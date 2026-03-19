Giải pháp ngăn nước tràn từ ban công vào phòng hiệu quả

Tại các đô thị lớn, đặc biệt là khu chung cư, hiện tượng nước mưa hắt hoặc tràn từ ban công vào phòng không còn xa lạ. Chỉ một cơn mưa lớn kèm gió mạnh cũng có thể khiến sàn nhà ướt sũng, nội thất hư hại, thậm chí gây chập điện nguy hiểm. Vì vậy, việc chủ động phòng tránh từ sớm không chỉ giúp bảo vệ tài sản mà còn đảm bảo an toàn sinh hoạt cho gia đình.

Vì sao nước từ ban công tràn vào phòng?

Tình trạng nước từ ban công hoặc logia tràn vào phòng thường xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Phổ biến nhất là hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn do rác thải, lá cây khiến nước không kịp thoát.

Bên cạnh đó, việc thiết kế sàn ban công thiếu độ dốc hợp lý cũng khiến nước đọng lại, dễ tràn ngược vào trong nhà.

Nước từ ban công tràn vào do hệ thống ống thoát bị tắc hoặc thiết kế chưa hợp lý. (Ảnh: SBSHouse)

Ngoài ra, vật liệu chống thấm kém chất lượng hoặc gioăng cửa bị hở cũng tạo điều kiện cho nước mưa xâm nhập. Đặc biệt, trong những đợt mưa lớn kéo dài, nếu hệ thống thoát nước không đáp ứng đủ công suất, nguy cơ nước tràn vào phòng rất cao.

Cách phòng tránh nước từ ban công tràn vào phòng

Lắp ống thoát sàn bảo hiểm

Khi xây dựng ban công, ngoài hệ thống thoát sàn chính, gia chủ nên cân nhắc lắp thêm các ống thoát sàn bảo hiểm. Đây là những ống được thiết kế xuyên qua tường ban công, với cao độ đáy ống cao hơn mặt sàn ban công nhưng thấp hơn sàn phòng, nhằm đảm bảo nước có thể thoát kịp thời trong các tình huống bất thường. Các ống này thường được bố trí gần vị trí ga thoát sàn và ở khu vực khuất tầm nhìn để không ảnh hưởng đến thẩm mỹ mặt tiền.

Tuy nhiên, đây chỉ là hệ thống dự phòng, sử dụng trong trường hợp khẩn cấp như tắc cống hoặc ngập nước. Khi mực nước dâng cao sát sàn phòng, ống sẽ phát huy tác dụng, giúp thoát nước nhanh ra ngoài.

Dù vậy, không nên lắp đặt ống quá thấp, bởi với những cơn mưa nhỏ, nước có thể thoát qua đường “bảo hiểm” trước khi vào ga chính, lâu ngày dễ gây ố bẩn và ảnh hưởng đến bề mặt tường.

Thiết kế độ dốc sàn hợp lý

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến nước tràn vào phòng là do sàn ban công không có độ dốc phù hợp. Theo nguyên tắc xây dựng, mặt sàn ban công cần được thiết kế nghiêng nhẹ ra phía ngoài hoặc về phía miệng thoát nước, với độ dốc khoảng 1–2%. Điều này giúp nước mưa thoát nhanh, hạn chế tình trạng đọng nước rồi tràn ngược vào trong nhà.

Trong trường hợp nhà đã hoàn thiện nhưng gặp tình trạng này, gia chủ có thể cân nhắc cải tạo bằng cách lát lại gạch hoặc sử dụng lớp vữa tạo dốc bổ sung.

Hệ thống thoát nước phải luôn thông suốt

Miệng thoát nước bị tắc do rác, lá cây hoặc bụi bẩn là nguyên nhân khiến nước không kịp thoát khi mưa lớn. Vì vậy, việc kiểm tra và vệ sinh định kỳ là điều bắt buộc. Nên lắp thêm lưới chắn rác để ngăn vật cản nhưng vẫn đảm bảo dòng chảy thông thoáng.

Ngoài ra, cần kiểm tra đường ống thoát nước thường xuyên, đảm bảo ống thoát nước không bị tắc.

Cần vệ sinh rác thải tại miệng ga thoát sàn để đảm bảo nước thoát nhanh. (Ảnh: Vĩnh Tường)

Xây hèm cửa thấp, đảm bảo ray chân cửa có lỗ thoát nước

Bên cạnh các giải pháp chống tràn, khu vực cửa ban công cũng cần được xử lý đúng kỹ thuật. Cửa nên được xây hèm thấp và lắp đặt về phía ngoài của hèm để hạn chế nước mưa tạt trực tiếp vào trong nhà. Đồng thời, nên chọn hệ cửa nhôm kính chuyên dụng cho ngoại thất, bởi loại này được thiết kế với ray chứa nước ở chân cửa, tích hợp các lỗ thoát nước hướng ra ngoài.

Khác với hệ ray dùng cho nội thất, ray ngoại thất có khả năng dẫn nước chảy theo bề mặt kính và thoát ra ngoài, từ đó hạn chế tối đa tình trạng nước rò rỉ hoặc tràn ngược vào phòng khi gặp mưa lớn.

Xử lý chống thấm kỹ lưỡng

Sàn và tường ban công cần được xử lý chống thấm ngay từ đầu bằng các vật liệu chuyên dụng. Với những công trình đã sử dụng lâu năm, nếu xuất hiện dấu hiệu thấm nước, bong tróc sơn hoặc nứt sàn, cần xử lý kịp thời để tránh tình trạng nước ngấm sâu gây hư hại kết cấu.

Sắp xếp nội thất hợp lý

Không nên đặt các vật dụng dễ hỏng như thảm, đồ gỗ hoặc thiết bị điện sát khu vực cửa ban công. Trong mùa mưa, có thể chủ động kê cao đồ đạc hoặc sử dụng các vật liệu chống nước để giảm thiệt hại nếu nước tràn vào bất ngờ.

Đối với ổ điện gần cửa, nên lắp đặt cao hơn mặt sàn và sử dụng thiết bị chống nước để đảm bảo an toàn.

Che chắn ban công

Lắp mái che hoặc bạt che mưa cho ban công là cách giảm trực tiếp lượng nước hắt vào. Hiện nay, các loại mái che polycarbonate, kính cường lực hoặc bạt cuốn thông minh được nhiều gia đình lựa chọn vì vừa đảm bảo thẩm mỹ, vừa linh hoạt khi sử dụng.

Lưu ý, khi lắp đặt cần lưu ý đến quy định của tòa nhà hoặc khu dân cư để tránh vi phạm quy chuẩn kiến trúc.