Nam; mơ muối sấy lạnh, mật ong ngâm mơ của Hợp tác xã Thanh niên Bách Cốc (Ninh Bình); dung dịch ngâm rửa thực phẩm và nước rửa chén của Công ty TNHH Fuwa Biotech (Thanh Hóa), cùng nhiều sản phẩm trong nước khác.

Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu trực tiếp và kết nối tiêu thụ, các doanh nghiệp có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng, giới thiệu những giá trị và đặc trưng của hàng hóa Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là dịp để doanh nghiệp lắng nghe phản hồi từ thị trường, nắm bắt nhu cầu tiêu dùng và từng bước hoàn thiện sản phẩm, phương thức tiếp cận khách hàng.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh tại sự kiện.

Việc kết hợp không gian giới thiệu hàng Việt với hoạt động nhận diện hàng thật - hàng giả góp phần lan tỏa thông điệp tiêu dùng có trách nhiệm, đề cao chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và uy tín của sản phẩm. Đây cũng là tinh thần của chương trình “Hàng Việt vì người Việt”: thúc đẩy doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu và năng lực cạnh tranh, để hàng Việt đáp ứng tốt hơn nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng trong nước, từng bước khẳng định vị thế ngay trên thị trường nội địa.

Nhận diện hàng thật - hàng giả

Tiếp nối các hoạt động trực tiếp trong ngày, từ 19h00 đến 22h00 ngày 26/11, chương trình livestream được tổ chức với hai nội dung trọng tâm: hướng dẫn nhận diện hàng thật - hàng giả và giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên hoạt động hướng dẫn phân biệt hàng thật - hàng giả được triển khai trên sóng livestream. Trong chương trình, đại diện Cục TTTN phối hợp với đại diện các nhãn hiệu trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn người xem nhận biết sản phẩm chính hãng thông qua những đặc điểm cụ thể. Các sản phẩm được lựa chọn để hướng dẫn gồm dầu nhớt, mũ bảo hiểm Honda; đồng hồ, máy tính Casio và sản phẩm của Yến sào Khánh Hòa. Qua đó, người xem được cung cấp thêm thông tin, kiến thức thực tế để nhận biết hàng hóa, thận trọng hơn khi lựa chọn sản phẩm trên thị trường.

Không gian giới thiệu các sản phẩm Việt Nam tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Song song với nội dung nhận diện, chương trình dành thời lượng giới thiệu các sản phẩm Việt Nam tham gia “Sức sống hàng Việt” số 16, kết hợp quảng bá và kết nối tiêu thụ trên nền tảng trực tuyến. Thông qua hình thức giới thiệu trực quan, tương tác với người xem và bán hàng, doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, từng bước mở rộng kênh phân phối và thị trường tiêu thụ.

Việc kết hợp hai nội dung trên cùng một chương trình livestream tạo nên cách tiếp cận đồng bộ: giúp người tiêu dùng biết cách nhận diện, lựa chọn hàng hóa chính hãng, đồng thời có thêm thông tin và cơ hội tiếp cận các sản phẩm Việt Nam. Đây cũng là cách cụ thể hóa tinh thần “Hàng Việt vì người Việt” trên môi trường số, không chỉ vận động người dân ưu tiên sử dụng hàng Việt mà còn góp phần xây dựng niềm tin, thúc đẩy tiêu dùng hàng hóa có chất lượng và nguồn gốc rõ ràng.

Thông qua việc kết hợp trưng bày trực tiếp, hướng dẫn nhận diện sản phẩm và livestream, Cục TTTN tiếp tục đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng và hỗ trợ phát triển thị trường trong nước. Chuỗi hoạt động góp phần gắn kết mục tiêu phòng, chống hàng giả với thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.