(VTC News) -

Tháng 11 ghi nhận việc giá xăng dầu trong nước liên tục được điều chỉnh giảm, với mức hạ tổng cộng từ hơn 5.000 đến hơn 7.000 đồng/lít, kg.

Giá xăng giảm 6 lần liên tiếp

Gần đây nhất, trong kỳ điều hành chiều 26/11, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh giảm 185 đồng/lít, không cao hơn 18.391 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 44 đồng/lít, không vượt quá 19.056 đồng/lít.

Đây lần thứ sáu liên tiếp giá xăng giảm từ đầu tháng 11 đến nay.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 19/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính giảm giá xăng E5 RON92 823 đồng/lít, xuống 18.576 đồng/lít, giảm giá xăng E10 RON95-III 745 đồng/lít, xuống 19.100 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành ngày 12/11, giá xăng E5 RON92 cũng đã giảm 1.499 đồng/lít, không cao hơn 19.399 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Tại kỳ ngày 5/11, giá xăng E5 RON92 giảm 2.305 đồng/lít, không cao hơn 20.898 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, không cao hơn 21.156 đồng/lít.

Trong đợt điều chỉnh bất thường, từ 22h ngày 3/11, giá xăng E5 RON92 được giảm 1.020 đồng/lít, xuống 23.203 đồng/lít; xăng E10 RON95-III giảm 928 đồng/lít, xuống 23.230 đồng/lít.

Từ 0h ngày 1/11, giá xăng E5 RON92 đã giảm 1.804 đồng/lít, về 24.223 đồng/lít; xăng E10 RON95-III giảm 1.575 đồng/lít, xuống 24.159 đồng/lít. Việc điều chỉnh này nhằm triển khai Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10 của Chính phủ quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng.

Diễn biến giá xăng trong nước từ đầu tháng 11 đến nay.

Như vậy, sau 6 lần giảm liên tiếp, giá xăng E5 RON92 đã hạ tổng cộng 7.636 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III hạ tổng cộng 6.678 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 5 lần liên tiếp

Tương tự với giá xăng, giá dầu cũng liên tiếp trải qua nhiều đợt giảm mạnh.

Mới đây nhất, tại kỳ điều hành chiều 26/11, liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh hạ giá dầu diesel 1.382 đồng/lít, không vượt quá 24.965 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.101 đồng/kg, không cao hơn 17.570 đồng/kg.

Tuần trước, trong kỳ điều hành ngày 19/11, giá dầu diesel giảm 475 đồng/lít, không cao hơn 26.347 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.071 đồng/kg, không cao hơn 18.671 đồng/kg.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 12/11, giá dầu diesel giảm 1.874 đồng/lít, còn 26.822 đồng/lít. Dầu mazut giảm 2.263 đồng/kg, xuống 19.742 đồng/kg.

Ngày 5/11, giá dầu diesel giảm 180 đồng/lít, xuống 28.696 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.969 đồng/kg, xuống 22.005 đồng/kg.

Ở kỳ điều chỉnh ngày 3/11, giá dầu diesel 0.05S giảm 1.370 đồng/lít, xuống 28.876 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 378 đồng/kg, lên 23.974 đồng/kg.

Còn từ 0h ngày 1/11, giá dầu diesel giữ nguyên 30.240 đồng/lít, dầu mazut giữ nguyên ở mức 23.590 đồng/kg.

Như vậy, sau 5 kỳ giảm liên tiếp, giá dầu diesel 0.05S đã giảm tổng cộng 5.281 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu mazut giảm tổng cộng 6.404 đồng/kg sau 3 kỳ giảm liên tiếp.

Diễn biến giá dầu trong nước từ đầu tháng 11 đến nay.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới. Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 26/11/2026 như sau:

Về giá xăng: Thái Lan: 29.337 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 25.716 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 43.992 VNĐ/lít; Trung Quốc: 34.025 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 19.056 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 30.826 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 31.113 VNĐ/lít; Lào: 37.956 VNĐ/lít; Trung Quốc: 30.970 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 24.965 VNĐ/lít.