Cách phản ánh vi phạm quản lý, sử dụng vũ khí trên ứng dụng VNeID

(VTC News) -

Khi phát hiện hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gửi kiến nghị, phản ánh về an ninh trật tự qua ứng dụng VNeID để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Hướng dẫn tố giác hành vi vi phạm an ninh trật tự trên VNeID

Bước 1: Đăng nhập

Công dân truy cập và đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên thiết bị.

Bước 2: Tạo yêu cầu

- Tại màn hình chính, công dân chọn 'Dịch vụ khác', sau đó ấn chọn 'Tiếp nhận góp ý, phản ảnh & vướng mắc', rồi chọn 'Kiến nghị, phản ánh về ANTT'.

- Nhấn nút ‘Tạo mới yêu cầu’ để bắt đầu tạo phản ánh.

Bước 3: Nhập thông tin kiến nghị, phản ánh về ANTT

- Tại phần ‘Thông tin người kiến nghị’, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin cá nhân của công dân trên VNeID.

+ Trường hợp muốn kiến nghị ẩn danh, công dân chọn ‘Ẩn danh’. Tuy nhiên, kiến nghị, phản ánh của công dân có thể bị từ chối tiếp nhận nếu không có thông tin làm căn cứ xác minh, giải quyết.

+ Trường hợp công dân là đại diện cơ quan, tổ chức để kiến nghị, nhấn vào ô vuông ‘Là đại diện cơ quan, tổ chức’ và nhập thông tin tên đơn vị và mã số thuế.

- Tại phần ‘Thông tin vụ việc’, công dân ấn chọn các thông tin theo vụ việc muốn tố giác.

- Tại phần ‘Địa điểm xảy ra’, công dân điền đầy đủ địa chỉ, hình ảnh, tóm tắt diễn biến sự việc, hậu quả xảy ra. Trường hợp không nhớ địa điểm xảy ra vụ việc, người ấn chọn ô vuông 'Không nhớ địa điểm xảy ra vụ việc' và cần thêm hình ảnh và tóm tắt sự việc.

- Sau khi hoàn tất, nhấn ‘Tiếp tục’.

Bước 4: Khai báo thông tin người bị kiến nghị, người bị hại

Công dân thêm các thông tin của người bị kiến nghị và người bị hại (nếu có). Sau đó nhấn ‘Tiếp tục’.

Bước 5: Gửi yêu cầu

- Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin vừa khai báo. Nếu các thông tin đã đúng, công dân ấn vào ô vuông ‘Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung chính báo ở trên’. Sau đó nhấn ‘Gửi yêu cầu’.

Sau khi gửi yêu cầu thành công, công dân sẽ nhận được thông báo về việc tiếp nhận. Công dân có thể theo dõi quá trình xử lý vụ việc thông qua ứng dụng VNeID. Nếu gặp khó khăn khi thực hiện trên VNeID, công dân có thể liên hệ Tổng đài duy nhất hướng dẫn về VNeID của Bộ Công an là 1900.0368 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.