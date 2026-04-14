3 tỷ phú 'bắt tay' tài trợ VTV mua bản quyền World Cup 2026

Trên fanpage chính thức, Vingroup cho biết doanh nghiệp đã phối hợp cùng VTV trong hoạt động đưa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đến với người hâm mộ. Cùng thời điểm, Techcombank của Chủ tịch Hồ Hùng Anh và VPBank của Chủ tịch Ngô Chí Dũng - cũng thông báo đồng hành cùng VTV đưa FIFA World Cup 2026 về Việt Nam.

Vingroup của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng là một trong những nhà tài trợ để VTV có bản quyền World Cup trong 3 kỳ liên tiếp. (Ảnh: VIC)

Điểm chung đáng chú ý của 3 doanh nghiệp kể trên là cả Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh và Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng đều là các tỷ phú USD giàu nhất Việt Nam. Trước khi trở về nước khởi nghiệp, cả 3 doanh nhân từng có thời gian học tập và kinh doanh tại Đông Âu từ những năm 1990.

Thực tế, việc các doanh nghiệp tư nhân tham gia hỗ trợ VTV mua bản quyền các giải đấu bóng đá lớn không phải lần đầu. Tại kỳ World Cup 2018, Vingroup cũng từng tài trợ VTV khoảng 5 triệu USD để mua bản quyền sự kiện này.

Đến kỳ World Cup 2022, mô hình xã hội hóa tiếp tục được triển khai. Khi đó, Vingroup cùng T&T Group và một số ngân hàng thương mại đã cùng hỗ trợ VTV chốt hợp đồng bản quyền trị giá khoảng 15 triệu USD. Qua đó giúp khán giả trong nước có thể theo dõi miễn phí toàn bộ 64 trận đấu của giải.

Ngày 13/4 vừa qua, VTV cũng phát thông báo, cho biết Đài truyền hình Việt Nam là đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông vòng chung kết FIFA World Cup 2026 tại Việt Nam.

VTV nắm giữ quyền khai thác trên đa nền tảng bao gồm truyền hình, phát thanh, thiết bị di động và Internet, trình chiếu công cộng.

Sự kiện FIFA World Cup 2026 dự kiến khai mạc ngày 11/6 tại Bắc Mỹ với sự tham dự của 48 đội. VTV cho biết sẽ phát sóng trực tiếp trọn vẹn 104 trận đấu, lễ khai mạc, bế mạc, các nội dung tổng hợp của FIFA World Cup 2026 và 9 chương trình đồng hành trên nhiều khung giờ trong ngày trên các kênh VTV.