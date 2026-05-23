Nhà hoạt động Gaza tố bị tấn công tình dục khi Israel giam giữ

Nhà hoạt động Gaza tố bị tấn công tình dục khi lực lượng Israel giam giữ. (Video: Reuters)

Theo Reuters, các nhà hoạt động thuộc đội tàu viện trợ bị Israel chặn lại trên đường tới Dải Gaza cho biết họ bị ngược đãi trong thời gian bị giam giữ. Một số người phải nhập viện vì chấn thương, đồng thời xuất hiện các cáo buộc liên quan đến hành vi bạo lực tình dục của lực lượng Israel.

Global Sumud Flotilla – đơn vị điều phối đoàn tàu viện trợ – cho biết đã ghi nhận ít nhất 15 trường hợp bị xâm hại tình dục. Theo tổ chức này, vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra trên một tàu đổ bộ của Israel được cải tạo thành nơi giam giữ tạm thời, với các container bị biến thành phòng giam và xung quanh được quây bằng dây thép gai.

Theo báo cáo, các tù nhân bị dồn vào container rồi bị đánh vào vùng đầu và hai bên sườn. Các nhà hoạt động cho biết họ phải trải qua nhiều hình thức lạm dụng và xúc phạm nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nhà hoạt động người Tây Ban Nha Mi Hoa Lee cho biết cô bị ép vào một container tối trên tàu, bị đánh đập và bị sử dụng súng điện nhiều lần đến mức gần bất tỉnh.

Nhà hoạt động người Italy về đến sân bay ở Fiumicino hôm 21/5 sau khi bị Israel trục xuất. (Nguồn: AP)

Trong khi đó, nhà hoạt động người Ý Ilaria Mancosu cho biết các thành viên trong đoàn tàu phải chịu bạo lực nghiêm trọng, thiếu nước và vật dụng sinh hoạt cơ bản, đồng thời bị đối xử khắc nghiệt khi đưa vào trại giam.

Một nguồn tin pháp lý tại Italy cho biết công tố viên nước này đang điều tra các hành vi có thể liên quan đến bắt cóc và tấn công tình dục.

Chính phủ Đức xác nhận một số công dân nước này bị thương và mô tả một số cáo buộc là “rất nghiêm trọng”, song không cung cấp thêm chi tiết.

Cơ quan Quản lý Nhà tù Israel bác bỏ toàn bộ cáo buộc. Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập các thông tin này.

"Những cáo buộc đưa ra là sai sự thật và hoàn toàn không có căn cứ. Tất cả các tù nhân và người bị giam giữ đều được quản lý theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ các quyền cơ bản dưới sự giám sát của đội ngũ quản giáo chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản. Chăm sóc y tế được cung cấp theo đánh giá chuyên môn và phù hợp với hướng dẫn của Bộ Y tế", người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Nhà tù Israel cho biết trong một tuyên bố.

Đội tàu viện trợ thuộc Đoàn thuyền buồm Global Sumud (GSF) chở theo khoảng 430 người cùng thực phẩm, thuốc và hàng cứu trợ nhân đạo dành cho dân thường ở Dải Gaza đã bị Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chặn lại hôm 19/5 trên Địa Trung Hải. Họ bị đưa về Israel giam giữ, thẩm vấn trước khi bị trục xuất về Thổ Nhĩ Kỳ.

Những cáo buộc ngược đãi này được cho là sẽ làm gia tăng áp lực lên chính quyền Israel trong việc giải thích cách đối xử với người bị giam. Trước đó, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir đăng đoạn video chế giễu các nhà hoạt động trong trại giam. Hành động này đã gây ra làn sóng phẫn nộ quốc tế.

“Chúng tôi rất lo ngại trước các thông tin này”, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric nói trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 22/5.