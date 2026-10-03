Giảm 50,6% đầu mối trường học, hoàn thành điều chuyển giáo viên trong tháng 10

(VTC News) -

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 vào sáng nay 3/10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn cho biết, thời gian qua, các địa phương đã khẩn trương triển khai sắp xếp các trường mầm non, phổ thông. Đến nay, số cơ sở giáo dục công lập giảm 50,6%.

Thừa, thiếu giáo viên cục bộ giữa các địa bàn

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình sắp xếp cũng phát sinh một số vấn đề cần tiếp tục giải quyết.

Một số hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có nguyện vọng nghỉ chế độ sớm nhưng chưa đủ điều kiện áp dụng theo Nghị định 154. Một số trường sau sáp nhập có quy mô rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn (Ảnh: Moet)

Đáng chú ý, tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ giữa các địa bàn vẫn tồn tại, trong khi số lượng biên chế tại một số nơi còn thiếu so với định mức.

Để giải quyết những bất cập này, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn yêu cầu trong tháng 10/2026, các địa phương phải hoàn thành việc điều động, luân chuyển giáo viên giữa những địa bàn đang thừa, thiếu cục bộ.

Đồng thời, các địa phương cần hoàn thiện việc thống kê số lượng giáo viên, bảo đảm dữ liệu chính xác để làm cơ sở đề xuất bổ sung biên chế.

Bộ GD&ĐT sẽ ban hành các thông tư điều chỉnh định mức, trong đó có định mức biên chế và chế độ làm việc của giáo viên. Trên cơ sở các quy định, định mức được hoàn thiện, Bộ sẽ tổng hợp đề xuất bổ sung biên chế của các địa phương, phối hợp với Bộ Nội vụ báo cáo cấp có thẩm quyền.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, việc sắp xếp mạng lưới trường học, cơ sở giáo dục thời gian qua đã được triển khai căn bản. Trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện đối với các lĩnh vực còn lại, trong đó có y tế, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Hơn 21.000 cán bộ quản lý được bố trí làm giáo viên

Những vấn đề Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề cập tại phiên họp Chính phủ cũng được phân tích cụ thể tại Hội nghị rà soát, đánh giá một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học đối với giáo dục mầm non, phổ thông do Bộ GD&ĐT tổ chức hôm qua 2/10.

Báo cáo tại hội nghị, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT), cho biết 34/34 địa phương đã thực hiện sắp xếp mạng lưới trường học.

Số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống còn 18.555, tức giảm 18.975 đầu mối, tương ứng 50,6%.

Sau sắp xếp, cả nước hình thành 13.518 cơ sở giáo dục tổ chức theo mô hình đa cơ sở, chiếm 72,9%; có 2.418 trường phổ thông nhiều cấp học, gồm 2.013 trường tiểu học - THCS, 391 trường THCS - THPT và 14 trường có đủ ba cấp học.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông Thái Văn Tài báo cáo tại hội nghị ngày 2/10.

Theo số liệu báo cáo của các địa phương, có 10.534 phân hiệu được thành lập. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông lưu ý, việc giảm đầu mối pháp nhân không đồng nghĩa với việc giảm tương ứng các địa điểm dạy học. Những phân hiệu, điểm trường cần thiết vẫn được duy trì nhằm bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của học sinh.

Về đội ngũ cán bộ quản lý, sau sắp xếp, số lượng giảm 33.870 người. Trong đó, 21.009 người được bố trí làm giáo viên, 479 người chuyển công tác khác, 3.559 người nghỉ chế độ và 8.823 người đang trong quá trình thực hiện phương án bố trí.

Toàn quốc hiện có 1.081.727 giáo viên. Theo tính toán sơ bộ của Bộ GD&ĐT, nhu cầu bổ sung giáo viên năm học 2026-2027 còn khoảng 43.267 người, tập trung ở một số cấp học, môn học và địa bàn. Việc rà soát đội ngũ hiện được thực hiện theo cấp học, môn học, địa bàn và từng cơ sở giáo dục, thay vì chỉ tính tổng số giáo viên. Qua đó, ngành Giáo dục có cơ sở điều tiết và tuyển dụng tập trung vào những nơi thực sự thiếu.