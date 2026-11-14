Siêu thị TP.HCM tăng khuyến mãi cuối năm, chuẩn bị hàng Tết 2027

(VTC News) -

Trước Tết Đinh Mùi 2027 gần 3 tháng, nhiều siêu thị tại TP.HCM bắt đầu tăng lượng hàng hóa trên quầy kệ. Không khí mùa mua sắm cuối năm xuất hiện khi tại các siêu thị Satra, GO!, Co.opmart, Winmart... khách mua sắm đông đúc cuối tuần.

Hòa cùng chương trình tổng kích cầu mua sắm toàn Thành phố, các siêu thị, cửa hàng lớn đang triển khai nhiều chương trình giảm giá hàng thực phẩm thiết yếu, hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, đồng thời chào dần hàng Tết, khiến không khí mua sắm càng nhộn nhịp.

Chào hàng Tết sớm

Chị Lan Thanh, chủ cửa hàng bánh kẹo, trái cây, hoa tươi ở Đại lộ 2 phường Phước Long, cho biết từ đầu tháng 11, chị đưa bánh, mứt, các loại hoa tươi ra thăm dò thị hiếu khách hàng để chuẩn bị đặt hàng bán Tết.

Điều đặc biệt là lượng bán các loại mứt khá tốt nhờ giá giảm 20% và tâm lý “ăn thử”. Mới chào khách quen được hơn 1 tuần, cửa hàng đã có đơn hơn 15 kg mứt dừa, chôm chôm, hồng sấy dẻo các loại.

Không khí mua sắm nhộn nhịp cuối tuần tại siêu thị Go! Dĩ An. (Ảnh: T. Tân)

Ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN), cho biết năm nay, VISSAN chủ động nguồn hàng từ sớm để không bị động khi thị trường bước vào cao điểm. Doanh nghiệp này cũng cam kết giữ ổn định giá bán trong giai đoạn trước, trong và sau Tết.

Theo kế hoạch, lượng hàng Tết Đinh Mùi 2027 VISSAN dự kiến tăng khoảng 14% đối với thực phẩm chế biến và 7% đối với thực phẩm tươi sống.

Doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn nguyên liệu với tổng giá trị hơn 500 tỷ đồng, gồm khoảng 800 tấn thực phẩm tươi sống và gần 3.500 tấn thực phẩm chế biến, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nhà sản xuất, bán lẻ thực phẩm này đang giới thiệu sản phẩm mới phục vụ Tết Đinh Mùi 2027. Trong đó, với nhóm thực phẩm tươi sống, doanh nghiệp dự kiến đưa trở lại thị trường các sản phẩm thịt thảo mộc. Nhóm thực phẩm chế biến có thêm xúc xích mini, lạp xưởng tôm và giò chả đặc biệt.

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) cũng phối hợp với các nhà cung cấp chiến lược để chuẩn bị hàng Tết. Theo kế hoạch, SATRA dự trữ hơn 376 tỷ đồng hàng hóa, tăng 10,8% so với năm 2026, tập trung vào các nhóm hàng có sức mua cao và thực phẩm thiết yếu.

Ông Vũ Dương Quân, Giám đốc Phòng Nghiên cứu thị trường, Quản lý hệ thống bán lẻ SATRA, chia sẻ ngoài việc bảo đảm lượng hàng hóa dồi dào, siêu thị còn chuẩn bị giỏ quà Tết và phương án vận chuyển hàng đến các cơ quan, doanh nghiệp.

Tại Saigon Co.op, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc cho biết, hệ thống đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 15% trong mùa kinh doanh Tết. Saigon Co.op dự kiến chuẩn bị hàng trước Tết ít nhất 2 tháng, chia thành 4 giai đoạn để điều chỉnh lượng hàng theo nhu cầu thực tế.

Khách tranh thủ săn hàng khuyến mãi khi các siêu thị tung nhiều ưu đãi. (Ảnh: T. Tân)

Bình quân lượng hàng đầu vào dự kiến tăng từ 20-30% so với thông thường, qua đó giúp hệ thống chủ động nguồn cung, đặc biệt trong những ngày cao điểm.

Đối với các mặt hàng thuộc chương trình bình ổn thị trường, nhà bán lẻ lớn nhất TP.HCM cam kết không tăng giá trong giai đoạn cao điểm.

Trong khi đó, Central Retail Việt Nam cũng dự kiến tăng lượng hàng Tết trên 10% so với năm trước. Riêng thịt heo tươi, hệ thống tiếp tục phối hợp với nhà cung cấp triển khai bán hàng không lợi nhuận, nhằm hỗ trợ người tiêu dùng.

Để đảm bảo lượng hàng cung ứng cho nhu cầu mua sắm lớn nhất năm, đại diện Hiệp hội Lương thực thực phẩm TP.HCM cho biết Hiệp hội đang hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nguyên liệu, kết nối đầu ra, cũng như phản ánh nhanh chóng những khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

Nhiệm vụ trọng tâm nhất lúc này của Hiệp hội là tập trung kết nối doanh nghiệp sản xuất với nhà cung cấp và hệ thống phân phối, để chủ động nguồn hàng phục vụ cao điểm mua sắm.

Năm nay, các doanh nghiệp dự kiến hàng Tết vẫn ưu tiên sản xuất các mặt hàng thuộc phân khúc giá mềm. Cùng với đó, nhà sản xuất, nhà phân phối sẽ kết hợp sớm các chương trình kích cầu, khuyến mãi từ sớm để người dân có nhiều lựa chọn mua sắm.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, từ tháng 11/2026, Thành phố bắt đầu triển khai đợt kích cầu tiêu dùng cao điểm phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm và Tết Nguyên đán 2027, gắn với các hoạt động dịch vụ ăn uống, du lịch.

Rất nhiều mức giảm giá hỗ trợ người tiêu dùng để bữa ăn hàng ngày nhẹ gánh. (Ảnh: T. Tân)

Cùng với đó, Thành phố phối hợp thực hiện Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia từ ngày 1/12/2026 đến 5/1/2027, tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, kích thích sức mua và giúp người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa với giá ưu đãi.

Bên cạnh các chương trình kích cầu, cơ quan này sẽ phối hợp với doanh nghiệp, hệ thống phân phối rà soát kế hoạch sản xuất, dự trữ, vận chuyển; tăng kết nối nguồn cung từ các địa phương và đa dạng hóa nhà cung cấp.

Đặc biệt, chương trình bình ổn thị trường cuối năm với sự tham gia của 66 doanh nghiệp lớn. Các doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Riêng chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 “Vibrant HCMC”, chỉ 10 ngày triển khai đã kết nối hơn 30 tập đoàn, 66 trung tâm thương mại và trên 5.000 điểm bán lẻ tham gia.

Đã có 150 chương trình khuyến mại với tổng giá trị ưu đãi trên 270 tỷ đồng được triển khai. Bên cạnh đó, thông qua vận động và kết nối doanh nghiệp, ban tổ chức huy động được 4.040 voucher trị giá hơn 2.100 tỷ đồng trong các lĩnh vực bán lẻ, phân phối, ẩm thực, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe.

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đợt cao điểm mua sắm cuối năm, Thành phố biến quyết tâm thành sức mua, biến chính sách thành doanh thu và tăng trưởng; chuyển hóa các liên kết thành giao dịch, thành doanh thu, thành lợi ích thực chất cho người dân và doanh nghiệp.

Đây là cao điểm các doanh nghiệp lớn tung khuyến mãi chồng khuyến mãi kích cầu tiêu dùng cuối năm. (Ảnh: H. Linh)

Chương trình năm nay có quy mô rộng, thời gian kéo dài từ đầu tháng 11 đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi. Doanh nghiệp được áp dụng mức khuyến mại tối đa lên đến 100%.

Đặc biệt, khuyến mại không chỉ ở các trung tâm thương mại lớn, mà đến từng phường, xã, đặc khu; khu công nghiệp, trường đại học, chợ truyền thống. Ưu tiên công nhân, người lao động, sinh viên và các hộ gia đình; tạo cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, tiểu thương cùng tham gia.

Ngoài tạo sức bật cho thị trường cuối năm, TP.HCM kỳ vọng sẽ xây dựng thói quen tiêu dùng hiện đại, thúc đẩy kinh tế số và hình thành một thương hiệu mua sắm thường niên của TP.HCM - điểm đến mua sắm, trải nghiệm hấp dẫn của khu vực.

Đợt cao điểm mua sắm, tiêu dùng và trải nghiệm này TP.HCM đặt mục tiêu tổng giá trị giao dịch trên các nền tảng thương mại, thanh toán đạt hơn 30.000 tỷ đồng; trong đó, giá trị giao dịch tăng thêm khoảng 10.000 - 11.000 tỷ đồng.