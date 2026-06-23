Xe hợp đồng phải chia sẻ dữ liệu hợp đồng vận tải với Bộ Công an từ năm 2028

(VTC News) -

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 218/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2024 quy định về hoạt động vận tải đường bộ (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/8).

Từ 1/1/2028, xe hợp đồng phải chia sẻ dữ liệu hợp đồng vận tải với Bộ Công an. (Ảnh: Vietnamnet)

Đáng chú ý, Nghị định 218/2026 bổ sung quy định liên quan đến việc kết nối và chia sẻ dữ liệu về các nội dung của Hợp đồng vận tải hành khách.

Theo đó, từ ngày 1/1/2028, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu về các nội dung của Hợp đồng vận tải hành khách trước khi thực hiện chuyến đi cho Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông).

Dữ liệu từ hệ thống của Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông) được khai thác sử dụng để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát và nghiệp vụ khác có liên quan; kết nối chia sẻ dữ liệu cho Bộ Xây dựng (Cục Đường bộ Việt Nam), Bộ Tài chính (Cục Thuế, Cục Hải quan), UBND cấp tỉnh (Sở Xây dựng) để phục vụ công tác quản lý Nhà nước theo chức năng nhiệm vụ.

Bộ Công an quy định, hướng dẫn việc kết nối, chia sẻ và sử dụng dữ liệu hợp đồng vận tải hành khách.

Chính phủ cũng sửa đổi quy định theo hướng siết chặt quản lý xe hợp đồng, đồng thời bổ sung quy định cấm đón, trả khách tại các điểm cố định của doanh nghiệp.

Theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không được xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe; không được bán vé; không được thu tiền; không được ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ cho nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê vận tải khác nhau; không được sử dụng xe kinh doanh vận tải đón, trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại một địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh, trên các tuyến đường phố.