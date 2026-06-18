5 thói quen làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

(VTC News) -

Cục máu đông trong lòng mạch là một trong những nguyên nhân phổ biến gây đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Theo các chuyên gia, huyết khối là một trong những yếu tố quan trọng liên quan đến nhiều trường hợp đột quỵ.

Ngoài các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, tiểu đường, xơ vữa động mạch hay bệnh tim mạch, một số thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông mà nhiều người không hề biết.

Việc hình thành cục máu đông là điều đáng sợ và có thể kéo theo nhiều rủi ro sức khỏe (Ảnh: Shutterstock)

Theo Sohu, dưới đây là 5 thói quen nhiều người vẫn duy trì mỗi ngày mà không nhận ra những ảnh hưởng bất lợi đối với mạch máu.

Ngồi quá lâu, ít vận động

Ngày nay, nhiều người trẻ dành phần lớn thời gian cho điện thoại, máy tính hoặc tivi. Việc ngồi hoặc nằm trong thời gian dài khiến cơ thể ít vận động, làm máu lưu thông kém hơn.

Đặc biệt, những người làm công việc văn phòng thường phải ngồi trước máy tính trong nhiều giờ liên tục. Thói quen này có thể ảnh hưởng tới quá trình lưu thông máu, tạo điều kiện cho các chất lắng đọng trong thành mạch và làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối.

Các chuyên gia khuyến cáo nên duy trì vận động thường xuyên để hỗ trợ tuần hoàn máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Sau mỗi 40–60 phút ngồi làm việc, hãy đứng dậy đi lại hoặc vận động nhẹ vài phút. Đồng thời, uống đủ nước và hạn chế ngồi liên tục trong thời gian dài.

Ăn quá nhiều muối, đường và chất béo

Việc thường xuyên tiêu thụ thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ ngọt hoặc thức ăn quá mặn có thể làm tăng mỡ máu và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch. Theo thời gian, các chất béo có thể tích tụ trên thành mạch, làm lòng mạch hẹp lại và cản trở quá trình lưu thông máu.

Bên cạnh đó, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh còn làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, tiểu đường và xơ vữa động mạch. Những yếu tố này có thể làm tổn thương mạch máu và tạo điều kiện cho cục máu đông hình thành.

Bạn nên ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Đồng thời, hạn chế thức ăn nhanh, đồ chiên rán, bánh kẹo ngọt và các món chứa nhiều muối.

Uống không đủ nước

Uống đủ nước giúp duy trì tuần hoàn máu và giảm nguy cơ máu cô đặc (Ảnh: Shutterstock)

Nước đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tuần hoàn máu bình thường. Khi cơ thể thiếu nước, máu có thể trở nên cô đặc hơn, khiến quá trình lưu thông máu kém hiệu quả và làm tăng nguy cơ huyết khối.

Tình trạng này thường dễ xảy ra vào những ngày thời tiết nóng bức hoặc khi cơ thể mất nhiều nước do vận động, đổ mồ hôi. Bạn nên duy trì thói quen uống nước đều đặn trong ngày, không đợi đến khi khát mới uống. Nhu cầu nước của mỗi người có thể khác nhau tùy theo độ tuổi, cân nặng và tình trạng sức khỏe.

Thường xuyên thức khuya, làm việc quá sức

Việc thức khuya trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn gây xáo trộn đồng hồ sinh học của cơ thể. Điều này có thể tác động đến hệ tim mạch, làm tăng huyết áp.

Làm việc căng thẳng hoặc thiếu thời gian nghỉ ngơi khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, làm tăng gánh nặng cho tim và mạch máu. Về lâu dài, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch cũng có thể tăng lên.

Đáng chú ý, người thường xuyên thức khuya cũng dễ hình thành các thói quen không có lợi cho sức khỏe như ăn khuya, hút thuốc, uống rượu bia hoặc ít vận động. Những yếu tố này đều có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tăng huyết áp.

Uống nhiều rượu bia

Lạm dụng rượu bia trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tim mạch và sức khỏe tổng thể. Thói quen này không chỉ làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu mà còn liên quan đến tình trạng tăng cân, béo phì và tăng huyết áp.

Ngoài ra, uống rượu bia thường xuyên còn có thể làm tổn thương thành mạch máu, tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh lý tim mạch phát triển.