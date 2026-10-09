Hơn 28.000 hiệu trưởng, hiệu phó chuyển sang giảng dạy sau sáp nhập

(VTC News) -

Chiều nay 9/10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp tại trụ sở Chính phủ về tiến độ sắp xếp trường mầm non, phổ thông.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại buổi làm việc, cả 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Quá trình này giúp giảm 18.975 cơ sở giáo dục công lập, tương đương 50,6%. Hơn 28.000 hiệu trưởng, hiệu phó được bố trí chuyển sang giảng dạy.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá mục tiêu giảm đầu mối, kiện toàn tổ chức và bước đầu cơ cấu lại đội ngũ cơ bản đạt yêu cầu. Hoạt động giáo dục được duy trì ổn định, quyền học tập của học sinh cơ bản được bảo đảm, đồng thời tăng nhân lực trực tiếp giảng dạy.

Những vấn đề còn lại chủ yếu tập trung vào quản trị trường quy mô lớn, bố trí đội ngũ, hoàn thiện điều kiện vận hành và xử lý các vướng mắc liên ngành, vận hành mô hình mới. Sau quá trình sắp xếp, nhiều cơ sở có quy mô rất lớn, sở hữu nhiều phân hiệu, điểm trường cách xa nhau, làm tăng đáng kể phạm vi và độ phức tạp trong khâu quản trị.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp chiều 9/10. (Ảnh: VGP)

Rà soát trường vượt khả năng quản trị trong tháng 10

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát trường học quy mô lớn, nhiều cấp học, phân hiệu, điểm trường; điều chỉnh những cơ sở vượt khả năng quản lý sau sắp xếp.

Phó Thủ tướng nêu rõ UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả sắp xếp và vận hành các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Các địa phương phải rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục có quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường và địa bàn rộng; kịp thời điều chỉnh những cơ sở có quy mô vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn hoặc quyền học tập của học sinh.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý việc rà soát, điều chỉnh phải hoàn thành trong tháng 10, đồng thời bảo đảm các điều kiện vận hành, hoàn thành bố trí cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

“Sắp xếp cơ sở giáo dục phải nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng giáo dục. Tỷ lệ giảm đầu mối là mục tiêu phấn đấu, nhưng chất lượng giáo dục, an toàn và quyền lợi của học sinh mới là thước đo cuối cùng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối tránh bệnh thành tích, sắp xếp máy móc, cào bằng. Việc sắp xếp được coi là hoàn thành khi bộ máy mới vận hành ổn định, hiệu quả, bảo đảm đầy đủ đội ngũ, nguồn lực và điều kiện dạy học.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình sắp xếp, vận hành cơ sở giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần rà soát, hoàn thiện các quy định về tổ chức, quản trị cơ sở giáo dục sau sắp xếp; bảo đảm phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, chế độ làm việc của giáo viên và các điều kiện bảo đảm hoạt động; rà soát, nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp...

Bộ Nội vụ có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ quản lý, nhân viên sau sắp xếp, cán bộ các cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường.

Các đại biểu tham dự cuộc họp. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tránh bệnh thành tích, sắp xếp máy móc, cào bằng. Việc sắp xếp chỉ được coi là hoàn thành khi bộ máy mới vận hành ổn định, hiệu quả, bảo đảm đầy đủ đội ngũ, nguồn lực và điều kiện dạy học.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của địa phương; rà soát, hoàn thiện quy định về tổ chức và quản trị cơ sở giáo dục sau sắp xếp, bảo đảm phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý.

Bộ này cũng được giao phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, chế độ làm việc của giáo viên và các điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục. Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất chính sách phù hợp đối với hiệu trưởng, hiệu phó, nhân viên sau sắp xếp, nhất là tại các trường quy mô lớn, nhiều cấp học, phân hiệu và điểm trường.