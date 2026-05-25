Ông Nguyễn Trúc Lê làm Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa ký các quyết định về việc bổ nhiệm Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cụ thể, bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Trúc Lê giữ chức vụ Hiệu trưởng nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 1/6/2026; bổ nhiệm PGS.TS Lê Trung Thành và TS. Phạm Minh Tuấn giữ chức Phó hiệu trưởng nhà trường.

Theo thông tin nhà trường công bố, PGS.TS Nguyễn Trúc Lê sinh năm 1976, quê quán Hà Tĩnh, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế, thông thạo tiếng Anh và tiếng Ba Lan. Thầy được biết đến là nhà quản lý, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, quản trị chiến lược và tư vấn chính sách. Hành trình học thuật và phát triển chuyên môn của PGS.TS Nguyễn Trúc Lê gắn với môi trường đào tạo và nghiên cứu quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê hoàn thành chương trình Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Ngoại thương tại Trường Đại học Tổng hợp Gdansk (Ba Lan) giai đoạn 1995–2000; tiếp đó theo học chương trình Tiến sĩ Kinh tế tại Trường Kinh tế – Đại học Tổng hợp Kingston, London (Vương quốc Anh) trong giai đoạn 2001–2006. Trong thời gian này, PGS.TS Nguyễn Trúc Lê cũng tham gia giảng dạy tại Đại học Tổng hợp Kingston.

Trước khi tham gia sâu vào lĩnh vực giáo dục đại học, PGS.TS Nguyễn Trúc Lê có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý và điều hành doanh nghiệp tại Việt Nam và quốc tế. Thầy từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Giám đốc Phát triển chiến lược kinh doanh, Giám đốc Phát triển thương mại, Cố vấn kiêm Giám đốc kinh doanh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh – tài chính và Giám đốc chi nhánh ngân hàng. Đồng thời, thầy cũng thường xuyên tham gia đào tạo, tư vấn cho các Bộ, ban, ngành, các doanh nghiệp và tập đoàn lớn như Vietnam Airlines, PVPower, BIDV, Vietcombank...