Mansory tặng cảnh sát Dubai siêu xe Lamborghini Revuelto độ cực hiếm

(VTC News) -

Mẫu siêu xe này là sản phẩm thứ tư mà Mansory bàn giao cho cảnh sát Dubai, sau các dự án nâng cấp dựa trên những dòng xe danh tiếng như G-Class, Rolls-Royce Cullinan và Ferrari Purosangue.

Sự kiện này tiếp tục củng cố danh tiếng của đội xe tuần tra đắt đỏ nhất thế giới tại các khu vực du lịch trọng điểm của tiểu vương quốc này.

Về thiết kế ngoại thất, chiếc Lamborghini Revuelto sở hữu gói nâng cấp mang tên Initiate với các chi tiết làm hoàn toàn từ sợi carbon đúc.

Các bộ phận như nắp ca-pô, bộ chia gió phía trước và bộ khuếch tán khổng lồ phía sau đã được tạo hình lại nhằm tối ưu tính khí động học.

Xe mang màu sơn trắng phối xanh lá cây đặc trưng, đi kèm dàn đèn ưu tiên siêu mỏng lắp đặt trên nóc.

Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở sức mạnh động cơ. Khối máy V12 dung tích 6,5 lít nguyên bản kết hợp cùng ba mô-tơ điện đã được các kỹ sư của Mansory tinh chỉnh để nâng tổng công suất lên mức 1.070 mã lực.

Hệ thống điều khiển điện tử được lập trình lại giúp xe đạt khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 2,4 giây, nhanh hơn phiên bản tiêu chuẩn 0,1 giây.

Để đảm bảo khả năng vận hành ổn định ở dải tốc độ cao, hãng độ Đức trang bị cho xe bộ mâm đúc siêu nhẹ kích thước 21 inch ở phía trước và 22 inch ở phía sau.

Tốc độ tối đa của mẫu xe tuần tra này được công bố ở mức 354 km/h. Toàn bộ các nâng cấp đều được tính toán kỹ lưỡng để không làm ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống truyền động lai điện phức tạp trên xe.

Tương tự các siêu xe khác trong đội hình như Bugatti Veyron hay Aston Martin One-77, chiếc Lamborghini Revuelto độ Mansory này sẽ chủ yếu thực hiện nhiệm vụ quảng bá hình ảnh thành phố.

Hai mẫu xe siêu sang Ferrari Purosangue (trái) và Rolls-Royce Cullinan (phải) trong dàn xe tuần tra của cảnh sát Dubai đều được nâng cấp bởi hãng độ Mansory.

Xe thường xuyên xuất hiện tại các địa danh nổi tiếng như tháp Burj Khalifa hay trung tâm mua sắm Dubai Mall để hỗ trợ khách du lịch và tham gia các sự kiện cộng đồng.