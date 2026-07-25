  • logo
Xuất bản ngày 25/07/2026 04:30 PM
Xuất bản ngày 25/07/2026 04:30 PM

XSDNO 25/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 25/7/2026

(VTC News) - XSDNO 25/7, trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 25/7/2026, xổ số Đắk Nông thứ Bảy ngày 25/7/2026, xổ số Đắk Nông 25/7.

Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 25/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNO 25/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNO 25/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 25/7/2026 - Xổ số Đắk Nông thứ Bảy ngày 25/7/2026

Xem lại KQXSDNO các ngày trước

- XSDNO 18/7/2026

Kết quả xổ số Đắk Nông ngày 18/7/2026 với dãy số giải đặc biệt là 858350 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDNO 18/7, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 18/7/2026.

XSDNO 18/7, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 18/7/2026.

- XSDNO 11/7/2026

Kết quả xổ số Đắk Nông ngày 11/7/2026 với dãy số giải đặc biệt là 664135 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDNO 11/7, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 11/7/2026.

XSDNO 11/7, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 11/7/2026.

- XSDNO 4/7/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông mở thưởng ngày 4/7/2026 như sau:

XSDNO 4/7, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 4/7/2026.

XSDNO 4/7, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 4/7/2026.

- XSDNO 27/6/2026

Kết quả xổ số Đắk Nông ngày 27/6/2026 với dãy số giải đặc biệt là 985077 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDNO 27/6, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 27/6/2026.

XSDNO 27/6, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 27/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSDNO

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Nông gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, dành cho các vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào của 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT gồm Công ty XSKT Phú Yên và Huế quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT gồm Công ty XSKT Đắk Lắk và Quảng Nam quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT gồm Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT gồm Công ty XSKT Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMT gồm Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMT gồm Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT gồm Công ty XSKT Khánh Hòa, Huế, Kon Tum quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 25/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 25/7: Chiều tối và đêm mưa dông diện rộng
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 25/7: Chiều tối và đêm mưa dông diện rộng
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 25/7: Nhiều nơi có mưa rào và dông
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 25/7: Nhiều nơi có mưa rào và dông
Giá xăng dầu hôm nay 25/7: Quay đầu giảm
Giá xăng dầu hôm nay 25/7: Quay đầu giảm
XSMB 24/7/2026 - Kết quả XSMB hôm nay thứ 6 ngày 24 tháng 7
XSMB 24/7/2026 - Kết quả XSMB hôm nay thứ 6 ngày 24 tháng 7
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm