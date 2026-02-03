Những điều cần lưu ý khi thiết kế phòng bếp cho người cao tuổi

(VTC News) -

Ngày nay, việc thiết kế không gian sống thân thiện với người lớn tuổi trở thành mối quan tâm lớn của nhiều gia đình. Trong đó, phòng bếp – nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt hằng ngày – cần được đặc biệt chú trọng. Một căn bếp phù hợp không chỉ giúp người cao tuổi nấu nướng thuận tiện, an toàn mà còn góp phần duy trì sự độc lập, tinh thần tích cực và chất lượng sống lâu dài.

Ưu tiên sự an toàn

Yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu khi thiết kế phòng bếp cho người lớn tuổi. Sàn bếp nên sử dụng vật liệu chống trơn trượt, bề mặt nhám nhẹ, hạn chế gạch bóng kính dễ gây té ngã. Các góc cạnh của bàn bếp, tủ bếp cần được bo tròn để giảm nguy cơ chấn thương khi va chạm.

Bên cạnh đó, hệ thống điện – gas phải được bố trí khoa học, dễ kiểm soát. Nên ưu tiên bếp từ hoặc bếp điện thay cho bếp gas truyền thống để hạn chế rủi ro cháy nổ. Các ổ cắm điện nên lắp ở vị trí cao vừa tầm tay, tránh phải cúi xuống hoặc với lên quá cao.

Bếp cho người cao tuổi cần ưu tiên sự an toàn. (Ảnh: Cash and Carry Kitchens)

Phân chia bố cục các khu vực hợp lý

Với các gia đình có người cao tuổi, việc phân chia bố cục các khu vực hợp lý là điều quan trọng. Gia chủ có thể dựa vào không gian, diện tích phòng để chọn bố cục phù hợp như bếp hình chữ L, bếp chữ U, bếp song song...

Thiết kế công năng phù hợp với thể trạng

Người lớn tuổi thường gặp các vấn đề về xương khớp, thị lực và sức bền. Do vậy, chiều cao mặt bếp, bồn rửa và tủ treo cần được tính toán kỹ lưỡng. Mặt bếp không nên quá cao hoặc quá thấp, lý tưởng là vừa tầm đứng nấu, giúp giảm đau lưng và mỏi khớp.

Tủ bếp nên ưu tiên ngăn kéo thay vì cánh mở, giúp việc lấy đồ dễ dàng hơn. Các vật dụng thường xuyên sử dụng như nồi, chảo, gia vị nên được đặt ở khu vực thấp hoặc ngang tầm tay, tránh phải với cao hoặc cúi sâu gây mất thăng bằng.

Thêm ánh sáng

Thị lực của người lớn tuổi thường suy giảm, do đó ánh sáng trong phòng bếp cần được bố trí hợp lý. Nên kết hợp ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo, trong đó đèn chiếu sáng khu vực nấu nướng, bồn rửa cần đủ mạnh, không gây lóa.

Đèn LED ánh sáng trắng hoặc trung tính là lựa chọn phù hợp, giúp người lớn tuổi nhìn rõ thực phẩm, dao kéo và bảng điều khiển thiết bị. Công tắc đèn nên đặt ở vị trí dễ tìm, có thể sử dụng loại công tắc lớn hoặc cảm ứng để thuận tiện hơn khi sử dụng.

Nên kết hợp ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo. (Ảnh: IKEA)

Lối đi rộng rãi, thông thoáng

Phòng bếp dành cho người lớn tuổi cần có lối đi rộng rãi, hạn chế đồ đạc cản trở. Khoảng cách giữa các khu vực chức năng như bếp nấu, bồn rửa, tủ lạnh nên đủ rộng để di chuyển thoải mái, đặc biệt trong trường hợp người cao tuổi sử dụng gậy hoặc xe hỗ trợ đi lại.

Thiết kế không gian mở, thông thoáng cũng giúp giảm cảm giác bí bách, tạo sự dễ chịu khi nấu ăn. Việc bố trí bàn ăn nhỏ ngay trong bếp với chiều cao phù hợp cũng là giải pháp tiện lợi cho người lớn tuổi.

Thiết bị bếp thông minh, dễ sử dụng

Không cần quá nhiều thiết bị hiện đại phức tạp, phòng bếp cho người lớn tuổi nên ưu tiên thiết bị đơn giản, dễ thao tác. Các nút điều khiển cần rõ ràng, chữ số lớn, có ký hiệu dễ hiểu.

Một số thiết bị thông minh có tính năng tự ngắt khi quá nhiệt hoặc quên tắt bếp sẽ giúp tăng độ an toàn khi sử dụng.

Ngoài ra, nên hạn chế việc bố trí quá nhiều thiết bị điện tử trong bếp, tránh gây rối mắt và khó kiểm soát.