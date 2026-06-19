XSMT 19/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay chính xác nhất

Trực tiếp KQXS miền Trung hôm nay thứ 6 ngày 19/6/2026

XSMT 19/6. XS miền Trung thứ 6 hàng tuần. KQXSMT hôm nay ngày 19/6/2026 được quay vào lúc 17h15. XSMT trực tiếp kết quả các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMT 19/6 - Trực tiếp KQXSMT hôm nay 19/6/2026 - Xổ số miền Trung thứ 6 - XSMT trực tiếp mới nhất

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Kết quả XSMT ngày 15/6/2026, XS miền Trung thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 15/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 15/6/2026.

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Kết quả XSMT ngày 14/6/2026, XS miền Trung chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 14/6, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 14/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ 2: XSMT sẽ quay số ở Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ 3: KQXSMT sẽ được mở thưởng ở Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ 4: XSMT sẽ quay số tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ 5: KQXSMT sẽ quay số gồm các đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ 6: XSMT sẽ mở thưởng ở Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ 7: KQXSMT sẽ có đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ nhật, XSMT sẽ quay số ở Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Khi trúng thưởng XSMT cần làm gì?

- Vé số trúng thưởng cần được giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên trạng như ban đầu, không rách, không chắp vá, không nhàu nát hoặc biến dạng gây ảnh hưởng đến quá trình xác minh.

- Sau khi xác định trúng thưởng, người chơi nên ghi đầy đủ thông tin cá nhân ở mặt sau tờ vé để thuận tiện cho việc đối chiếu và làm thủ tục nhận giải.

- Người trúng thưởng có thể đến công ty xổ số kiến thiết phát hành vé hoặc các chi nhánh, điểm giao dịch được ủy quyền tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên để lĩnh thưởng.

- Khi làm thủ tục nhận giải, cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực để xác minh thông tin.

- Với các giải thưởng thuộc diện phải nộp thuế theo quy định, người nhận giải sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo luật hiện hành của nhà nước.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Người trúng thưởng cần chú ý thời hạn lĩnh giải là 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả. Trong thời gian này, người chơi phải đến công ty xổ số hoặc đại lý gần nhất để hoàn tất thủ tục nhận thưởng, nếu quá hạn vé sẽ không còn hiệu lực.

- Phía công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm bảo mật thông tin người trúng thưởng và tiến hành chi trả đầy đủ trong vòng 5 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ theo quy định.

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