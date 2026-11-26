Theo báo cáo của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), bước vào giai đoạn cuối năm 2026, hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa tiếp tục chịu sức ép từ chi phí đầu vào. Giá nguyên, nhiên vật liệu, vật tư nông nghiệp, năng lượng, vận tải, logistics và nhân công có xu hướng tăng, trong khi mặt bằng lãi suất cho vay, tỷ giá cũng chịu áp lực.

CPI bình quân 10 tháng năm 2026 tăng 4,57% so với cùng kỳ trên cả nước; riêng TP.HCM tăng 4,78%. Diễn biến này tác động đến chi phí hoạt động của doanh nghiệp, từ sản xuất, thu mua đến vận chuyển và phân phối, đồng thời tạo áp lực lên giá bán trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng cuối năm thường tăng.

Lượng dự trữ các nhóm hàng này tăng khoảng 30-50% so với tháng kinh doanh thông thường, với tổng giá trị lên đến 10.000 tỷ đồng. Phần nguồn lực còn lại được dành cho các mặt hàng thực phẩm, phi thực phẩm khác và đặc sản Tết, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng của người dân.

Bên cạnh bảo đảm nguồn cung, doanh nghiệp tiếp tục triển khai chương trình bao bì tự hủy, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng bao bì thân thiện môi trường, từng bước giảm túi nylon.

Các chương trình khuyến mãi được xem là giải pháp hỗ trợ sức mua và giảm gánh nặng chi tiêu trong mùa Tết.

Trong 3 ngày cận Tết, doanh nghiệp phối hợp nhà cung cấp thực hiện các chương trình giảm sâu đối với một số mặt hàng, hướng đến hỗ trợ người lao động chưa có điều kiện mua sắm sớm. Chương trình “Đặt sớm - Ưu đãi tốt” (Pre-Order) dự kiến diễn ra 20 ngày, từ 19/11 đến 8/12/2026, áp dụng cho khách doanh nghiệp, thành viên và người mua số lượng lớn trên cả kênh online, offline.

Từ thực tế chi phí vận tải và vốn tăng, Saigon Co.op kiến nghị cơ quan chức năng hỗ trợ điều phối phương tiện, giảm ùn tắc, tạo điều kiện cho xe vận chuyển hàng thiết yếu lưu thông trong giờ cao điểm. Doanh nghiệp cũng đề xuất duy trì các gói tín dụng ưu đãi, ổn định lãi suất vay vốn lưu động để hỗ trợ nhà cung cấp và đơn vị phân phối tham gia chương trình bình ổn.

Doanh nghiệp kiến nghị tuyên truyền nguy cơ mất an toàn thực phẩm, tăng kiểm tra chất lượng và nguồn gốc hàng hóa tại điểm bán, cơ sở kinh doanh, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Công tác chống buôn lậu, gian lận, hàng giả và kém chất lượng cần tập trung cả nền tảng trực tuyến, xuyên biên giới, kết hợp hậu kiểm.

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết, chương trình bình ổn thị trường được triển khai từ ngày 1/4/2026 đến 31/3/2027, với sự tham gia của các doanh nghiệp phân phối và cung ứng. Mục tiêu là bảo đảm nguồn hàng ổn định, giá hợp lý. Saigon Co.op, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn dự kiến khuyến mãi và bán hàng lưu động, đưa hàng thiết yếu đến người dân.

Đối với kiến nghị lưu thông hàng hóa vào giờ cao điểm, Sở Công Thương sẽ yêu cầu doanh nghiệp tham gia chương trình cung cấp danh sách phương tiện vận chuyển để phối hợp Sở Xây dựng xem xét, cấp phép.

Cùng với đó, lực lượng Quản lý thị trường triển khai các kế hoạch kiểm tra cao điểm, chuyên đề, tập trung chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm trong thương mại điện tử.

Sở Công Thương cũng sẽ phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực triển khai tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp bình ổn khi chương trình được ban hành. Doanh nghiệp đủ điều kiện có thể tiếp cận kích cầu đầu tư. Hiện Sở Tài chính đang tổng hợp nội dung trình HĐND Thành phố.

Ông ghi nhận sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và Saigon Co.op trong an sinh, đồng thời đề nghị làm rõ chương trình giảm giá hàng bình ổn và bán lưu động để người dân tiếp cận hàng thiết yếu với giá phù hợp.

Trên cơ sở các kiến nghị, HĐND Thành phố sẽ có văn bản đề nghị các sở, ngành phối hợp triển khai giải pháp phù hợp, góp phần giữ thị trường hàng hóa dịp Tết ổn định, thông suốt và đáp ứng nhu cầu người dân.