VTV sở hữu bản quyền, CĐV muốn có chương trình 'nóng cùng World Cup 2026'

"Có chương trình "Nóng cùng World Cup" không nhà đài nhỉ", tài khoản có tên Tiến Thành bình luận trên bài đăng của VTV Thể thao.

Nhiều khán giả khác cũng cùng chung câu hỏi sau khi Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức công bố là đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông Vòng chung kết FIFA World Cup 2026TM tại Việt Nam.

Theo đó, VTV nắm giữ quyền khai thác trên đa nền tảng bao gồm truyền hình, phát thanh, thiết bị di động và Internet, trình chiếu công cộng, mang đến cho người hâm mộ cơ hội sống trọn FIFA World Cup 2026 cùng VTV.

Các chương trình đồng hành cùng giải đấu bóng đá số 1 hành tinh thường thu hút nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Trước đây, chương trình "Nóng cùng World Cup", "Nóng cùng EURO" với kịch bản quen thuộc gồm một cô gái đại diện cho một đội tuyển quốc gia tham dự giải đấu. Dàn "bóng hồng" sẽ tham gia khuấy động chương trình, bình luận về các trận đấu.

Điều này khiến không khí trước và sau những màn đọ sức của các đội bóng trở nên hấp dẫn hơn.

Năm nay, VTV sẽ phát sóng trực tiếp trọn vẹn 104 trận đấu, lễ khai mạc, bế mạc, các nội dung tổng hợp của FIFA World Cup 2026 và 9 chương trình đồng hành trên nhiều khung giờ trong ngày trên các kênh VTV với chất lượng tốt nhất.

Ở phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ tình cảm với nhà đài quốc gia khi sở hữu bản quyền giải đấu bóng đá quan trọng nhất hành tinh. Tài khoản Phạm Lanh viết: "Thế mới xứng đáng là kênh truyền hình quốc gia". Tài khoản Lê Nguyễn Thanh Sơn mong muốn: "Mong VTV có thể mời thêm các bình luận viên để đa dạng hóa nội dung".

FIFA World Cup 2026 lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự với 104 trận đấu; diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Người hâm mộ sẽ được xem số trận đấu lớn hơn, hấp dẫn và đa dạng hơn với một loạt đội bóng lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.