3-4 trái mận hồng giá 200.000 đồng, khách vẫn xuống tiền mua

Mận MST là viết tắt của “Mận Sóc Trăng”, thường có màu hồng khi còn non và chuyển sang đỏ đậm khi chín. Đây một giống mận mới được tuyển chọn trong quá trình trồng giống đột biến. Nhờ chất lượng vượt trội, loại mận này đang mang lại thu nhập cao cho nhà vườn, khiến nhiều nông dân mở rộng diện tích trồng.

Trên thị trường TP.HCM, loại trái cây mới này cũng thu hút nhiều sự chú ý của khách hàng.

Theo anh Đỗ Văn Hùng, tiểu thương có nhiều năm kinh nghiệm bán trái cây tại chợ Đo Đạc (phường An Khánh), mận MST đúng vụ sẽ rơi vào tháng 4, tháng 5. Nhưng nhiều nhà vườn còn điều chỉnh cho ra hoa nghịch vụ nên có thể cho trái quanh năm.

Đây được xem là dòng sản phẩm chất lượng cao, giá cũng cao hơn các loại mận truyền thống nên lượng hàng bán lẻ ngoài chợ không nhiều.

Mận hồng MST dù giá đắt nhưng vẫn được nhiều người tìm mua.

“Mận MST có hương thơm đặc trưng, vị ngọt đậm, thịt giòn và gần như không có vị chát, khác hẳn nhiều loại mận truyền thống. Chính yếu tố này khiến khách hàng tò mò và muốn thử, dù giá đắt”, anh Hùng nói

Trên thị trường, mận MST được phân loại khá rõ ràng. Loại cao cấp nhất là những trái có kích cỡ lớn, chỉ khoảng 3-4 trái/kg, giá có thể lên tới 200.000 - 230.000 đồng/kg. Tuy nhiên, theo anh Hùng, những loại này ít được bày bán tại chợ vì trái to, cứng, dễ dập khi va chạm hoặc gặp nắng nóng.

Một cửa hàng trái cây đăng bán mận hồng MST với giá 200.000 đồng/kg.

Thay vào đó, tiểu thương thường chọn bán loại nhỏ hơn với kích cỡ 5-6 trái/kg, giá dao động từ 80.000 - 100.000 đồng/kg.

Mức giá này vẫn được xem là cao nếu so với mặt bằng chung của các loại trái cây nội địa. Điều đáng chú ý là sức mua của mận MST lại không hề thấp. Theo anh Hùng, mỗi buổi chiều anh có thể bán khoảng 50kg mận MST các loại.

Anh cho biết, nhiều khách hàng sẵn sàng mua với giá cao để trải nghiệm, thỏa sự tò mò trước loại trái cây mới lạ. “Có người mua vài lạng về ăn thử, thấy ngon thì quay lại mua tiếp”, anh nói.

Khác với chợ dân sinh, nơi tiểu thương còn dè dặt nhập hàng, các cửa hàng trái cây sạch và cửa hàng chuyên trái cây cao cấp lại nhanh chóng nắm bắt xu hướng. Tại đây, mận MST loại tuyển đẹp được bày bán với mức giá phổ biến khoảng 150.000 - 200.000 đồng/kg. Một số nơi còn đóng hộp đẹp mắt để phục vụ nhu cầu biếu tặng.

Theo ghi nhận, không ít cửa hàng trái cây tại TP.HCM đang niêm yết giá mận MST quanh mức 200.000 đồng/kg. Với mức giá này, mỗi kg mận tương đương hoặc thậm chí cao hơn nhiều loại thực phẩm tươi sống như thịt, cá.

Tiểu thương cho biết mận MST có vị ngọt đậm, giòn, không chát nên được khách hàng ưa chuộng.

Người bán cho biết, chính sự khan hiếm và chất lượng được quảng bá vượt trội đã khiến loại trái cây này trở nên hấp dẫn. Nhiều người tiêu dùng cho biết họ sẵn sàng chi tiền chỉ để “ăn thử cho biết”.

Chị Thanh (ngụ phường An Khánh, TP.HCM) cho hay, chị đã mua 1kg mận MST với giá gần 200.000 đồng sau khi thấy nhiều người giới thiệu trên mạng xã hội. “Ban đầu cũng đắn đo vì giá cao, nhưng thấy ai cũng khen nên mua thử. Ăn xong thấy ngọt, giòn, không chát nên cũng đáng để thử”, chị nói.

Mận MST thường có kích thước lớn, trung bình 4-5 trái/kg.

Thực tế, sự lan tỏa của mận MST trên mạng xã hội là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sức hút của loại trái cây này. Nhiều hội nhóm chuyên về mận hồng MST đã được lập ra, thu hút hàng chục đến hàng trăm thành viên tham gia trao đổi, mua bán và chia sẻ kinh nghiệm trồng.

Tuy nhiên, theo chị Ngà, một tiểu thương kinh doanh trái cây online, mận MST không phải là mặt hàng có nguồn cung ổn định quanh năm vì phụ thuộc vào mùa vụ và tiến độ thu hoạch của vườn.

“Có tuần hàng về 1-2 chuyến, mỗi chuyến vài chục đến 100-200kg. Hàng về là bán hết nhanh vì khách đã đặt trước”, chị cho biết.

Chị Ngà cho rằng, điểm mạnh lớn nhất của mận MST nằm ở chất lượng. Trái mận có vị ngọt đậm, nhiều nước, thịt chắc và đặc biệt không có vị chát. Đây là yếu tố khiến nhiều khách hàng sau khi ăn thử đều quay lại mua tiếp.