Yêu cầu tất cả trường học phải công khai đơn vị cung cấp thực phẩm

Chiều 4/4, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), thông tin tới báo chí việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học, sau vụ việc 300 tấn thịt bẩn đưa vào bếp ăn cho học sinh ở Hà Nội.

Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Theo ông Hoàng Đức Minh, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe của người học là một trong những nội dung mà Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như toàn ngành giáo dục hết sức quan tâm. Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc dạy và học, môi trường giáo dục cũng như quá trình học tập của học sinh, sinh viên.

Thời gian gần đây, khi xuất hiện một số vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn trong trường học, ngày 3/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1602, chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở đào tạo và toàn bộ cơ sở giáo dục trong cả nước thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành liên quan.

Các đơn vị cần khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn bộ các hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm cho trường học; yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định, cam kết trong hợp đồng. Khi phát hiện vi phạm, cần kịp thời chấn chỉnh, lập biên bản và phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý nghiêm.

"Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở đào tạo và toàn bộ cơ sở giáo dục trong cả nước phải công khai danh sách các đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm trên trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng để phụ huynh và xã hội cùng giám sát, kịp thời phát hiện các vi phạm", ông Hoàng Đức Minh nói.

Một giải pháp khác được đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; bảo đảm vệ sinh tại các bếp ăn, căng-tin (nếu có), chủ động phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và lây truyền dịch bệnh qua thực phẩm.

Ngoài ra, tăng cường phối hợp kiểm tra giữa cơ sở giáo dục với cơ quan y tế, y tế học đường và các đơn vị liên quan; đẩy mạnh giám sát với sự tham gia của gia đình, nhà trường và xã hội, đặc biệt là ban đại diện cha mẹ học sinh, tổ chức Đoàn, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm...

"Với tinh thần tăng cường trách nhiệm của các bên, chúng tôi kỳ vọng tình trạng thực phẩm bẩn xâm nhập vào môi trường học đường sẽ được ngăn chặn và đẩy lùi", ông Hoàng Đức Minh nói thêm.

Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương liên quan. Đáng chú ý, trong số này có 4 bị can là cán bộ trong ngành thú y, kiểm dịch.

Công an xác định từ đầu năm 2026 đến nay, nhóm này bị xác định đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh, tương đương gần 300 tấn thịt.

Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát. Công ty này sau đó cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn Hà Nội.