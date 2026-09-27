Chính phủ ban hành tiêu chí xác định trường nghề đặc thù để sắp xếp, tổ chức lại

(VTC News) -

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký ban hành Nghị quyết 42/2026 của Chính phủ về xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù phục vụ sắp xếp, tổ chức lại (có hiệu lực từ ngày 26/9).

Chính phủ quy định 3 tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù. (Ảnh: chinhphu.vn)

Nghị quyết nêu rõ, các lĩnh vực, ngành, nghề có yêu cầu đặc thù theo quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo bao gồm: đào tạo giáo viên; pháp luật; sức khỏe; nghệ thuật; thể dục, thể thao; an ninh, quốc phòng.

Các lĩnh vực, ngành, nghề khác cũng có thể được xác định có tính đặc thù nếu đáp ứng đầy đủ 3 điều kiện. Trong đó gồm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các chương trình, dự án, ngành, lĩnh vực trọng điểm, hạ tầng chiến lược quốc gia; được Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo hoặc có yêu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu đặc thù của cơ quan nhà nước, ngành, lĩnh vực; có yêu cầu đặc biệt về quản lý chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra, điều kiện bảo đảm chất lượng hoặc cơ chế kiểm soát riêng nhằm đáp ứng yêu cầu của ngành, lĩnh vực sử dụng nhân lực.

Nghị quyết mới của Chính phủ quy định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được xác định thuộc lĩnh vực đặc thù khi đáp ứng đầy đủ 3 tiêu chí.

Thứ nhất, trên 50% quy mô người học chính quy thuộc các ngành, nghề đào tạo đặc thù, tính bình quân trong 3 năm gần nhất. Với cơ sở hoạt động dưới 3 năm, tỷ lệ này được tính từ thời điểm thành lập hoặc tổ chức lại gần nhất.

Thứ hai, cơ sở được cơ quan có thẩm quyền xác định có vai trò nòng cốt trong đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu của lĩnh vực, ngành, nghề đặc thù; hoặc được giao chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyên sâu để phục vụ trực tiếp yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước, ngành, lĩnh vực.

Tiêu chí này cũng bao gồm cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc cơ quan, tổ chức có chức năng quản lý, phát triển nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực, ngành, nghề đặc thù.

Thứ ba, nguồn nhân lực được đào tạo thuộc lĩnh vực, ngành, nghề đặc thù chịu sự định hướng, yêu cầu của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực về tiêu chuẩn chuyên môn, cơ cấu nhân lực, vị trí việc làm hoặc yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành.

Trường thuộc lĩnh vực đặc thù vẫn có thể phải sắp xếp

Nghị quyết nhấn mạnh, kết quả xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét, lựa chọn phương án sắp xếp, tổ chức lại phù hợp.

Tuy nhiên, việc được xác định thuộc lĩnh vực đặc thù không phải căn cứ để giữ nguyên mô hình tổ chức, cơ quan chủ quản, quy mô hoạt động hoặc không thực hiện sắp xếp, tổ chức lại.

Sau khi xác định, cơ quan có thẩm quyền tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực, tài sản và hiệu quả hoạt động của từng cơ sở để xây dựng, thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại.

Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết; phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan xử lý vướng mắc theo thẩm quyền.

Cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chịu trách nhiệm rà soát, xác định cơ sở thuộc lĩnh vực đặc thù và thực hiện phương án sắp xếp đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Đối với phương án sắp xếp, tổ chức lại đang xây dựng, lấy ý kiến hoặc đã trình nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan chủ trì phải rà soát, cập nhật theo quy định mới trước khi trình hoặc quyết định theo thẩm quyền.