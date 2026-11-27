(VTC News) -

Theo Ban Chỉ đạo 389 thành phố Bắc Ninh, từ ngày 15/10 đến 14/11, các lực lượng chức năng trên địa bàn phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 485 vụ với 485 đối tượng liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trong đó, có 37 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 9 vụ sản xuất, kinh doanh hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 439 vụ gian lận thương mại, vi phạm an toàn thực phẩm và các hành vi khác.

Lực lượng Quản lý thị trường thành phố Bắc Ninh chủ động nắm tình hình thị trường, cung, cầu, giá cả hàng hoá dịp cuối năm 2026.

Tổng số tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, bán thanh lý hàng tịch thu và truy thu thuế đạt hơn 59,15 tỷ đồng. Trong đó, tiền phạt vi phạm hành chính gần 13,9 tỷ đồng, phạt bổ sung và truy thu thuế hơn 44,2 tỷ đồng, tiền bán hàng thanh lý tịch thu hơn 983 triệu đồng.

Cơ quan chức năng ước tính trị giá hàng hóa vi phạm hơn 3,9 tỷ đồng, trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong thời gian này, các lực lượng chức năng đã khởi tố 8 vụ án với 11 bị can. Trong đó, một vụ với một bị can liên quan hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; 5 vụ với 7 bị can về hành vi buôn bán hàng cấm như thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá điện tử, pháo nổ; 2 vụ với 3 bị can về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Theo Ban Chỉ đạo 389 thành phố Bắc Ninh, tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, các vi phạm có xu hướng lợi dụng môi trường thương mại điện tử và nền tảng số để tiêu thụ hàng hóa.

Những nhóm hàng tiềm ẩn nguy cơ vi phạm cao gồm thực phẩm, sữa, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, quần áo, túi xách, giày dép, đồng hồ, thiết bị điện tử, xăng dầu, phân bón, lương thực và trang thiết bị y tế.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành, lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình tại các địa bàn, tuyến và lĩnh vực trọng điểm, khu công nghiệp; đồng thời kiểm soát hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử.

Đội QLTT số 6 kiểm tra hoạt động kinh doanh tại hộ kinh doanh trên địa bàn phường Bố Hạ.

Các đơn vị cũng được yêu cầu triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027; tập trung kiểm soát nguồn cung, chất lượng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm.

Ban Chỉ đạo 389 thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để hình thành đường dây, ổ nhóm hoặc điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.