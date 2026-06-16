Xuất hiện hố tử thần sâu hơn 4m sát nhà, sơ tán khẩn 2 hộ dân ở Thái Nguyên

(VTC News) -

Chiều 16/6, đại diện UBND phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên cho biết, các lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường và di dời khẩn cấp 2 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm sau sự cố sụt lún đất giữa khu dân cư tại tổ 3.

Khoảng 12h ngày 15/6, người dân khu vực ngõ số 3, đường Thanh Niên, tổ 3, phường Linh Sơn, bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ khu đất trống cạnh nhà dân. Khi chạy ra kiểm tra, mọi người phát hiện mặt đất sụt xuống tạo thành hố sâu lớn, nước dâng lên miệng hố.

Hố sụt lún sâu hơn 4m xuất hiện tại tổ 3, phường Linh Sơn. (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Tại hiện trường, hố sụt có độ sâu hơn 4m, miệng hố rộng hơn 3m. Do sạt lở hàm ếch, toàn bộ phần đất đá phía trên bị treo lơ lửng, các vết nứt toác kéo dài và tiếp tục lan rộng.

Điều đáng lo ngại là hố sụt sát khu dân cư và nằm sát chân móng căn nhà 2 tầng của gia đình bà Đặng Thị Hoàn và nhà ông Dương Văn Khái.

"Cả nhà đang nghỉ trưa thì đất đá rung chuyển. Chạy ra xem thì móng nhà mình đã nằm ngay mép hố sâu hoắm, nhìn xuống rỗng tuếch. Nghe dự báo sắp có mưa lớn, nhà lại có người già và trẻ nhỏ nên chúng tôi chỉ biết tháo chạy", bà Hoàn run rẩy kể lại.

Theo ông Dương Văn Khái, khu vực này từng có dấu hiệu sụt lún vào năm 2023. Lần này, tốc độ sạt trượt diễn ra quá nhanh khiến nhiều người bất an.

Lực lượng chức năng phường Linh Sơn cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực hố sụt lún để bảo đảm an toàn cho người dân. (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Linh Sơn cho biết, ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng có mặt để phong tỏa, cắm biển cấm người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm.

"Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng cho người dân, chính quyền đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp 2 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, hỗ trợ bà con di chuyển tài sản ngay trong ngày. Hiện địa phương đã báo cáo lên cơ quan chức năng để xác định nguyên nhân có phương án xử lý tiếp theo", lãnh đạo phường Linh Sơn thông tin thêm.