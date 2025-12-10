Trái cây tươi và trái cây khô khác nhau thế nào về giá trị dinh dưỡng?

(VTC News) -

Trái cây tươi và trái cây khô có những đặc điểm riêng, cung cấp nguồn dinh dưỡng khác nhau, do đó tuỳ theo nhu cầu sử dụng và thể trạng sức khoẻ, mọi người có thể đưa ra các lựa chọn phù hợp.

Trái cây khô và trái cây tươi đều có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh.

Trái cây khô ít vitamin, khoáng chất nhưng giàu chất xơ hơn

Trái cây sấy khô được tạo ra bằng cách dùng các phương pháp như sấy khô tự nhiên, sấy bằng nhiệt hoặc công nghệ sấy lạnh để loại bỏ nước ra khỏi trái cây tươi. Trái cây được sấy khô sẽ có thời gian bảo quản lâu hơn, đồng thời cô đặc hàm lượng dinh dưỡng.

Theo tờ Aboluowang, trái cây khô chắc chắn sẽ mất rất nhiều nước nên hàm lượng vitamin tan trong nước sẽ giảm. Ví dụ, quả chà là tươi rất giàu vitamin C, thậm chí gấp hàng chục lần so với kiwi - loại quả vốn được mệnh danh là vua của vitamin C. Tuy nhiên, sau khi sấy khô, hàm lượng nước trong chà là giảm đáng kể. Do đó hàm lượng vitamin C thấp hơn nhiều so với kiwi.

Quả chà là sau khi được sấy khô sẽ có hàm lượng vitamin C thấp hơn.

Trái cây sấy khô có thể bị mất một số khoáng chất trong quá trình chế biến, nhưng vẫn giữ được nhiều chất xơ và hàm lượng đường cao hơn. Ví dụ, 100 gram táo tươi chứa 10 gram đường, nhưng cùng một lượng táo sấy khô lại chứa 57 gram đường. Do đó, mặc dù trái cây sấy khô có thể không gây no, nhưng hàm lượng đường cao của nó đồng nghĩa với việc bạn không nên tiêu thụ quá nhiều.

Do trái cây sấy khô trải qua quá trình chế biến, chúng có thể chứa các chất phụ gia và hương liệu có tác động nhất định đối với sức khoẻ.

Tuy nhiên, trái cây sấy khô vẫn mang lại một số lợi ích như: Cung cấp nhiều chất xơ hơn trái cây tươi. Nó có thời hạn sử dụng lâu hơn do đã loại bỏ các vi sinh vật gây hư hỏng, khiến nó trở thành món ăn nhẹ và dễ mang theo.

Trái cây sấy khô giữ được hàm lượng chất xơ cao.

Trái cây tươi giàu vi chất, ít calo

Theo tờ Verywell Health, trái cây tươi có nhiều lợi ích có thể hỗ trợ sức khỏe của bạn. Vì không qua chế biến, trái cây tươi vẫn giữ được các chất dinh dưỡng và enzyme ban đầu.

Với 80% đến 90% là nước, trái cây tươi cung cấp nhiều nước hơn trái cây sấy khô. Trái cây tươi tự nhiên có ít calo và đường hơn, không có chất phụ gia .Trái cây tươi tạo cảm giác no lâu hơn, từ đó có thể làm giảm lượng calo nạp vào và giảm nguy cơ béo phì và tiểu đường.

Mặt khác, hàm lượng nước cao trong trái cây tươi làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, cho phép hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn.

Vì không qua chế biến, trái cây tươi vẫn giữ được các chất dinh dưỡng và enzyme ban đầu.

Vậy trái cây khô hay trái cây tươi tốt hơn? Chúng đều có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Trái cây khô là lựa chọn phù hợp cho những người bận rộn hoặc cần một nguồn năng lượng nhanh chóng. Với thời gian bảo quản lâu và kích thước gọn nhẹ, trái cây sấy khô trở thành món ăn nhẹ lý tưởng khi đi du lịch hoặc làm việc.

Ngược lại, những ai muốn tận hưởng hương vị tự nhiên và đầy đủ dưỡng chất mà không lo lắng về lượng đường hoặc chất bảo quản, trái cây tươi là lựa chọn phù hợp. Một chế độ ăn uống cân bằng nên bao gồm cả trái cây tươi và trái cây sấy khô để tận dụng được những lợi ích dinh dưỡng từ cả hai loại.

Ai nên tránh trái cây sấy khô?

Hầu hết mọi người có thể thưởng thức trái cây sấy khô ở mức độ vừa phải, nhưng một số người nên thận trọng hoặc tránh ăn, bao gồm những người mắc các bệnh sau:

Những người có mối lo ngại về bệnh tiểu đường: Trái cây sấy khô chứa nhiều đường cô đặc, có thể gây tăng lượng đường trong máu một cách đột biến. Mặc dù bạn có thể không cần tránh, nhưng việc kiểm soát khẩu phần ăn là rất quan trọng. Nếu thực sự muốn thưởng thức trái cây khô, những người này nên lựa chọn mơ, chà là hoặc mận khô. Đây là những loại trái cây khô có lượng đường thấp.

Những người đang cần kiểm soát cân nặng: Trái cây sấy khô chứa nhiều calo và dễ bị ăn quá nhiều. Với những người đang cần kiểm soát cân nặng, hãy hạn chế sử dụng loại trái cây này.

Người dị ứng với sulfit : Một số loại trái cây sấy khô có chứa sulfit để giữ màu sắc và hương vị, nhưng điều này có thể gây ra phản ứng dị ứng ở những người nhạy cảm với sulfit. Trước khi sử dụng loại trái cây sấy khô nào đó, bạn hãy kiểm tra nhãn sản phẩm để biết sulfit có trong đó không và chọn loại hữu cơ hoặc không chứa sulfit.