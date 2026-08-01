Bắt 35 người trong đường dây cá độ bóng đá World Cup, giao dịch hơn 500 tỷ đồng

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 35 bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với sự câu kết của nhiều đối tượng tại TP.HCM và các tỉnh, thành khác trên cả nước.

4 đối tượng đóng vai trò “Master”: Lê Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Thơm, Nguyễn Tấn Đức và Huỳnh Minh Toàn tại cơ quan Công an. (Ảnh: CACC)

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đã sử dụng tài khoản để tổ chức cho nhiều người tham gia cá cược các trận đấu thuộc Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 và nhiều giải bóng đá quốc tế khác, thông qua trang mạng Bong88.com.

Việc cá cược thực hiện dưới hình thức quy đổi điểm trên hệ thống thành tiền Việt Nam, theo tỷ lệ do các đối tượng tự thỏa thuận.

Tùy từng cấp quản lý, mỗi điểm được quy ước tương ứng từ 10.000 - 50.000 đồng. Kết quả thắng, thua được đối chiếu, tổng hợp và thanh toán định kỳ vào thứ Hai hàng tuần, bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng, giao nhận tiền mặt hoặc các phương thức thanh toán khác.

Quá trình điều tra xác định, đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp “Super - Master - Agent - Member”. Trong đó, đối tượng giữ vai trò “Super” quản lý tổng hạn mức điểm, phân quyền và điều hành hoạt động của 4 tài khoản “Master”, gồm: Lê Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Thơm, Nguyễn Tấn Đức và Huỳnh Minh Toàn.

Các Master trực tiếp quản lý, cấp hạn mức điểm cho các Agent, theo dõi hoạt động cá cược, tổng hợp kết quả thắng, thua và thanh toán với các Agent thuộc quyền quản lý. Các “Agent” gồm: Nguyễn Đình Công, Huỳnh Văn Thành, Vương Trùng Dương, Nguyễn Trí Thông.

Các Agent tiếp tục cấp phát tài khoản Member để người chơi trực tiếp tham gia cá cược trên hệ thống. Bước đầu xác định, từ khoảng tháng 4/2026 đến thời điểm bị triệt xóa, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang mạng Bong88.com, với tổng số tiền dùng để đánh bạc trên 500 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét làm rõ đối tượng có liên quan, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.