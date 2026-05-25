Xuất bản ngày 25/05/2026 04:46 PM
Nhan sắc rạng ngời của những 'bóng hồng' cảnh sát trong ngày tốt nghiệp

Lễ bế giảng khóa D47 Học viện Cảnh sát nhân dân ghi dấu ấn với hình ảnh các nữ học viên trong quân phục chỉnh tề, rạng rỡ ngày tốt nghiệp sau 5 năm rèn luyện.

Sáng 25/5, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho khóa D47 hệ đào tạo đại học chính quy (niên khóa 2021–2026) được tổ chức trang trọng, đánh dấu thời khắc các học viên hoàn thành chương trình đào tạo, trở thành những tân cử nhân, tân sĩ quan Công an nhân dân.

Khóa D47 có 508 học viên tốt nghiệp, được phong cấp hàm sĩ quan Công an nhân dân, trong đó 31 học viên được phong hàm Trung úy. Đây cũng là khóa học liên tục dẫn đầu phong trào thi đua toàn Học viện trong 4 năm liên tiếp.

12 học viên nữ được phong quân hàm Trung úy, là những gương mặt tiêu biểu, ghi dấu ấn trong học tập, rèn luyện và các phong trào của Học viện trong suốt quá trình đào tạo.

Sau 5 năm học tập và rèn luyện trong môi trường kỷ luật cao, những “bóng hồng” của Học viện Cảnh sát nhân dân đã trưởng thành, bản lĩnh hơn trong cả tác phong và nhận thức nghề nghiệp.

Trung úy Ngô Linh Nga, học viên khóa D47, chia sẻ 5 năm học tập tại Học viện là quãng thời gian nhiều thử thách nhưng cũng đầy ý nghĩa. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ với việc gấp chăn màn, thực hiện nội vụ, đến việc rèn luyện tác phong, lời ăn tiếng nói và tư duy nghề nghiệp, mỗi ngày trôi qua đều là một bước trưởng thành.

Bên cạnh hoạt động học tập, các học viên còn tham gia nhiều hoạt động phong trào, văn hóa - nghệ thuật. Trong đó có Đoàn nghệ thuật Trống hội quốc gia của Học viện, tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện lớn như kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc khánh 2/9.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Trung tướng, Nhà giáo Ưu tú, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Hưởng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân không giấu được sự xúc động khi chia sẻ với các học viên khóa D47. Ông nhấn mạnh, từ thời khắc này, các học viên không còn là sinh viên trong môi trường học tập được bảo bọc, mà chính thức trở thành những chiến sĩ Công an nhân dân. “Cuộc chiến phía trước không có chỗ cho sự yếu mềm, khắc nghiệt hơn rất nhiều so với những bài tập trên thao trường”, Trung tướng Trần Minh Hưởng nói.

Theo Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân, thực tiễn công tác hiện nay đặt ra nhiều thách thức mới, khi tội phạm ngày càng tinh vi, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao và tội phạm phi truyền thống với phương thức hoạt động xuyên biên giới. Điều đó đòi hỏi người chiến sĩ không chỉ có thể lực, mà còn phải có tư duy sắc bén, khả năng thích ứng nhanh và tinh thần tự học không ngừng.

Buổi lễ bế giảng còn có sự tham dự của gia đình, người thân và bạn bè các học viên, cùng đến chúc mừng và chứng kiến thời khắc trưởng thành sau 5 năm học tập, rèn luyện tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Minh Quang
