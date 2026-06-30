Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 30/6/2026 - XSBL 30/6

Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 30/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBL 30/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 30/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 30/6/2026 - Xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 30/6/2026

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- XSBL 23/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng ngày 23/6/2026 như sau:

XSBL 23/6, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 23/6/2026.

- XSBL 16/6/2026

Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 16/6/2026 có giải đặc biệt là 683986 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBL 16/6, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 16/6/2026.

- XSBL 9/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu công bố kết quả xổ số ngày 9/6/2026 với giải đặc biệt là 378018 và các hạng giải khác như sau:

XSBL 9/6, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 9/6/2026.

- XSBL 2/6/2026

Kết quả xổ số ngày 2/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng có giải đặc biệt là 281116 và các hạng giải khác như sau:

XSBL 2/6, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 2/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBL

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bạc Liêu gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho những vé chỉ sai 1 số bất kỳ hàng nào theo thứ tự so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Gồm có đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Gồm đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Gồm đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Do đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Gồm đài Long An, TP.HCM, Bình Phước và Hậu Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang tổ chức quay số mở thưởng.

Câu hỏi thường gặp

Mua vé số Bạc Liêu ở đâu?

Người chơi có thể mua vé xổ số Bạc Liêu tại các đại lý vé số hoặc người bán vé số dạo.

Xổ số Bạc Liêu quay thưởng vào ngày nào và lúc mấy giờ?

Xổ số Bạc Liêu do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu phát hành và quay số mở thưởng định kỳ vào lúc 16h15 thứ Ba hàng tuần.

Người trúng xổ số Bạc Liêu nhận thưởng ở đâu?

Người trúng số lĩnh thưởng tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu hoặc tại chi nhánh, văn phòng đại diện và đại lý của công ty.

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