Nguyễn Xuân Son lập hattrick ngoạn mục

(VTC News) -

Phải nghỉ thi đấu tới 10 tháng vì gãy chân, Nguyễn Xuân Son cho thấy bản năng săn bàn của anh không hề suy giảm. Tiền đạo sinh năm 1997 liên tục ghi bàn trong 2 trận đấu đầu tiên ra sân trở lại. Sau khi lập công giúp đội tuyển Việt Nam thắng Lào, màn tái xuất của Nguyễn Xuân Son ở câu lạc bộ Nam Định còn ấn tượng hơn.

Cầu thủ này lập cú hattrick trong trận đấu giữa câu lạc bộ Nam Định và Shan United (Myanmar) ở ASEAN Club Championship. Chiến thắng với tỷ số 3-0 giúp đại diện của bóng đá Việt Nam tiếp tục cạnh tranh suất vào bán kết giải vô địch Đông Nam Á.

Nguyễn Xuân Son ghi 3 bàn giúp CLB Nam Định thắng 3-0.

Bàn thắng đầu tiên của Xuân Son vào lưới Shan United là cú sút phạt đền thành công ở phút cuối hiệp một. Tuyển thủ Việt Nam đánh lừa được thủ môn của đối thủ.

Đầu hiệp 2, Xuân Son cho thấy sự lợi hại ở khả năng chọn vị trí và chớp thời cơ. Anh đón đường chuyền nhằm về cột xa của Brenner và chạm bóng đơn giản khi cả hậu vệ lẫn thủ môn đối phương bị loại bỏ.

Xuân Son hoàn tất cú hattrick ở phút 87. Từ quả ném biên của Walber Mota, các cầu thủ Nam Định chiếm ưu thế trong pha không chiến. Bóng nảy đến vị trí của Xuân Son và cầu thủ này lập tức ngả người dứt điểm tung lưới Shan United.

Như vậy, trong 2 trận đấu ra sân sau khi bình phục chấn thương, Nguyễn Xuân Son ghi tới 4 bàn thắng cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển Việt Nam. Dù chưa lấy lại trạng thái thể lực tốt nhất để thực hiện các pha bứt tốc, tì đè, tiền đạo sinh năm 1997 vẫn còn kỹ năng dứt điểm xuất sắc.

CLB Nam Định tạm vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, đứng sau Johor Darul Tazim (Malaysia). Dù vậy, so với đối thủ xếp trên và dưới, đại diện của bóng đá Việt Nam thi đấu ít hơn 1 trận.